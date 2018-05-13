Bật mí bí mật đằng sau chiếc điều hòa giúp gia đình bạn tiết kiệm điện gấp 10 lần

Ngày nay, máy điều hòa đã trở thành một trong những thiết bị không thể thiếu với nhiều gia đình. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách sử dụng sao cho đúng để vừa có thể phát huy tối đa công dụng vừa tiết kiệm tiền.

Dưới đây là một số cách đơn giản giúp bạn sử dụng điều hòa đúng cách và tiết kiệm mà không phải ai cũng biết. Sử dụng chế độ Dry thay vì để máy ở chế độ Cool

Hầu hết mọi người sau khi đi nắng về thường có thói quen sử dụng điều hòa ở chế độ Cool (hình ảnh biểu thị là bông tuyết) vì nghĩ rằng nó có thể giúp nhiệt độ trong phòng hạ xuống nhanh chóng và giúp chúng ta thoải mái. Tuy nhiên, phương pháp này lại tiêu hao khá nhiều điện. Sử dụng máy điều hòa ở chế độ Dry sẽ giúp gia đình bạn tiết kiệm được một khoản chi phí lớn - Ảnh minh họa: Internet Sau khi đi từ ngoài về, bạn chỉ cần chỉnh điều hòa theo chế độ Dry (hình ảnh biểu thị là giọt nước) để hút hơi ẩm ra khỏi phòng, không khí bên trong sẽ trở nên trong lành và khô ráo hơn. Chỉ một thao tác nhỏ nhưng sẽ giúp bạn tiết kiệm được một khoản tiền tương đối lớn.

Không bật điều hòa 24/24 Một sai lầm mà mọi người thường hay mắc phải đó chính là bật điều hòa cả ngày nhất là vào những ngày nắng nóng. Trên thực tế, việc này không chỉ gây lãng phí điện năng mà còn làm hại đến sức khỏe. Vì không khí trong phòng lúc này không được lưu thông, đồng thời độ ẩm trong phòng giảm đi khá lớn. Sử dụng điều hòa cả ngày không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn gây lãng phí, vì vậy hãy kết hợp thêm quạt máy vào những lúc không quá nóng - Ảnh minh họa: Internet Do đó, hãy tắt điều hòa và sử dụng quạt mát thay thế vào những ngày không quá nóng. Điều này không chỉ giúp không gian trong phòng thông thoáng hơn mà còn tiết kiệm được điện năng. Lắp đặt cục nóng đúng cách Cục nóng là bộ phận rất quan trọng để làm lạnh không khí trong phòng và thường được lắp bên ngoài. Vì thế, chúng ta thường ít khi quan tâm đến nó. Nên lắp cục nóng của điều hòa ở nơi ít tiếp xúc với ánh mặt trời - Ảnh minh họa: Internet Để máy điều hòa có thể sử dụng lâu dài và tiết kiệm chi phí tiền điện, bạn nên lắp cục nóng tại nơi ít tiếp xúc với ánh mặt trời. Cục nóng cũng cần lắp đặt cách tường ít nhất 30cm vì nếu gắn gần tường thì nhiệt lượng từ cục nóng sẽ làm bức tường trong phòng nóng ngược lại. Khi đó, điều hòa phải tốn một lượng điện lớn để làm mát phần tường bị nóng này và duy trì mức nhiệt ổn định trong phòng.

Mẹo trang trí nhà cửa dịp Tết để cả nhà sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý trong năm 2018 Vào những ngày cuối năm, trang trí nhà cửa là một trong những công việc vô cùng quan trọng trong mỗi gia đình. Những khu vực quan trọng cần được chú ý trong nhà đó là phòng khách, phòng ngủ, bàn thờ và nhà bếp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-mi-bi-mat-dang-sau-chiec-dieu-hoa-giup-gia-dinh-ban-tiet-kiem-dien-gap-10-lan-282333.html