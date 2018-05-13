Bật mí bí mật đằng sau chiếc điều hòa giúp gia đình bạn tiết kiệm điện gấp 10 lần

Ngày nay, máy điều hòa đã trở thành một trong những thiết bị không thể thiếu với nhiều gia đình. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách sử dụng sao cho đúng để vừa có thể phát huy tối đa công dụng vừa tiết kiệm tiền.
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Dưới đây là một số cách đơn giản giúp bạn sử dụng điều hòa đúng cách và tiết kiệm mà không phải ai cũng biết.
Sử dụng chế độ Dry thay vì để máy ở chế độ Cool
Hầu hết mọi người sau khi đi nắng về thường có thói quen sử dụng điều hòa ở chế độ Cool (hình ảnh biểu thị là bông tuyết) vì nghĩ rằng nó có thể giúp nhiệt độ trong phòng hạ xuống nhanh chóng và giúp chúng ta thoải mái. Tuy nhiên, phương pháp này lại tiêu hao khá nhiều điện.
Sau khi đi từ ngoài về, bạn chỉ cần chỉnh điều hòa theo chế độ Dry (hình ảnh biểu thị là giọt nước) để hút hơi ẩm ra khỏi phòng, không khí bên trong sẽ trở nên trong lành và khô ráo hơn. Chỉ một thao tác nhỏ nhưng sẽ giúp bạn tiết kiệm được một khoản tiền tương đối lớn.
Không bật điều hòa 24/24
Một sai lầm mà mọi người thường hay mắc phải đó chính là bật điều hòa cả ngày nhất là vào những ngày nắng nóng. Trên thực tế, việc này không chỉ gây lãng phí điện năng mà còn làm hại đến sức khỏe. Vì không khí trong phòng lúc này không được lưu thông, đồng thời độ ẩm trong phòng giảm đi khá lớn.
Do đó, hãy tắt điều hòa và sử dụng quạt mát thay thế vào những ngày không quá nóng. Điều này không chỉ giúp không gian trong phòng thông thoáng hơn mà còn tiết kiệm được điện năng.
Lắp đặt cục nóng đúng cách
Cục nóng là bộ phận rất quan trọng để làm lạnh không khí trong phòng và thường được lắp bên ngoài. Vì thế, chúng ta thường ít khi quan tâm đến nó.
Để máy điều hòa có thể sử dụng lâu dài và tiết kiệm chi phí tiền điện, bạn nên lắp cục nóng tại nơi ít tiếp xúc với ánh mặt trời. Cục nóng cũng cần lắp đặt cách tường ít nhất 30cm vì nếu gắn gần tường thì nhiệt lượng từ cục nóng sẽ làm bức tường trong phòng nóng ngược lại. Khi đó, điều hòa phải tốn một lượng điện lớn để làm mát phần tường bị nóng này và duy trì mức nhiệt ổn định trong phòng.