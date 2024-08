Ngày 29/8, lãnh đạo UBND xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, xác nhận trên địa bàn xã xảy ra vụ một cháu bé sát hại ông nội.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 29/8, lãnh đạo UBND xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, xác nhận trên địa bàn xã xảy ra vụ một cháu bé 13 tuổi sát hại ông nội.

Cụ thể, vào vào 18h ngày 28/8, người dân phát hiện ông Lý Tài A (SN 1966, thường trú xóm Khuân Nang, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) chết tại phía sau nhà cháu nội L.T. Th (SN 2011, xóm Thành Tiến, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai). Nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Ảnh minh họa

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, qua truy xét, đấu tranh, L. T.Th đã khai nhận vào khoảng 14h chiều 27/8, ông An đến nhà Th và yêu cầu Th và em gái là Ng (SN /2015) đấm lưng giúp. Do vậy, Th bực tức, đã dùng búa và gậy đập nhiều phát vào đầu khiến ông An tử vong tại chỗ. Sau đó, Th đã kéo thi thể ông An ra sau nhà và cuốn chăn, phú cỏ che giấu rồi bỏ nhà đi đến chiều tối 28/8 quay về nhà.

Công an xã Tràng Xá đã tạm giữ Th để điều tra, làm rõ. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

