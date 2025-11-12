Bàng hoàng xe tải mất phanh chở 3 người lao xuống dốc Cun

Đời sống 12/11/2025 05:10

Một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra tại quốc lộ 6 đoạn dốc Cun (Phú Thọ) khiến một người bị mắc kẹt trong cabin xe tải.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 11/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ của đơn vị vừa kịp thời cứu người mắc kẹt trong xe tải gặp nạn trên dốc Cun.

Khoảng 16h cùng ngày, tại km 78+700, quốc lộ 6, đoạn qua dốc Cun thuộc địa phận phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến một người bị mắc kẹt trong cabin xe tải.

Bàng hoàng xe tải mất phanh chở 3 người lao xuống dốc Cun - Ảnh 1
Công an tỉnh Phú Thọ kịp thời cứu người mắc kẹt trong xe tải gặp nạn trên dốc Cun - Ảnh: VietNamNet

Thời điểm này, xe ô tô tải BKS 26C-144.33 chở vỏ keo do anh Q.V.T. (SN 1985, trú xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) điều khiển, lưu thông theo hướng Sơn La - Hà Nội, khi đến dốc Cun thì bị mất phanh, lao vào taluy dương khiến đầu xe bị biến dạng, lật nghiêng.

Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có 3 người. Lái xe và chủ hàng may mắn thoát ra ngoài, còn một người ngồi ghế phụ bị mắc kẹt trong cabin.

Bàng hoàng xe tải mất phanh chở 3 người lao xuống dốc Cun - Ảnh 2
Nạn nhân được cứu hộ đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Phú Thọ nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai các biện pháp ứng cứu.

Sau khoảng 20 phút, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công nạn nhân mắc kẹt trong cabin, bàn giao cho lực lượng y tế đưa đi cấp cứu an toàn tại Bệnh viện đa khoa Hòa Bình.

Nam sinh tá hỏa phát hiện mất gần 600 triệu đồng để 'phục vụ điều tra'

Nam sinh tá hỏa phát hiện mất gần 600 triệu đồng để 'phục vụ điều tra'

Ngày 11/11, Công an TP Hà Nội cho biết, thủ đoạn giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải là mới, nhưng nhiều người vẫn chủ quan, mất cảnh giác. Đặc biệt là nhiều trường hợp là sinh viên do chủ quan, ít cập nhật thông tin cảnh báo lừa đảo đã sập bẫy của các đối tượng.

Từ khóa:   tai nạn giao thông tin moi Xe tải mất phanh

