Có bầu ăn rau diếp cá được không và có ảnh hưởng đến thai nhi không?

Theo đó, bà bầu không chỉ ăn được rau diếp cá mà còn có thể uống nước ép rau diếp cá để giúp hạ sốt, thanh nhiệt.

Rau diếp cá là món rau sống được nhiều người ưa chuộng. Mặc dù vậy, không phải ai cũng biết được Rau diếp cá có an toàn cho mẹ bầu hay không? Rau diếp cá mang đến những công dụng gì với mẹ bầu.

Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy rau diếp cá có chứa hàm lượng chất xơ, vitamin C, vitamin A cùng các khoáng chất dồi dào. Tương tự như các loại trái cây, rau củ thông thường, bạn hoàn toàn có thể sử dụng rau diếp cá để ăn sống hoặc ép nước uống. Lá diếp cá có mang đến tác dụng thanh nhiệt, thải độc và chữa nóng trong rất tốt.

Diếp cá là một loại thảo mộc lành tính, cung cấp nhiều chất xơ và khoáng chất thiết yếu cho con người. Tuy nhiên, về cơ bản diếp cá có tính hàn, ăn nhiều dễ lạnh bụng. Do đó, cần lưu ý sử dụng diếp cá với định lượng vừa đủ để đảm bảo không gây hại tới sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi.

Sau đây là liệt kê các công dụng của rau diếp cá với phụ nữ mang thai:

+ Giúp chữa chứng táo bón ở bà bầu

Cần lưu ý sử dụng diếp cá với định lượng vừa đủ để đảm bảo không gây hại tới sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi

Có đến 80% phụ nữ mang thai gặp phải tình trạng táo bón bởi hấp thụ quá nhiều dưỡng chất và bị rối loạn tiêu hóa.

Tình trạng táo bón kéo dài sẽ dẫn đến bệnh trĩ. Ăn rau diếp cá sẽ giúp bà bầu bổ sung lượng lớn vitamin và chất xơ cho cơ thể, giúp tiêu hóa tốt hơn, tránh bị táo bón.

+ Lợi tiểu, trị chứng tiểu dắt khi mang thai

Tình trạng bị tiểu buốt, tiểu rắt trong thai kỳ xuất hiện khi kích thước của thai nhi lớn dần lên và chèn vào bàng quang, thận. Các mẹ bầu khó tránh bị tiểu buốt, tiểu rắt cực kỳ đau đớn và bất tiện.

Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy trong rau diếp cá có chứa chất quercetin có tác dụng lợi tiểu cho bà bầu.

Chị em hãy ép 20gr rau diếp cá, 40gr rau má, 40gr rau mã đề, lọc lấy nước cốt để uống. Sau 7-10 ngày uống nước ép này, chứng tiểu rắt, tiểu buốt sẽ giảm hẳn.

Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy trong rau diếp cá có chứa chất quercetin có tác dụng lợi tiểu cho bà bầu

+ Bà bầu có nên uống nước diếp cá hạ sốt không?

Trong thời gian mang thai, bà bầu gặp phải tình trạng sốt là điều dễ gây nhiều nguy hiểm. Mặc dù vậy, việc dùng thuốc hạ sốt hay kháng sinh là điều dễ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thai nhi.

Do đó, bà bầu nên ưu tiên dùng các loại thảo dược tự nhiên hoặc cách hạ sốt tại nhà không dùng thuốc. Bà bầu có thể ăn lá diếp cá hoặc uống nước ép rau diếp cá. Mặc dù vậy, cách này chỉ nên áp dụng đối với những trường hợp sốt nhẹ. Đối với những trường hợp sốt cao, chị em nên hỏi ý kiến bác sĩ và khám, chữa bệnh tại những nơi cơ sở uy tín.

Bà bầu có thể ăn lá diếp cá hoặc uống nước ép rau diếp cá để hạ sốt

+ Chữa dị ứng

Khi dị ứng với một chất nào đó, cơ thể mẹ bầu sẽ tự giải phóng chất giống như một phản ứng của hệ miễn dịch. Kèm theo đó là các triệu chứng nóng ran trong miệng, đau đầu, nôn nao, chóng mặt, thậm chí khó thở, phù nề.

Ăn rau diếp sẽ giúp ức chế các triệu chứng trên. Kết quả nhiều nghiên cứu cũng cho thấy rau diếp cá cấp cứu hiệu quả cho những người bị dị ứng hoặc bị hen suyễn.

+ Duy trì làn da trẻ trung

Trong diếp cá có chứa nhiều chất chống oxy hóa có đặc tính chống viêm, kháng khuẩn cực hiệu quả và ngăn chặn lão hóa da. Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy, các hoạt chất này có đóng góp trong điều trị da nhạy cảm, nhiều dầu, dễ nổi mụn.

Không chỉ vậy, lá rau diếp cá còn có đặc tính làm sạch sâu các lỗ chân lông, giúp loại bỏ độc tố và se lỗ chân lông.

+ Kiểm soát cân nặng

Ăn rau diếp cá thường xuyên hoặc dùng nước ép rau diếp cá sẽ giúp bà bầu duy trì vóc dáng mà không cần phải kiêng khem

Trong 100g diếp cá chỉ chứa 17 calo, nhiều vitamin C và chất xơ sẽ giúp bà bầu nhuận tràng, thải độc. Bên cạnh đó, diếp cá còn cung cấp protein, sắt, kali, các vitamin nhóm B… ngăn ngừa chất béo tích tụ.

+ Tăng cường hệ miễn dịch

Rau diếp cá giúp bà bầu chống lại mầm bệnh mà không cần uống thuốc.

+ Giúp chữa ho

Rau diếp cá có đặc tính kháng khuẩn, giúp làm dịu cổ họng, giảm viêm thanh quản. Do đó, thay vì dùng thuốc kháng sinh, mẹ bầu có thể dùng rau diếp để trị ho.

Cách làm như sau:

- Rửa sạch và thái nhỏ rau diếp cá. Chắt lấy một bát nước vo gạo. Cho diếp cá và nước vo gạo vào nồi và đun sôi với lửa nhỏ từ 15-20 phút. Khi diếp cá chín nhừ, tắt bếp, chắt lấy nước.

- Dùng nước này uống sau khi ăn 1 tiếng. Uống 1-2 lần/ngày. Tình trạng ho sẽ thuuyeen giảm sau khi dùng khoảng 5 lần.

Thay vì dùng thuốc kháng sinh, mẹ bầu có thể dùng rau diếp để trị ho

+ Bà bầu 3 tháng đầu ăn rau diếp cá được không?

Trong thời gian mang thai 3 tháng đầu khá nhạy cảm, chị em cần chú ý xem xét cẩn thận việc nên ăn, uống gì. Chị em thường hay bị nóng trong, mề đay, mụn nhọt, mẩn ngứa do nội tiết tố rối loạn.

Để thải độc và làm mát gan, chị em có thể uống nước ép hay trà diếp cá để thải độc và làm mát gan. Khi ăn rau diếp cá sống, chị em cần rửa thật sạch để tránh ấu trùng giun sán còn bám trên lá.

3. Một số lưu ý bà bầu cần nắm khi uống rau diếp cá

+ Diếp cá có tính hàn nên tránh ăn nhiều đối với những người bụng yếu và hệ tiêu hóa kém. Ngược lại, rau diếp cá thích hợp với người có cơ địa nóng để thanh nhiệt, giải độc.

+ Lượng đủ để ăn hoặc uống mỗi ngày là 20gr.

Diếp cá có tính hàn nên tránh ăn nhiều đối với những người bụng yếu và hệ tiêu hóa kém

+ Trước khi dùng, bà bầu cần chú ý rửa rau thật sạch, ngâm nước muối nhằm tránh sót ấu trùng trên lá rau.

+ Diếp cá có mùi khá tanh nên không phải ai cũng ăn sống được. Chị em có thể ép kết hợp ép cùng các loại trái cây có mùi thơm để át đi vị tanh.

+ Tuy rằng rau diếp cá lành tính nhưng bà bầu cũng không thể lạm dụng, vì rau này có tính hàn, dùng nhiều có thể bị nhiễm lạnh.

4. Cách làm món rau diếp cá trộn thịt bò

+ Nguyên liệu

150g thăn bò

1 thìa súp dầu hào

2 quả cà chua

Rau diếp cá

Gia vị: đường, mì chính, chanh, ớt, tỏi băm

+ Cách làm

- Thái thịt bò thành miếng mỏng, ướp với một ít hạt tiêu, một thìa canh dầu ăn, một thìa nhỏ muối, 1/2 thìa nhỏ hạt nêm, trộn đều.

- Cà chua rửa sạch, thái múi cau, sau đó bỏ ruột và hạt.

- Trứng luộc chín, bóc bỏ vỏ, cắt mỏng.

- Bóc bỏ vỏ hành tây khô, thái mỏng. Cho vào bát hành tây một ít muối, đường, giấm, và vài viên đá lạnh, để khoảng 10 phút.

- Rửa sạch rau diếp cá

- Bắc nồi lên bếp và cho hành vào phi thơm.

- Đun nóng chảo, cho dầu ăn vào, xào chín thịt bò, nêm nếm lại gia vị tùy theo sở thích của bạn.

- Xếp lần lượt rau thêm cà chua, trứng, hành tây, thịt bò vào dĩa. Rưới thêm hành phi thơm vào đĩa rau. Để tăng hương vị món ăn, bạn có thể pha thêm một ít muối, tiêu, vắt vào một ít giọt chanh. Thêm muối tiêu vào nếu rau trộn lên nhạt.

Rau diếp cá trộn thịt bò

Trên đây là giải đáp cho bạn thắc mắc Có bầu ăn rau diếp cá được không. Rau diếp cá rất tốt cho các mẹ bị tiểu đường, bệnh herpes hoặc tiểu dắt, viêm đường tiết niệu. Như vậy, bà bầu có thể ăn được rau diếp cá theo hình thức tươi sống hoặc uống nước ép rau diếp cá.