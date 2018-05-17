Cô giáo mầm non thu nhập 50 triệu một tháng nhờ kinh doanh mỹ phẩm online

Sinh ra trong gia đình truyền thống làm kinh doanh. Theo từng ngày phụ mẹ bán hàng, niềm yêu thích và đam mê với công việc kinh doanh cứ lớn dần trong Lệ Quyên lúc nào không hay. Dù vậy, với sự định hướng từ gia đình, mong muốn cô có một công việc ổn định, cô gái sinh năm 1991 đã tạm gác đam mê kinh doanh sang một bên, thi vào Đại học Sư phạm và trở thành một giáo viên.

Suốt 7 năm đứng lớp, Lệ Quyên vẫn không từ bỏ ước mơ kinh doanh. Nung nấu nhiều ý định những chưa thành, cho đến ngày Quyên bén duyên với mỹ phẩm sạch Amberé, Quyên quyết định dùng hết số tiền tích cóp ít ỏi từ đồng lương giáo viên để kinh doanh.

Vì sao lại là mỹ phẩm sạch Amberé?

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều các dòng mỹ phẩm nên lựa chọn kinh doanh mỹ phẩm sạch Amberé với Quyên có lẽ là một cái duyên. Trước đây có thời gian Quyên cũng từng thử sức kinh doanh 1 số mặt hàng như quần áo, mỹ phẩm... nhưng tât cả chỉ sau 1-2 tháng là dừng lại vì chưa tìm được đúng dòng sản phẩm tốt nên chưa được sự ủng hộ của nhiều người.

Là con gái bản thân rất thích làm đẹp có 1 ngày vô tình ngồi lướt Facebook, Quyên gặp lại anh bạn cũ cũng chơi hồi còn là sinh viên lướt tìm hiểu qua Facebook thấy anh đang kinh doanh dòng mỹ phẩm sạch được rất nhiều người phản hồi tốt về sp Quyên quyết định mua 1 bộ sản phẩn về dùng thử “ Mình là con gái lại rất thích làm đẹp nên việc sử dụng mĩ phẩm không còn là xa lạ với mình, trước kia mình luôn nghĩ chỉ có hàng xách tay và hàng của nước ngoài mới là sản phẩm tốt nhưng khi sử dụng mỹ phẩm của Ambere’ mình hoàn toàn bị thuyết phục về chất lượng sản phẩm_ không hổ với cái tên mỹ phẩm sạch. Sau khi trải nghiệm hiệu quả và tính an toàn của mỹ phẩm Amberé, mình dành thời gian nghiên cứu và tìm hiểu kỹ lưỡngvề dòng sản phẩm này.

Nhận thấy công ty có nhà máy sản xuất sản phẩm rõ ràng, có đầy đủ các giấy tờ hợp pháp, uy tín của nhà nước cấp và đặc biệt Amberé lại là dòng mỹ phẩm thiên nhiên. Lúc đầu mình cũng lo sợ nhiều lắm rằng mình không có nhiều bạn bè trên Facebook rồi con thì nhỏ đi làm cả ngày không có thời gian online về đến nhà lại cơm nước cho con lu bù đủ thứ nhưng nhờ có sự động viên hướng dẫn nhiệt tình của Anh Sơn người bạn cũ nên mình đã quyết định thử sức kinh doanh lĩnh vực này. Với mong muốn sẽ trao tận tay người tiêu dùng cũng như các chị em dòng mỹ phẩm sạch để cùng chia sẻ bí quyết làm đẹp giữ lại tuổi thanh xuân” - Cô gái trẻ chia sẻ.

Nghĩ là làm, tháng 8/2017 Quyên bắt đầu thử sức kinh doanh mỹ phẩm Amberé. Khi mới bắt tay vào làm vẫn còn nhiều bỡ ngỡ do chưa có nhiều kinh nghiệm, Quyên loay hoay trong việc tìm kiếm khách hàng cũng như quảng cáo sản phẩm. “Làm rồi mới biết việc kinh doanh không khó như mình nghĩ với quyết tâm và tính ham học hỏi ngay từ thời gian đầu mình đã nhận được rất nhiều ủng hộ của bạn bè quen biết, nhưng nếu chỉ dừng lại ở mức người quen ủng hộ thì mình nghĩ thành công rất khó mình cần tìm thêm những nguồn khách hàng tiềm năng nữa. ” Quyên chia sẻ.

Sau đó, cô gái trẻ dành giời gian lên mạng đọc, học hỏi kinh nghiệm bán hàng, rồi theo dõi các bạn bán hàng giỏi, đọc thêm về các cách bán hàng qua facebook, cùng với sự hộ trợ tận tình từ Ban lãnh đạo công ty và các đội nhóm việc kinh doanh dần khởi sắc.

Thành công ban đầu và chặng đường dài phía trước

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều các dòng mỹ phẩm nên sự cạnh tranh rất khốc liệt. Khách hàng luôn tìm tới những dòng sản phẩm an toàn và đó chính là ưu thế của dòng mỹ phẩm Amberé khiến Quyên càng có thêm động lực và tự tin vào sản phẩm để phát triển.

Đến nay, sau những mồ hôi công sức và không thiếu cả những giọt tnước mắt, cuối cùng Quyên cũng nhận được phần thưởng xứng đáng cho công việc kinh doanh của mình đó chính là cô đã trở thành đại lý lớn C1 tại Hà Nội với mức thu nhập dao động 50 triệu đồng/tháng.

Nhiều bạn trẻ tìm đến Quyên để học hỏi cũng như muốn cộng tác kinh doanh thêm, cô giáo 9x luôn không ngại ngần hướng dẫn mọi người làm sao để kinh doanh tốt nhất và đạt được hiệu quả cao. Mỗi ngày thêm một chi nhánh, thêm một đại lý, đến nay, sau gần 1 năm bắt tay vào lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm Quyên đã có cho mình một hệ thống phân phối trực tiếp trên toàn quốc.

Cô gái trẻ luôn tự nhủ: Là con gái với xã hội thời nay thì phải có sự nghiệp và phải có thành công cho riêng mình. Quyên luôn khao khát được thoải mái làm những điều mình thích, tiêu những đồng tiền mình kiếm ra và có lẽ con đường đi đến thành công nhanh nhất đó chính là kinh doanh.

Quyên vẫn liên tục tuyển đại lý và chi nhánh trên toàn quốc. Hỗ trợ và đào tạo bài bản khi bán hàng, định hướng kế hoạch phát triển thị trường cho đội ngũ, dù bạn là công nhân viên chức, nhân viên văn phòng, mẹ bỉm sữa, sinh viên hay bất kỳ ngành nghề gì chỉ cần có đam mê, kiên trì và quyết tâm hãy liên hệ với Quyên qua sđt 0967359229 hoặc facebook Lệ Quyên (https://www.facebook.com/100004314572131) Quyên sẽ giúp bạn thực hiện thành công ước mơ và đam mê kinh doanh của bạn. “Là phụ nữ hãy luôn biết yêu thương bản thân, biết làm đẹp cho chính mình và khẳng định giá trị của mình trong gia đình và xã hội. Tự lập và tự chủ trong mọi hoàn cảnh chính là bản lĩnh của người phụ nữ hiện đại.”