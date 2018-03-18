Bạn sẽ làm gì khi được mời dự đám cưới người yêu cũ: Đây là câu trả lời lầy lội của cư dân mạng

Đời sống 18/03/2018 13:46

Dù chia tay trong hòa bình hay ồn ào thì người yêu cũ cũng là một cụm từ nhạy cảm. Vậy nếu một ngày nào đó, người yêu cũ mời dự đám cưới thì bạn sẽ làm gì? Vui vẻ đến dự hay từ chối ngay lập tức?

Để giải đáp thắc mắc này, Phụ nữ & Gia đình đã tiến hành phỏng vấn một số bạn trẻ cũng như thu thập ý kiến của cộng đồng mạng.

“Nếu còn thân thì đi... không thì thôi... cứ chọn cách nào mình thấy thoải mái...”, bạn Huyền Trân (24 tuổi, Cà Mau) cho biết nếu nhận được thiệp mời sẽ suy nghĩ thật kỹ. Với người mà bản thân còn tôn trọng thì sẽ đến nơi chúc phúc bằng cả tấm lòng. Tuy nhiên, nếu đó là người từng đối xử với bản thân chẳng ra gì thì dĩ nhiên sẽ không đến đó làm gì vì nó chỉ khiến chúng ta mang thêm phiền phức vào người.

Bạn sẽ làm gì khi được mời dự đám cưới người yêu cũ: Đây là câu trả lời lầy lội của cư dân mạng - Ảnh 1
Người yêu cũ là một cụm từ nhạy cảm không phải ai cũng muốn nhắc đến - Ảnh minh họa: Internet

Còn với bạn Bình (26 tuổi, TP.HCM), hết yêu là sẽ cắt đứt hết tất cả nên chắc chắn sẽ không đi. Bình chia sẻ: “Mình không thương nữa thì không quan tâm đến nó, nó cưới hay làm gì kệ nó, mình chẳng muốn quan tâm làm gì”. Cô bạn này còn cho rằng việc không quan tâm đến cuộc sống của người yêu cũ sẽ tốt cho cả hai vì như vậy sẽ khiến người đến sau không phải bận tâm hay ghen tuông.

Ngược lại hoàn toàn với suy nghĩ của Bình, bạn Lâm (24 tuổi, quê Đà Lạt) cho biết nếu người yêu cũ mời sẽ đến tham dự và thật tâm chúc phúc vì tất cả họ đều rất tốt. Lâm cho rằng hai người không thể đến với nhau thì vẫn có thể làm bạn. Chàng trai này cũng tin chắc rằng trong đám cưới của mình, “hội” người yêu cũ cũng sẽ vui lòng đến dự.

Khi được đưa ra khảo sát trên mạng xã hội, ngay lập tức câu hỏi này nhận được rất nhiều bình luận từ cư dân mạng. Hầu hết mọi người trả lời sẽ đến dự và đem theo quà. Nhưng những món quà mà họ mang đến, cô dâu, chú rể có thích hay không lại là một vấn đề khác.

Bạn sẽ làm gì khi được mời dự đám cưới người yêu cũ: Đây là câu trả lời lầy lội của cư dân mạng - Ảnh 2
Những món quà người yêu cũ tặng không phải cô dâu, chú rể nào cũng dám nhận - Ảnh minh họa: Internet

“Thuê một đứa bé, dắt đi, lúc làm lễ thì kêu nó hét to lên ‘Mẹ ơi mẹ đừng làm thế’, xong giả bộ dỗ dành, ôm lấy nó vào lòng, mắt nhìn về sân khấu, thở dài rồi bế nó ra về trong ánh mắt sững sờ của mọi người”, chắc hẳn sau màn “chào hỏi” của V.A, ai trong bữa tiệc cũng chẳng thể ăn ngon.

“Vô lập hội chị em với mấy chục đứa người yêu cũ của chú rể, ăn sạch cái lễ Tân hôn đó và đặc biệt không quên bỏ bao thư trống vào thùng”, cô bạn N.A tuyệt đối không để người yêu cũ sống thoải mái.

Bạn sẽ làm gì khi được mời dự đám cưới người yêu cũ: Đây là câu trả lời lầy lội của cư dân mạng - Ảnh 3
Một số bình luận lầy lội của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

 “Mình sẽ ăn mặc đẹp lồng lộn, trang điểm đẹp hơn cô dâu và dẫn người yêu đi cùng. Nếu không có thì thuê một thằng 6 múi body chuẩn, ăn mặc đẹp hơn chú rể và đến đó cho nó biết nó không là cái gì cả”, T.H muốn người kia thấy rằng không có anh ta mình vẫn sống tốt.

“Chỉ cần vừa bắt máy mà nghe thấy ‘hôm.... anh cưới’ là tôi tắt máy, chặn số”, M.N không cần phải suy nghĩ quá nhiều về việc này vì sẽ không cho người kia có cơ hội mời cưới.

Còn bạn thì sao? Nếu người yêu cũ mời đến dự đám cưới thì sẽ làm thế nào?

Án chung thân cho kẻ đâm chết bạn trai người yêu cũ

Án chung thân cho kẻ đâm chết bạn trai người yêu cũ

Bị bạn trai của người tình cũ đánh, Tấn (41 tuổi, ngụ Cần Thơ) đã lấy dao phục sẵn và đâm chết nạn nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   người yêu cũ đám cưới người yêu cũ mạng xã hội làm gì khi được người yêu cũ mời cưới

TIN MỚI NHẤT

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 22 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 51 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 49 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 1 giờ 53 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng