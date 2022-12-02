Chương trình tặng vé Tết 2023: LIPOVITAN khởi động “Chuyến Xe Năng Lượng đưa công nhân về quê đón Tết

Đời sống 02/12/2022 09:00

“Chuyến Xe Năng Lượng” của nhãn hàng nước tăng lực Lipovitan sẽ tiếp tục lăn bánh biến ước mơ trở về nhà ngày Tết của người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại tỉnh Bình Dương trở thành hiện thực. Đây chính là thông điệp cho sự đoàn kết và sẻ chia cao đẹp cần được lan tỏa trong cộng đồng của nhãn hàng nước tăng lực Lipovitan.

Góp Yêu Thương Cho Chuyến Xe Năng Lượng 2023 Lăn Bánh

Tiếp nối những hoạt động vì cộng đồng thành công trước đây, “1 Lon Nước Nhỏ, 1 Cộng Đồng To”, “Hạt Gạo Nghĩa Tình”,… công ty TNHH Taisho Việt Nam (nhãn hàng nước tăng lực Lipovitan) phối hợp cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương hân hoan cho lăn bánh chương trình “Chuyến Xe Năng Lượng Tết 2023” với nỗ lực đem những điều tốt đẹp đến cho cộng đồng địa phương, góp phần lan toả mạnh mẽ truyền thống “lá lành đùm lá rách” bao đời của dân tộc Việt Nam.

Theo đó với mỗi lượt chia sẻ bài viết từ Fanpage Nước tăng lực Lipovitan kèm hashtag của chương trình #LipovitanTetLaNha, 20,000đ sẽ được đóng góp vào quỹ mua vé xe về quê cho thanh niên, công nhân Bình Dương. Ngoài ra, trong suốt chương trình, còn có các minigame với phần thưởng là những tấm vé về quê miễn phí.'

Chương trình tặng vé Tết 2023: LIPOVITAN khởi động “Chuyến Xe Năng Lượng đưa công nhân về quê đón Tết - Ảnh 1

“Chuyến Xe Năng Lượng Tết 2023” sẽ lăn bánh từ tỉnh Bình Dương đến 5 tỉnh thành miền Trung: Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam và Cà Mau – đó là những tỉnh thành có số lượng người dân đang công tác và làm việc đông nhất tại địa bàn tỉnh Bình Dương.

Dự kiến khởi hành 15/01/2023 (nhằm 24 Tết Âm lịch) người dân lao động có hoàn cảnh khó khăn sở hữu hộ khẩu tại những tỉnh thành nói trên sẽ bắt đầu hành trình về nhà đón tết Quý Mão 2023 cùng gia đình.

“Chuyến Xe Năng Lượng Tết 2023” nói riêng và những chương trình vì cộng đồng khác của Lipovitan trong suốt 23 năm xuất hiện tại Việt Nam nói chung chính là nỗ lực không ngừng nghỉ, là kết quả của khát khao mang đến không chỉ những sản phẩm tốt cho sức khỏe mà còn là những món quà ý nghĩa, góp phần nâng cao cuộc sống người dân Việt. “Trái ngọt” mà Taisho Việt Nam hay nước tăng lực Lipovitan mong muốn chính là niềm hạnh phúc sum vầy mà hàng trăm người dân lao động xa quê mong ngóng.

Hơn lúc nào hết, sự góp sức của cả cộng đồng là rất cần thiết nhằm gửi tặng nhiều nhất có thể những tấm vé cho cho thanh niên, công nhân không có điều kiện về quê đón Tết.

Để biết thêm chi tiết chương trình, vui lòng liên hệ hotline 1900 571 579 hoặc truy Fanpage Nước tăng lực Lipovitan.

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Từ khóa:   Tết 2022

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