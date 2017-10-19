Con đường đến Trường THPT Tây Tiền Hải (Tiền Hải, Thái Bình) không ngày nào vắng bước chân đi học của đôi bạn thân Vũ Minh Quang và Lê Ngọc Quốc Đạt (cùng học lớp 11KA3). Thương bạn đau yếu, ngày nắng cũng như ngày mưa, Quang vẫn cõng Đạt đến trường. Hành trình của đôi bạn bên nhau đã bước sang năm thứ 9.

Biết hoàn cảnh của bạn, Quang đã chủ động xin bà đưa Đạt đi học. Khi Đạt vẫn có thể đi, Quang bên cạnh dìu bạn từng bước. Đến khi Đạt không thể đi được nữa, Quang chở Đạt bằng xe đạp, sau đó cõng bạn vào lớp.

Từ nhỏ, Đạt đã mang trong người căn bệnh xương thủy tinh. Chân em yếu và teo lại, dù đi lại được nhưng khá khó khăn. Bố mẹ vào Nam làm công nhân, em sống cùng bà ngoại. Một thời gian, bà đưa Đạt đến lớp. Thế nhưng, khi tuổi cao sức yếu, Đạt lại ngày một lớn lên, bà không thế tiếp tục đưa em đến trường.

Nhớ lại những tháng ngày đi học cùng nhau, Quang kể, những hôm trời mưa gió, hai em không mang áo mưa theo nên ướt sũng. Quang nhường áo khoác cho bạn vì thương bạn sức khỏe yếu hơn. Có lần đi trúng ổ gà, cả hai ngã sóng xoài xuống đất.

“Em rất lo vì sức khỏe của bạn vốn không tốt. Mỗi lần bị ngã, bạn thường rất đau, có hôm mấy ngày mới khỏi”, Quang xúc động kể lại.

Từ khi Đạt có xe lăn, việc đi lại của đôi bạn cũng dễ dàng hơn. Mỗi buổi học, Quang đẩy xe cho bạn. Đến nơi, em cõng Đạt vào lớp. Năm ngoái, lớp học của đôi bạn ở tận tầng 3, Quang vẫn miệt mài cõng bạn leo mấy chục bậc thang, mồ hôi ướt đấm áo. Những hôm bị ốm, Quang lo lắng cõng bạn chẳng may bị ngã, Đạt sẽ gặp nguy hiểm.

Bà Đỗ Thị Dung - bà ngoại Đạt, thương hai cháu, nhắc nhở ân cần: “Khi Quang cõng lên cầu thang, con nhớ bám vào cầu thang cho bạn bớt nặng chứ chẳng may ngã cả 2 đứa thì bà không biết phải làm sao”.

Đối với bà, Quang chính là ân nhân của cả gia đình. Không có Quang, đứa cháu trai bệnh tật của bà sẽ không được đến lớp.

Trong cuộc sống, Quang và Đạt cũng luôn gắn bó với nhau, coi nhau như tri kỷ.

Đạt chia sẻ: “Em và Quang làm bạn với nhau từ hồi tiểu học. Chúng em gắn bó với nhau hơn 10 năm qua, chuyện gì chúng em cũng kể cho Quang. Quang chính là một phần cuộc sống của em, em có được ngày hôm nay là một phần nhờ Quang”.

Cõng nhau lên sân khấu, cõng nhau đi thăm thủ đô

Câu chuyện xúc động của hai em học trò quê lúa được nhiều người biết đến và ngưỡng mộ.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã gửi thư khen: "Thầy đánh giá cao những tình cảm và sự cố gắng vươn lên của hai em. Việc làm của hai em chắc chắn sẽ tạo ra sự lan tỏa trong ngành giáo dục và toàn xã hội, tạo ra cảm hứng và động lực cho các bạn học sinh trong cả nước về tinh thần tương thân, tương ái vì cộng đồng".

Mới đây, ngày 18/10, tại lễ tuyên dương người tốt, việc tốt, đổi mới sáng tạo trong dạy và học năm học 2016-2017, đôi bạn Vũ Minh Quang và Lê Ngọc Quốc Đạt đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyên dương, khen thưởng, theo Zing.

Tại buổi lễ, đôi bạn thân lại cõng nhau lên sân khấu, cùng nhau đi thăm phố phường những ngày vinh dự được ra thủ đô.

Trong giây phút xúc động, Đạt nghẹn ngào: “Nếu không có bạn ấy, chắc em sẽ không được đến trường và chỉ ngồi trong một góc nhà và cũng không biết thế giới ngoài này tươi đẹp ra sao”.