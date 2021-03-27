Cách làm tinh dầu sả giúp đuổi muỗi, ngừa cảm cúm ngay tại nhà 

Không chỉ nổi tiếng là loại gia vị quen thuộc trong các món ăn mà sả còn có nhiều công dụng hỗ trợ trị bệnh và cải thiện một số vấn đề về da. Đặc biệt, trong tinh dầu sả chứa một lượng lớn các khoáng chất như canxi, kali, folate, magie, phốt pho cùng nhiều loại vitamin thiết yếu như vitamin A, vitamin nhóm B,… đều rốt cho sức khỏe.

Với cách làm tinh dầu sả đơn giản tại nhà mà chúng tôi sẽ hướng dẫn dưới đây, bạn có thể tận dụng loại nguyên liệu dễ tìm này mà không phải mất tiền đi mua tinh dầu mà lại vô cùng an toàn cho sức khỏe . Chỉ cần một chút khéo léo là chúng ta đã có được hũ tinh dầu sả để phòng lúc cần thiết.

Với hàm lượng citral kháng khuẩn cao cùng hương thơm đặc trưng, tinh dầu sả sẽ giúp át đi những mùi hôi khó chịu như mùi ẩm mốc, mùi hôi của động vật nuôi, mùi thức ăn hay mùi thuốc lá. Do đó, nhiều người thường treo tinh dầu sả ở trên xe ô tô hay trong phòng để làm sạch không khí.

Khi bị cảm cúm, chúng ta có thể nhỏ vài giọt tinh dầu sả vào một thau nước ấm. Sau đó, dùng khăn sạch trùm kín mặt xong cùng thau nước chứa tinh dầu khoảng 15 phút. Cách khác là nhỏ từ 3 – 4 giọt vào đèn xông tinh dầu để hương thơm lan tỏa khắp phòng, hiệu quả hơn trong việc giúp giảm stress, hỗ trợ giấc ngủ ngon và sâu hơn.

+ Đuổi muỗi và các loại côn trùng

Tinh dầu sả khi được khuếch tán sẽ khiến ruồi muỗi và các loại côn trùng mất kiểm soát, không thể phân biệt được hướng bay. Nhờ vậy mà chúng không thể tiến lại gần làm hại bạn và các bé.

Tinh dầu sả khi được khuếch tán sẽ khiến ruồi muỗi và các loại côn trùng mất kiểm soát

+ Chăm sóc cho da

Tinh dầu sả còn có tác dụng làm sạch, tăng đàn hồi cho da, ngăn ngừa mụn cám, giúp da sáng mịn. Đồng thời, với những vết thương bị bầm tím, chỉ cần pha vài giọt tinh dầu vào nước ấm rồi thoa đều 2 lần/ngày, vết thương sẽ lành nhanh hơn.

+ Dưỡng tóc bóng khỏe, mềm mại

Tương tự bồ kết, tinh dầu sả được rất nhiều phụ nữ tin lựa chọn để chăm sóc tóc. Hãy cho vài giọt tinh dầu vào nước, gội đầu và massage chúng nhẹ nhàng. Điều này sẽ giúp tăng tuần hoàn máu, mang lại một mái tóc ngát hương thơm. Không những vậy, tinh dầu sả còn giúp làm sạch gàu vì chúng có tính kháng khuẩn và giúp mái tóc suôn mượt tự nhiên, giảm gãy rụng hơn.

+ Giảm đau nhức cơ

Cách thứ nhất là đổ trực tiếp tinh dầu ra tay để massage đầu, vai gáy, tay chân. Cách 2 là nhỏ vài giọt vào trong nước ấm rồi ngâm mình và thư giãn. Đây là những phương pháp giúp hạn chế tình trạng chuột rút, co thắt cơ bắp, nhức mỏi lưng,…

Với những công dụng tuyệt vời như thế, tuy nhiên trên thị trường hiện đang bán tràn lan những tinh dầu sả không rõ nguồn gốc, bị pha tạp chất, không những không phát huy được hiệu quả mà còn rất có hại cho sức khỏe. Thật may là chị em có thể tự tay thực hiện cách làm tinh dầu sả ngay tại nhà để có thể an tâm sử dụng loại hương liệu nguyên chất này mỗi ngày.

2. Cách làm tinh dầu sả nguyên chất đơn giản tại nhà

Chuẩn bị nguyên liệu:

- Tốt nhất nên chọn những củ sả già được trồng trên 10 tháng

- Rượu Vodka hoặc rượu đế loại tốt

- 2 lọ thủy tinh có nắp đậy

- 1 miếng gạc hoặc vải thưa

- Máy xay sinh tố, dao, chày

- Nước sạch

Không chỉ nổi tiếng là loại gia vị quen thuộc trong các món ăn mà sả còn có nhiều công dụng hỗ trợ trị bệnh và cải thiện một số vấn đề về da

Cách thực hiện:

- Bước 1: Củ sả sơ chế bỏ những phần rễ, lá, bẹ lá đã dập, giữ lại thân và gốc khoảng 4 – 5cm. 2 lọ thủy tinh rửa sạch và lau khô.

- Bước 2: Dùng chày hoặc dao to đập thân sả để tăng tiết tinh dầu. Tuy nhiên, đừng đập quá mạnh tay, tinh dầu có thể bị chảy và thoát ra ngoài ở bước này.

Dùng chày hoặc dao to đập thân sả để tăng tiết tinh dầu

Bước 3: Lần lượt xếp các khúc sả đã được đập dập vào lọ thủy tinh, xếp ngang nửa lọ là đủ.

- Bước 4: Pha rượu Vodka hoặc rượu đế với nước sạch theo tỉ lệ 1:1 và đổ vào cho ngập lọ sả. Sau đó, đậy kín nắp lại, đặt ở nơi thông thoáng, khô ráo, tránh ánh nắng mặt trời.

- Bước 5: Sau 3 ngày, lấy hũ ra, đổ hỗn hợp nước, rượu và sả ra riêng. Dùng máy xay sinh tố xay nhuyễn phần thân sả rồi lại cho vào bình như ban đầu. Đậy kín nắp lại và để thêm 3 tuần nữa.

Chỉ cần một chút khéo léo là chúng ta đã có được hũ tinh dầu sả để phòng lúc cần thiết

Bước 6: Sau 3 tuần, sử dụng một miếng gạc hoặc vải thưa sạch lọc bỏ bã sả. Phần bã được tách riêng, tinh dầu sẽ được lắng lại và chúng ta đã hoàn thành việc chưng cất tinh dầu sả nguyên chất.

- Bước 7: Sử dụng lọ thủy tinh tối màu để bảo quản tinh dầu sả và dùng dần.

3. Cách làm tinh dầu sả chanh

Bên cạnh tinh dầu sả thì bạn có thể làm thêm tinh dầu sả chanh. Đây là loại tinh dầu được rất nhiều người yêu thích lựa chọn. Cách làm tinh dầu sả chanh cũng rất đơn giản, chỉ cần thực hiện theo những cách dưới đây:

Tinh dầu sả chanh

- Bước 1: Làm sạch sả, lá chanh tươi rồi để thật ráo nước. Hãy cắt nhỏ lá chanh, sả cũng cắt nhỏ. Lưu ý là lá chanh cần phải đảm bảo thật sạch, không có thuốc trừ sâu. Còn sả thì tốt nhất nên lựa chọn loại có lá vàng nhằm thu được nhiều tinh dầu nhất.

- Bước 2: Bắt 1 nồi gang lên bếp và đun nóng nước. Khi dầu bắt đầu sôi thì giảm nhiệt xuống và cho sả cùng lá chanh vào.

- Bước 3: Tiến hành đun liu riu trong khoảng 30 phút rồi tắt bếp. Tốt nhất nên đậy vung lại rồi để như vậy qua đêm. Còn nếu muốn chất lượng tinh dầu được tốt hơn thì có thể ủ trong thời gian dài hơn.

- Bước 4: Đến ngày hôm sau, hãy lọc tinh dầu bằng rây. Đựng tinh dầu sả vừa thu được vào trong một chiếc lọ sẫm màu và bảo quản ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp vì điều này có thể làm giảm chất lượng của tinh dầu.

Với cách này, chúng ta sẽ nhanh chóng có được 1 lọ tinh dầu sả an toàn, chất lượng cho bản thân và cả gia đình sử dụng. Tuy nhiên, vì tự làm thủ công không có chất bảo quản, vì thế bạn chỉ nên sử dụng chúng trong vòng 12 tháng.

4. Cách sử dụng tinh dầu sả đuổi muỗi

Tinh dầu chiết xuất từ sả là sản phẩm thiên nhiên từ thiên nhiên cho hiệu quả đuổi muỗi cao và đặc biệt rất an toàn cho sức khỏe người sử dụng, kể cả trẻ em và phụ nữ mang thai.

Nhỏ vài giọt tinh dầu sả vào nước lau sàn nhà để giúp mùi hương của sả lan tỏa khắp phòng và đuổi muỗi hiệu quả hơn

Cách đuổi muỗi bằng tinh dầu sả rất đơn giản. Chúng ta có thể nhỏ vài giọt tinh dầu sả vào nước lau sàn nhà để giúp mùi hương của sả lan tỏa khắp phòng và đuổi muỗi hiệu quả hơn.

Ngoài ra, còn cách khác là thoa chúng trực tiếp lên quần áo, chăn màn để mùi hương lan tỏa khiến loài muỗi không đến gần. Tinh dầu sả đuổi muỗi rất tiện lợi khi chúng ta đi dã ngoại, picnic ở những không gian rừng, núi nhiều muỗi.

Với những góc khuất trong phòng thường là nơi muỗi trú ẩn nhiều, có thể dùng nến nhỏ thêm vài giọt tinh dầu sả. Mùi hương của nến thơm kết hợp với mùi hương tinh dầu sả sẽ khiến muỗi trú ngụ trong góc phòng phải bay hết đi, giúp không gian trong phòng không còn loài muỗi ẩn nấp.

Hy vọng những thông tin mà chúng tôi hướng dẫn ở trên đã giúp độc giả biết được cách làm tinh dầu sả giải cảm, đuổi muỗi tiện lợi cho cả gia đình sử dụng. Muốn tiết kiệm chi phí, chị em có thể tận dụng không gian xanh trong vườn nhà để trồng vài bụi sả, vừa có sả để dùng, mùi tinh dầu tự nhiên còn làm sạch không gian sống và loại trừ côn trùng hiệu quả.