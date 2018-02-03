Câu nói của Bùi Tiến Dũng U23 khiến danh hài Hoài Linh "vui dễ sợ"

Đời sống 03/02/2018 11:10

Trên facebook của danh hài Hoài Linh mới đây có chia sẻ về 1 câu nói của thủ môn Bùi Tiến Dũng đội U23 Việt Nam khiến anh vui dễ sợ và gửi lời cảm ơn "thủ môn quốc dân".

Mới đây, trong một bài trả lời phỏng vấn báo điện tử Zing, thủ môn Bùi Tiến Dũng và cầu thủ Công Phượng đã cùng được hỏi các câu hỏi giống nhau, trong đó có câu "Hai bạn thích nhất nghệ sĩ nào ở Việt Nam?". Trong khi Công Phượng trả lời: "Nghệ sĩ nào cũng thích xem" thì Bùi Tiến Dũng nói: "Mình thích nhất là xem hài của chú Hoài Linh".

Danh hài Hoài Linh khi đọc báo đã biết được điều này, và anh hớn hở chụp lại ảnh bài báo với câu trả lời của thủ môn Bùi Tiến Dũng để đăng lên trang cá nhân.

Danh hài Hoài Linh viết: "Đêm khuya đọc báo, tự nhiên thấy vui dễ sợ. Cầu thủ quốc dân tự nói đấy nhé, em không nói gì đâu. Cám ơn con nhé Dũng thủ môn. kkkkkkk".

Dưới status của nghệ sĩ Hoài Linh, rất đông người hâm mộ vào chúc mừng nghệ sĩ, đồng thời bày tỏ họ cũng có cùng sở thích với thủ môn Bùi Tiến Dũng, đó là rất thích xem các tiết mục hài của Hoài Linh. 

Câu nói của Bùi Tiến Dũng U23 khiến danh hài Hoài Linh 'vui dễ sợ' - Ảnh 1

Thủ môn Bùi Tiến Dũng của đội U23 Việt Nam.

Có vẻ như Bùi Tiến Dũng của đội U23 Việt Nam là ngôi sao được lòng các nghệ sĩ trong làng giải trí nhất, mới đây nhất, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã tuyên bố dành cả tuổi thanh xuân để viết status bênh vực Bùi Tiến Dũng trong vụ bảng báo giá gây xôn xao dư luận. Trước đó, nghệ sĩ Lê Giang đã nhận Bùi Tiến Dũng là con rể, đòi gả con gái cho, MC Trấn Thành thì tuyên bố Bùi Tiến Dũng là người nhà và cũng đòi ghép em gái mình với thủ môn này. Và bây giờ đến lượt danh hài Hoài Linh nói "vui dễ sợ" khi biết thủ môn Bùi Tiến Dũng chọn mình là nghệ sĩ mà anh yêu thích nhất. 

Thủ môn Bùi Tiến Dũng hiện là cầu thủ có số lượt theo dõi lớn nhất trên mạng xã hội với hơn 2,7 triệu lượt follow, mỗi status của anh có hàng trăm ngàn lượt like. Chiều qua 2.2, Bùi Tiến Dũng đã nhận được phần thưởng 500 triệu đồng được trao từ ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch tập đoàn FLC cho những màn trình diễn xuất sắc của anh tại vòng chung kết Cúp U23 châu Á.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng nói gì về bảng báo giá đang gây xôn xao mạng?

Thủ môn Bùi Tiến Dũng nói gì về bảng báo giá đang gây xôn xao mạng?

Bảng báo giá về hợp đồng truyền thông, khai thác hình ảnh của thủ môn Bùi Tiến Dũng do một công ty truyền thông đặt ra đang gây xôn xao trên mạng. Vậy người trong cuộc nói gì?

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