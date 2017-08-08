Việc những cặp đôi yêu nhau thể hiện tình cảm là điều hết sức bình thường. Tuy nhiên, những việc này nên được thể hiện ở nơi kín đáo, riêng tư chứ không phải ở nơi công cộng như nhà vệ sinh quán bar hay phòng karaoke.

Trong đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội, cặp đôi kéo nhau vào nhà vệ sinh của quán karaoke và mây mưa trong đó. Mặc dù cửa kính trong suốt, không hề cách âm nhưng cặp đôi này vẫn vô tư hành sự dù nơi đó có rất nhiều người.

Đây không phải là lần đầu tiên các cặp đôi trẻ bị bắt gặp khi mây mưa ở nơi công cộng. Cách đây không lâu, clip cặp đôi bị quay lén khi đang hành sự trong nhà vệ sinh quán bar ở Hải Phòng cũng khiến dân mạng sôi sục không kém.

Theo những người có mặt tại hiện trường, cặp đôi này kéo nhau vào nhà vệ sinh nữ của quán bar để "yêu". Vì nghe tiếng động lạ, cụ thể là tiếng la lớn của cô gái, nên có người phát hiện và quay lại.

Giới trẻ ngày càng thoải mái thể hiện tình cảm ở nơi công cộng

Ngày nay, trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp các đoạn clip ghi lại hình ảnh các cặp đôi vô tư thể hiện tình yêu ở nơi công cộng như: ôm, hôn, sờ mó... Cách thể hiện tình yêu thoải mái đến mức vô tư của giới trẻ ngày nay khiến nhiều người cảm thấy choáng váng.

Chia sẻ với phóng viên Người đưa tin, chuyên gia tâm lý Minh Hoa chia sẻ: "Tư tưởng của giới trẻ hiện nay đã thay đổi rất khác với người xưa. Bên cạnh đó, xã hội hiện đại đề cao sự hòa nhập với xã hội phương Tây nên cách thể hiện tình cảm của những bạn trẻ có thể xem là bình thường. Tuy nhiên, với phong tục truyền thống của người Việt, mức độ riêng tư còn tế nhị cho nên nhiều người không thể chấp nhận điều đó".

Do vậy, các bạn trẻ vẫn rất nên giữ một sự tế nhị cần có trong việc thể hiện tình cảm nơi công cộng.