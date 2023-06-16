Công an huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La cho biết, vừa bắt giữ Cà Thị Xuân (SN 1993, ở xã Chiềng Ngần, TP Sơn La), để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản tại một tiệm vàng trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngày 16/6, lãnh đạo Công an huyện Thuận Châu (Sơn La) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Cà Thị Xuân (30 tuổi, ở TP Sơn La) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 13/6, Công an huyện Thuận Châu tiếp nhận tin báo của một chủ tiệm vàng tại xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu về việc tiệm bị mất trộm một dây chuyền vàng, một nhẫn kim tiền và một đôi hoa tai vàng, với tổng trọng lượng 4 chỉ vàng.

Nhận tin báo, lãnh đạo Công an huyện Thuận Châu đã đến hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra, khẩn trương truy xét nghi phạm.

Nghi phạm cùng tang vật của vụ án - Ảnh: Báo Dân Trí

Dẫn nguồn tin từ VietNamNet, qua sàng lọc, lực lượng chức năng xác định đối tượng nghi vấn là Cà Thị Xuân.

Tại cơ quan công an, Cà Thị Xuân đã khai nhận, vào khoảng 17h30 ngày 11/6, khi đang ở nhà bố mẹ đẻ ở phường Chiềng An, TP Sơn La, do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định lên cửa hàng vàng bạc Tuyền Hằng ở Tông Lạnh, Thuận Châu để lừa chủ cửa hàng là sẽ mua vàng sau đó trộm cắp tài sản.

Lợi dụng sự sơ hở của chủ tiệm vàng, Xuân đã trộm 4 chỉ vàng với tổng số tiền gần 25 triệu đồng sau đó di chuyển bằng xe taxi đến 1 cửa hàng vàng bạc khác để tiêu thụ tài sản trộm cắp và bắt xe ôm về TP Sơn La.

Lực lượng chức năng Công an huyện Thuận Châu đã thu hồi toàn bộ số tài sản bị trộm cắp, trao trả lại cho chủ tiệm vàng.

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