Xuất hiện áp thấp gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão, Việt Nam có chịu ảnh hưởng?

Bản tin thời tiết mới nhất của PAGASA cho hay, Philippines không ghi nhận bão mới cho tới cuối tuần này. Tuy nhiên, gió đông sẽ gây nóng và ẩm ở nước này cùng với một số khu vực có giông bão cục bộ.

Áp thấp gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão - Ảnh: PAGASA/Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước hôm nay 14/12 như sau:

Hà Nội nhiều mây, mưa vài nơi, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C, cao nhất 15-17 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, mưa vài nơi, trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, cao nhất 15-22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, mưa nhỏ vài nơi, trời rét đậm, vùng núi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 7-11 độ C, cao nhất 14-17 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc (Nghệ An đến Quảng Bình) mưa rào, có nơi mưa to; phía nam mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C, cao nhất 20-22 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, mưa rào đến mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, mưa rào đến mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 28-31 độ C.