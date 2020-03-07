Cách tỉa cà rốt hình trái tim cho bữa ăn 8/3

Cách tỉa cà rốt hình trái tim như thế nào để gửi yêu thương đến những người phụ nữ yêu thương nhân ngày 8/3? Cùng tìm hiểu cách tỉa hoa đơn giản từ cà rốt.
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Nội dung bài viết
- Cách tỉa hoa cà rốt đơn giản
- Cách tỉa cà rốt hình trái tim hay thành hình chiếc lá
- Cách tỉa cà rốt hình trái tim
Ngày 8/3 này hãy gửi trái tim nhỏ nhưng tràn đầy tình cảm đến những người phụ nữ mình yêu thương. Bài viết dưới đây giới thiệu về những cách tỉa cà rốt hình trái tim để tạo nên những bông hoa xinh xắn từ cà rốt.
Cách tỉa hoa cà rốt đơn giản
Tỉa hoa hồng từ cà rốt
Thay vì tặng những bông hoa hồng theo cách bình thường thì việc chuẩn bị một bữa ăn có trang trí những bông hồng nhỏ xinh từ cà rốt cũng ghi được điểm trong mắt người phụ nữ.
Những thứ cần chuẩn bị để tỉa hoa hồng:
- Dao nhọn: 1
- Cà rốt: 1 củ, bạn chọn củ tròn và thẳng
- Nước muối pha loãng: 1 thau
- Ghim: 1 chiếc
Cách thực hiện:
- Đầu tiên bạn gọt vỏ cà rốt sau đó cắt thành khoanh tròn. Từ những lát này bạn chọn ra ba lát tròn đều và to. Sau đó bạn khoét hình tròn ở phần dưới và cắt sóng theo hình hoa hồng. Tiếp theo bạn ngâm 3 lát cà rốt vào thau nước lạnh.
- Bước thứ 2: Đối với những khoanh tròn còn lại bạn cắt lẹm đi khoảng ¼ sau đó ngâm vào nước muối loãng.
- Bước thứ ba: Bạn lấy những lát cà rốt ra khỏi thau nước rồi thấm cho khô. Đối với ba cánh có lỗ khoét tròn bạn đặt chồng lên nhau sao cho các vòng tròn trùng nhau, 3 cánh ngả ra ba hướng đều nhau.
- Bước thứ 4: Với những miếng cà rốt cắt lẹm bạn đem cuộn tròn so le với nhau.
- Bước 5: Bạn luồn phần hoa vừa cuộn vào lỗ tròn của ba cánh đã tạo được trước đó rồi dùng ghim xâu xuyên qua để giữ cố định.
- Bước 6: Bạn ngâm hoa vào trong nước lạnh để cánh hoa nở ra.
Tỉa hoa cà rốt 5 cánh
Nguyên liệu:
- Cà rốt: 1 củ
- Hành xanh: vài cây
- Dao: 1 con sắc và nhọn
Cách thực hiện:
- Đầu tiên bạn gọt vỏ sau đó chia củ cà rốt thành 5 phần bằng nhau. Ở mỗi phần bạn dùng đầu dao nhọn rạch một chữ V hẹp và sâu theo chiều dọc củ cà rốt.
- Bước thứ hai bạn cắt cà rốt thành từng khoanh mỏng với chiều dài 5cm, vậy là bạn có hoa những bông hoa nhỏ.
- Để cánh hoa mềm mại hơn bạn tỉa tròn các góc ở mỗi cánh.
Cách tỉa hoa cà rốt xoáy
Dụng cụ cần chuẩn bị:
- Cà rốt: 1 củ
- Một con dao sắc
- 1 chiếc thớt
Cách thực hiện:
- Đầu tiên bạn cắt cà rốt theo chiều dọc để tạo thành hình ngũ giác.
- Bạn cắt phần đầu cà rốt 5cm từ các điểm nối cắt bỏ theo góc nghiêng 45 độ để chúng giao nhau.
- Tiếp theo bạn nghiêng dao 45 độ từ chính giữa các điểm nối theo củ cà rốt tạo hình chữ V với độ sâu khoảng 0.5cm.
- Tiếp tục nghiêng dao tạo thành hình chữ V từ điểm nối hình ngũ giác tới điểm đầu chữ V mới tạo.
- Bước tiếp theo bạn xoáy bỏ phần đầu phác tạo thành hình tròn
- Bước cuối cùng, bạn dùng dao xoáy theo củ cà rốt để tạo thành hình bông hoa với chiều dài như ý muốn
Cách tỉa cà rốt hình trái tim hay thành hình chiếc lá
Nguyên liệu:
- Cà rốt: 1 củ
- Dao gọt và dao cắt tỉa
- Đĩa trắng
Cách thực hiện:
- Bước đầu bạn gọt vỏ và cắt cà rốt thành lát dọc với chiều dày khoảng 0.5cm và chiều dài khoảng 12cm.
- Bước tiếp theo bạn dùng mũi dao ấn tỉa hai bên miếng cà rốt để tạo thành hình chiếc lá.
- Sau đó bạn dùng mũi dao nhọn từ từ khoét các hình gân lá bên trong miếng cà rốt.
- Bước cuối cùng: Dọc theo đầu các gân lá vừa khoét, bạn cắt những hình tam giác nhỏ để tạo thành răng cưa ở viền lá để giống thật hơn.
Cách tỉa cà rốt hình trái tim
Nguyên liệu:
- Cà rốt: 1 củ
- Một con dao sắc và nhọn
Cách thực hiện:
- Để tỉa cà rốt thành hình trái tim đẹp bạn cần lựa chọn những củ cà rốt có thân dài, tròn và đều.
- Bước tiếp theo, sau khi đã gọt vỏ cà rốt bạn nghiêng dao cắt khoảng 1cm trên thân cà rốt thành hình chữ V và loại bỏ phần thừa.
- Sau đó bạn tỉa tròn cạnh vừa cắt.
- Tại bước này bạn xác định điểm ở giữa phía bên kia củ cà rốt. Từ cạnh chữ V vừa tạo bạn nghiêng dao cắt dần dần và uốn cong thành hình trái tim đến điểm vừa xác định trước đó.
- Bước cuối cùng bạn chỉnh lại các cạnh cà rốt cho mềm sau đó dùng dao cắt thành từng lát mỏng dùng để xào, nấu canh hay trang trí.
Với những cách tỉa cà rốt hình trái tim, hình hoa hay hình xoáy bạn có thể trang trí một bàn ăn thật đẹp mắt dành tặng cho những người phụ nữ thân yêu trong ngày 8/3. Phụ nữ là để yêu thương, nên trong ngày này hãy thể hiện tình cảm của bạn dành cho họ thật nhiều, từ những bữa ăn ngon hay đơn giản là một trái tim nhỏ từ cà rốt.