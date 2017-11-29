Bé 20 ngày tuổi bị giết: Bà nội nói gì khi được hỏi chuyện xem bói

Đời sống 29/11/2017 14:16

“Tôi có hỏi bà Xuân về tin đồn bà đi xem bói và được phán có cháu thì bà chết, bà nói rằng 'tôi chỉ biết thắp hương mong cháu trở về'”, Chủ tịch phường Bắc Sơn kể.

Liên quan vụ án chấn động dư luận cháu bé 20 ngày tuổi bị bắt cóc và sát hại tại TX Bỉm Sơn (Thanh Hóa), xuyên suốt vụ án có nhiều dấu hiệu bất thường.

Bé 20 ngày tuổi bị giết: Bà nội nói gì khi được hỏi chuyện xem bói - Ảnh 1

Ngôi nhà của vợ chồng anh Thuận

Ông Võ Văn Hiếu, Chủ tịch UBND phường Bắc Sơn cho biết, hiện thông tin vụ việc vẫn phải chờ cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. 

Ông Hiếu cho hay, sau khi xảy ra sự việc, bản thân ông trực tiếp xuống hiện trường cùng công an thị xã, công an phường.

Tại gia đình anh Thuận, khi cơ quan công an ghi nhận thông tin ban đầu, bà nội Phạm Thị Xuân (65 tuổi) tỏ ra rất bình tĩnh, không có biểu hiện bị sốc.

“Sau khi bà Xuân kể lại sự việc bị 2 người bịt mặt xông vào nhà, dí dao, cướp đi cháu bé, tôi còn hỏi 'Sao bà không la lên'? Bà Xuân nói, 'tôi không la được'. Lúc này anh Thuận cứ đi ra đi vào nói 'Tôi chỉ mới ra ngoài đón cháu. Còn chị Huyền cũng tỏ ra rất bình tĩnh kể lúc đó chị đang trong phòng sử dụng máy tính”, ông Hiếu cho biết.

Cũng theo ông Hiếu, bà Xuân có tiền sự về trộm cắp tài sản.

Mấy ngày sau, khi rộ lên thông tin bà Xuân có đi xem bói và có thể liên quan tới cái chết của cháu, ông Hiếu đã cùng lực lượng công an tiếp tục xuống gia đình anh Thuận.

“Về tin đồn bà đi xem bói và được phán có cháu thì bà chết, cháu là nghiệp chướng, tôi đã hỏi trực tiếp bà Xuân. Lúc này bà chỉ nói rằng 'tôi chỉ biết thắp hương mong cháu trở về'”, ông Hiếu kể lại.

Hàng xóm sửng sốt

Từ khi xảy ra vụ việc, ngôi nhà của gia đình anh Thuận, chị Huyền (khu phố 1, phường Bắc Sơn) lúc nào cũng đóng kín cửa.

Bé 20 ngày tuổi bị giết: Bà nội nói gì khi được hỏi chuyện xem bói - Ảnh 2

Chị Hồng, hàng xóm nhà anh Thuận kể lại thời điểm phát hiện bà Xuân ngã giữa đường 

Những người ở khu phố 1 hết sức ngỡ ngàng trước thông tin từ phía cơ quan công an rằng đây không phải vụ bắt cóc mà là vụ án mạng. Càng sửng sốt hơn khi biết nghi phạm lại chính là bà nội cháu.

Theo lời kể của chị Hồng (hàng xóm nhà anh Thuận), vào khoảng 19h ngày 25/11, nhà chị ăn cơm trong. Đây cũng là thời gian xảy ra vụ bắt cóc như thông tin ban đầu bà Xuân cung cấp cho cơ quan công an.

Khi đó, gia đình chị không nghe thấy bất cứ một tiếng động lạ nào cũng như tiếng kêu cứu từ phía nhà anh Thuận. 

Mãi đến khi người dân phát hiện bà Xuân (bà nội cháu bé) đang nằm có biểu hiện ngất ngoài đường, mọi người tức tốc sơ cứu thì bà Xuân kể lại sự việc có đôi nam nữ lạ mặt xông vào nhà cầm dao kề cổ bà, túm tóc và dùng giấy có tẩm thuốc mê bịt miệng, đồng thời đẩy bà ra phía cửa.

Bé 20 ngày tuổi bị giết: Bà nội nói gì khi được hỏi chuyện xem bói - Ảnh 3

Nhiều người dân ở khối phố 1 phường Bắc Sơn ngỡ ngàng trước thông tin nghi phạm giết cháu bé chính bà nội 

Bà Xuân kể với mọi người bà không thể kêu cứu, cũng không thể đạp cửa ra hiệu cho chị Huyền ở phía trong vì 2 người lạ mặt cố đẩy bà đi. Khi ra đến cửa, đối tượng nữ còn giằng lấy đứa bé, đạp bà ngã bất tỉnh rồi phóng xe tẩu thoát. 

Theo anh Nam (hàng xóm), vợ chồng Thuận chuyển đến đây ở từ năm 2008. Cả hai đều rất hiền lành, mọi người trong xóm đều yêu quý.

Con đầu anh Nam học chung với con đầu Thuận (7 tuổi). Thời điểm 19h tối 25/11, anh Nam có gặp anh Thuận khi đón con đi học.

“Khi vừa đến nhà thì phát hiện sự việc. Giờ nghe tin bà nội là nghi phạm giết cháu, tôi không thể tưởng tượng được”, anh Nam nói.

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Mấy ngày qua, thông tin về “vụ bắt cóc trẻ sơ sinh mới 23 ngày tuổi”, xảy ra tại số nhà 124, đường Nguyễn Du, khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa), gây chấn động dư luận cả nước.

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