Cách tắm trắng đơn giản chỉ với 1 lon bia

Đời sống 14/06/2017 22:54

Bia không chỉ là thức uống mà còn giúp làm trắng da an toàn và hiệu quả. Không cần tốn quá nhiều tiền hay lo sợ gây hại cho da, chị em có thể yên tâm sử dụng nguyên liệu này ngay tại nhà.

Hiện nay, một số phương pháp tắm trắng thường để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho da. Nhưng với bia thì đây sẽ là một loại nguyên liệu tự nhiên giúp làm trắng da hiệu quả và an toàn nhất. Đặc biệt, hàm lượng vitamin B dồi dào sẽ hỗ trợ cải thiện và loại bỏ độc tố cho làn da.

Đồng thời, chất chống oxy hóa ngăn chặn sự viêm da và duy trì vẻ trẻ trung, tươi tắn. Vì vậy, tắm trắng bằng bia là phương pháp an toàn và hiệu quả nhất dành cho chị em, nhất là đối với da dầu và da khô.

Ngoài ra, bạn cũng có thể kết hợp với chanh tươi và trứng gà để tăng công dụng. Dưới đây là cách thực hiện đơn giản:

Cách tắm trắng đơn giản chỉ với 1 lon bia - Ảnh 1
Bia sẽ là nguyên liệu tự nhiên giúp làm trắng da hiệu quả và an toàn nhất - Ảnh: Internet

Nguyên liệu

-1/2 lon bia

-1 quả trứng gà

-1 quả chanh tươi

-1 muỗng muối biển 

-3 muỗng cà phê mật ong

Cách tắm trắng đơn giản chỉ với 1 lon bia - Ảnh 2
Bia có chứa hàm lượng vitamin B giúp làm trắng da hiệu quả - Ảnh: Internet

Chuẩn bị

- Đập trứng gà vào chén rồi dùng thìa đánh tan hỗn hợp cho đến khi lòng đỏ và trắng hòa tan cùng nhau thì dừng lại.

- Đổ 1/2 lon bia vào chén trứng gà và cho nước cốt chanh với muối vào khuấy đều.

- Sau đó, đánh lại thêm lần nữa để các nguyên liệu này quyện thành hỗn hợp đồng nhất.

Cách thực hiện

Bước 1: Trước khi thực hiện, chị em phải vệ sinh cơ thể sạch sẽ, sử dụng bông tắm nhẹ nhàng chà xát lên cơ thể để làm sạch tế bào chết. Đây là việc cần thiết giúp thông thoáng các lỗ chân lông và dưỡng chất sẽ dễ dàng thấm nhanh vào da hơn.

Bước 2: Tiếp đến, thoa đều hỗn hợp bia lên làn da kết hợp với mát xa nhẹ nhàng. Điều này giúp các tế bào dưới da hấp thu nhanh hơn để phát huy tác dụng tối ưu.

Bước 3: Bạn để yên trong khoảng 15 phút cho hỗn hợp trên da khô rồi tắm lại bằng nước ấm. 

Cách tắm trắng đơn giản chỉ với 1 lon bia - Ảnh 3
Bia kết hợp với trứng gà giúp tăng công dụng làm trắng da nhanh hơn - Ảnh: Internet

* Lưu ý:  Thực hiện đều đặn cách tắm trắng này 3 lần/1 tuần vào mỗi tối trước khi đi ngủ. Chị em cũng có thể kết hợp sử dụng kem dưỡng da nhằm tăng thêm hiệu quả lên gấp nhiều lần. Chúc chị em sớm thành công!

* Vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ để tránh gây dị ứng.

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