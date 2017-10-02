Vụ việc cụ bà 80 tuổi bị cướp sát hại rồi nhét xác vào bao tải tại Vĩnh Phúc hôm qua (1/10) đã gây rúng động dư luận.

Khoảng 19 giờ ngày 1/10 tại khu vực xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Một người dân trong làng khi đi qua khu vực bụi chuối rậm rạp đã phát hiện một chiếc bao tải màu xanh khả nghi.

Tiến đến kiểm tra, người này bàng hoàng phát hiện bên trong là thi thể của một bà cụ bèn lập tức báo cho chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc. Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định cụ bà khoảng 80 tuổi, có vết thương chí mạng đằng sau gáy, bước đầu xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản và phi tang thi thể.

Sáng ngày 2/10, trao đổi với PV Thời đại, Đại tá Đỗ Thái Học - Trưởng phòng tham mưu tổng hợp Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác nhận sự việc và cho biết cơ quan điều tra đã tiến hành ra soát, khoanh vùng đối tượng nghi vấn và bắt được nghi phạm.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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