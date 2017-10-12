Con nhỏ phải trả giá đắt vì mẹ phạm sai lầm khi đi thang cuốn, ai cũng cần đọc và nhớ!

Đời sống 12/10/2017 17:34

Hàng loạt tai nạn thang cuốn xảy ra với trẻ nhỏ khiến dư luận vô cùng hoang mang, lo lắng. Đáng nói là đôi khi sự cố xảy ra bắt nguồn từ sự vô tâm, phớt lờ các quy tắc an toàn của phụ huynh.

Mới đây, một clip ngắn ghi lại cảnh bé gái khoảng 1 tuổi gặp tai nạn thang cuốn được dư luận vô cùng quan tâm. Theo Trí Thức Trẻ, sự việc xảy ra tại một trung tâm thương mại ở thành phố Triệu Khánh, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Điều đáng nói là tai nạn xảy ra bắt nguồn từ sự vô tâm và thiếu cẩn thận của người mẹ.

Khoảng hơn 9 giờ tối hôm xảy ra sự việc, mọi người trong trung tâm thương mại giật mình bởi tiếng hét thất thanh của phụ nữ Tiếp đến, họ thấy một bé gái mặc váy hồng đang lăn xuống cầu thang cuốn cùng xe đẩy hàng của siêu thị. Người mẹ chạy theo nhưng không đuổi kịp, vừa chạy vừa la hét ầm ĩ.

Một số nhân chứng ở hiện trường cho biết họ nghe thấy một vật bằng kim loại rơi ngay sau khi người phụ nữ hét lên. Sau khi bình tĩnh lại, người mẹ này cho biết đã để con gái 1 tuổi ngồi trong xe đẩy rồi đẩy xuống theo thang cuốn nhưng giữ không nên chiếc xe lăn xuống dưới. Bé gái lộn nhào mấy vòng cầu thang, tâm trạng vô cùng hoảng loạn.

Con nhỏ phải trả giá đắt vì mẹ phạm sai lầm khi đi thang cuốn, ai cũng cần đọc và nhớ! - Ảnh 1
Bé gái lộn nhào vài vòng cầu thang, tâm trạng hoảng loạn - Ảnh: ifeng

May mắn là bé gái chỉ bị hoảng hốt và trầy xước da nhẹ chứ không nguy hiểm tính mạng. Tuy nhiên, đây vẫn là bài học đắt giá dành cho các bậc phụ huynh khi đi thang cuốn cùng con nhỏ.

Trước đó vào tháng 3/2017, một phụ nữ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc cũng phải nhận bài học xương máu khi bất chấp quy định toàn, đẩy xe nôi của con lên thang cuốn. Chiếc xe bất ngờ lật ra phía sau khiến người phụ nữ bị ngã, còn đứa trẻ rớt ra ngoài. May thay có hai nhân viên chuyển phát chạy nhanh đến cứu đứa bé và người phụ nữ nên hai mẹ con không bị thương tích gì nghiêm trọng.

Cuối tháng 6/2017, sự việc tương tự cũng xảy ra tại một trung tâm thương mại của Trung Quốc. Một phụ nữ đẩy xe nôi em bé lên thang cuốn, bỗng chiếc xe tuột khỏi tay của cô và lộn vài vòng khiến em bé rơi ra ngoài. Rất may có một người đã nhanh tay bấm dừng thang máy, nếu không em rất có thể bị cuốn vào thang và gặp tai nạn nghiêm trọng.

Con nhỏ phải trả giá đắt vì mẹ phạm sai lầm khi đi thang cuốn, ai cũng cần đọc và nhớ! - Ảnh 2
Chiếc xe đẩy bị hẫng, tuột khỏi tay người mẹ và lộn vài vòng xuống thang cuốn khiến em bé rơi xuống theo - Ảnh: Internet

Những sự việc trên là bài học cảnh tỉnh dành cho các bậc phụ huynh khi sử dụng thang cuốn. Mọi người nên dùng thang máy để di chuyển thay vì cố đẩy xe nôi lên thang cuốn nếu không muốn gây tai nạn cho con.

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