Bí kíp khai thác nguồn hàng quần áo cho các shop online

Nếu bạn đang muốn bắt đầu một shop bán lẻ quần áo, bạn cần phải tìm kiếm cho mình các nguồn hàng chất lượng và uy tín. Tuy nhiên, việc tìm kiếm và hình thành một mối quan hệ tin cậy với các nhà cung cấp bán buôn quần áo có thể khó khăn hơn bạn nghĩ, trừ khi bạn đã thực hiện một số nghiên cứu và có một ý tưởng sẵn sàng về những gì mong đợi.

Dưới đây sẽ là cách tìm nguồn hàng bán buôn quần áo chất lượng và giá rẻ dành cho shop thời trang, bạn có thể học hỏi được nhiều điều nếu bạn quan tâm. Phần lớn các bạn mới bắt đầu kinh doanh nhỏ, lẻ, kinh doanh online thường chọn cho mình cách nhập hàng từ các shop khác. Với cách thức này, sản phẩm được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau nên hàng hóa đa dạng, không bắt buộc phải lấy theo dây hoặc số lượng quá nhiều. Bạn có thể nhập thường xuyên về bán hàng có sẵn hoặc sẽ nhận order rồi tổng hợp lại để nhập hàng. Đây là cách của khá nhiều bạn trẻ chưa có nhiều vốn để lấy hàng có sẵn về bán. Tùy vào chính sách của từng shop, bạn sẽ phải bỏ 1 số tiền nhất định để mua đơn hàng đầu tiên. Với những đơn hàng sau bạn có thể lấy số lượng bất kì đều vẫn được tính với giá buôn.

Tuy nhiên, khi lấy lại hàng của các shop này, bạn sẽ phải chịu giá bán cao hơn, tức có lợi nhuận ít hơn. So với mức giá ở các xưởng sản xuất trực tiếp, là các nhà cung cấp có gian hàng trên www.muamuabanban.vn thì mức giá chênh lệch, thấp hơn khoảng 20 – 30% thậm chí 50% so với giá chợ đầu mối hay các shop khác. Điều đặc biệt là các nguồn hàng sỉ trên www.muamuabanban.vn luôn được cập nhật liên tục và nhanh chóng, nếu bạn một trong những khách hàng theo dõi sản phẩm của các nguồn cung cấp sỉ trên trang bạn sẽ nhận được thông tin về sản phẩm mới cực kỳ nhanh.

Thêm vào đó, bạn sẽ không phải phụ thuộc vào nguồn hàng, bạn có rất nhiều sự lựa chọn vì www.muamuabanban.vn có rất nhiều nguồn cung cấp sỉ cho tất cả các mặt hàng. Bạn có thể chủ động tìm kiếm hàng hóa uy tín và so sánh giá cả. Một số sản phẩm quần áo trẻ em giá chỉ từ 25.000đ/bộ, thương hiện Catier chuẩn về chất liệu và đường kim mũi chỉ. Một số sản phẩm thời trang chỉ bắt đầu 25.000đ Bạn có thể vào www.muamuabanban.vn để tìm nguồn hàng cho côngt? việc kinh doanh của mình hay đơn giản là tìm kiếm sản phẩm mình yêu thích. Một khi bạn đã tìm được Nhà cung cấp bán buôn quần áo giá rẻ phù hợp với mình, bạn nên liên hệ với họ ngay. Một số câu hỏi bạn cần phải hỏi đó là số lượng đặt hàng tối thiểu và giá cả định mức ra sao, thời gian đáp ứng đơn đặt hàng… Ngoài ra bạn cũng cần tìm hiểu xem bạn có thể trả lại hoặc đổi bất kỳ sản phẩm nào bị lỗi hay không. Những nguồn hàng đáp ứng được các mong muốn của bạn sẽ là lựa chọn tốt cho bạn. Việc cuối cùng đó là làm một thỏa thuận nếu xác định hợp tác lâu dài và có sự ràng buộc với nhau. Tuy nhiên, việc kiểm định nguồn hàng cũng cần thực hiện trong suốt quá trình hợp tác. Đồng thời, nếu có thể, bạn nên lấy từ nhiều nguồn để đa dạng mẫu mã, kiểu dáng sản phẩm.

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