Bão số 2 Doksuri tăng cấp liên tục, có nguy cơ trở thành siêu bão càn quét trong 2 ngày tới

Cơn bão Doksuri ở phía Đông Philippines được nhận định là ít có khả năng đi vào biển Đông, tuy nhiên cơn bão này sẽ gây thời tiết xấu cho một phần của Biển Đông. Dự báo bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc và có khả năng mạnh lên cấp 15, giật trên cấp 17, cấp siêu bão trong khoảng 2 ngày tới khi bão tiến sát khu vực phía Đông Bắc đảo Lu-dông, (Philippines).

Theo thông tin từ báo Sức khỏe & Đời sống, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng nay (24/7), bão Doksuri đã mạnh lên cấp 13, dự báo còn có khả năng mạnh lên cấp 15-16, đi qua vùng biển giữa bán đảo Lu-dông (Philippines) và Đài Loan (Trung Quốc) đi vào phần đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cơ quan khí tượng nhận định, bão Doksuri rất ít khả năng ảnh hưởng tới đất liền nước ta, nhưng khu vực đông bắc của Bắc Biển Đông sẽ có mưa bão và gió giật mạnh, rất nguy hiểm cho tàu thuyền trong 48-96 giờ tới.

Ngoài ra, bão tương tác khiến gió Tây Nam trên khu vực biển phía Nam từ Bình Thuận - Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa của Việt Nam cũng mạnh lên cấp 6, giật cấp 8, biển động, kèm mưa giông mạnh. Trên đất liền, gió mùa Tây Nam mạnh cũng khiến khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ liên tục mưa nhiều, có nơi mưa rất to trong những ngày tới.

Sau đó, bão tiếp tục đi lên phía Bắc và có khả năng đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Dù bão Doksuri ít khả năng đi vào Biển Đông, tuy nhiên với hướng đi như dự báo thì siêu bão cũng sẽ gây mưa to, gió mạnh cho khu vực phía Đông của vùng biển Bắc và giữa Biển Đông.

Bão Doksuri, được gọi là Egay ở Philippines, đang di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 15 km/h - Ảnh: Hindustan Times

Bão Doksuri ngoài khơi khiến miền Bắc nằm gần hoàn toàn trong đai áp cao cận nhiệt đới, do vậy duy trì nắng nóng oi bức cho đến khoảng hết ngày 26-27/7. Có một khả năng là sau ngày 27/7, miền Bắc sẽ có mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của bão Doksuri.

Cũng do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động tăng cường nên Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa lớn kéo dài đến hết tháng.

Dự báo từ chiều tối ngày 22/7 đến ngày 24/7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 180mm (mưa lớn tập trung vào chiều và đêm).

Tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ từ chiều tối 22/7 đến ngày 23/7 cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, bão Doksuri, còn được gọi với tên Egay ở Philippines, đang di chuyển về phía Tây với tốc độ 15 km/h, được dự báo sẽ đổ bộ hoặc đi qua rất gần các đảo phía Bắc của Philippines trong khoảng từ ngày 25 đến 26/7.

Mặc dù đường đi mới nhất cho thấy cơn bão vẫn còn ở ngoài khơi nhưng không loại trừ khả năng nó sẽ đổ bộ vào khu vực siêu đô thị Manila với khoảng 13 triệu dân.

Trong bối cảnh bão Doksuri có thể trở thành siêu bão, Philippines yêu cầu hạn chế các hoạt động, bao gồm cả việc đóng cửa các trường học tại vùng đô thị Manila từ ngày 24/7.