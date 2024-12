Cập nhật hướng đi MỚI NHẤT của áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, sức gió mạnh nhất đạt 45 km/h và gió giật lên đến 55 km/h

Từ ngày 19/12 đến 22/12, vùng áp thấp này sẽ đi qua Mindanao, vùng Biển Sulu và Palawan. Do hoàn lưu áp thấp nhiệt đới thấp, dự báo đường đi của vùng áp thấp vẫn có thể thay đổi.

Mặc dù kịch bản suy yếu được dự báo, vùng áp thấp vẫn có khả năng tái phát triển thành áp thấp nhiệt đới khi tiến vào Biển Đông.

Cập nhật hướng đi mới nhất của áp thấp nhiệt đới Querubin. Ảnh: PAGASA/Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 18/12/2024 như sau:

Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, cao nhất 20-23 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, cao nhất 20-23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, cao nhất 20-23 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, mưa rào, vài nơi mưa vừa, mưa to, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 19-22 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía bắc nhiều mây, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía nam mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 19-25 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Tây Nguyên có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 24-27 độ C.

Nam Bộ có mây, nắng gián đoạn, có lúc mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 29-32 độ C.