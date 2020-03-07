Ngày 8/3 này hãy gửi trái tim nhỏ nhưng tràn đầy tình cảm đến những người phụ nữ mình yêu thương. Bài viết dưới đây giới thiệu về những cách tỉa cà rốt hình trái tim để tạo nên những bông hoa xinh xắn từ cà rốt.

Cách tỉa cà rốt hình trái tim cho bữa ăn 8/3 - Ảnh minh họa: Internet

Cách tỉa hoa cà rốt đơn giản

Tỉa hoa hồng từ cà rốt

Thay vì tặng những bông hoa hồng theo cách bình thường thì việc chuẩn bị một bữa ăn có trang trí những bông hồng nhỏ xinh từ cà rốt cũng ghi được điểm trong mắt người phụ nữ.

Tỉa cà rốt thành hoa hồng tặng mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Những thứ cần chuẩn bị để tỉa hoa hồng: