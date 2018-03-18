Bạn sẽ làm gì khi được mời dự đám cưới người yêu cũ: Đây là câu trả lời lầy lội của cư dân mạng

Dù chia tay trong hòa bình hay ồn ào thì người yêu cũ cũng là một cụm từ nhạy cảm. Vậy nếu một ngày nào đó, người yêu cũ mời dự đám cưới thì bạn sẽ làm gì? Vui vẻ đến dự hay từ chối ngay lập tức?

Để giải đáp thắc mắc này, Phụ nữ & Gia đình đã tiến hành phỏng vấn một số bạn trẻ cũng như thu thập ý kiến của cộng đồng mạng. “Nếu còn thân thì đi... không thì thôi... cứ chọn cách nào mình thấy thoải mái...”, bạn Huyền Trân (24 tuổi, Cà Mau) cho biết nếu nhận được thiệp mời sẽ suy nghĩ thật kỹ. Với người mà bản thân còn tôn trọng thì sẽ đến nơi chúc phúc bằng cả tấm lòng. Tuy nhiên, nếu đó là người từng đối xử với bản thân chẳng ra gì thì dĩ nhiên sẽ không đến đó làm gì vì nó chỉ khiến chúng ta mang thêm phiền phức vào người.

Người yêu cũ là một cụm từ nhạy cảm không phải ai cũng muốn nhắc đến - Ảnh minh họa: Internet Còn với bạn Bình (26 tuổi, TP.HCM), hết yêu là sẽ cắt đứt hết tất cả nên chắc chắn sẽ không đi. Bình chia sẻ: “Mình không thương nữa thì không quan tâm đến nó, nó cưới hay làm gì kệ nó, mình chẳng muốn quan tâm làm gì”. Cô bạn này còn cho rằng việc không quan tâm đến cuộc sống của người yêu cũ sẽ tốt cho cả hai vì như vậy sẽ khiến người đến sau không phải bận tâm hay ghen tuông. Ngược lại hoàn toàn với suy nghĩ của Bình, bạn Lâm (24 tuổi, quê Đà Lạt) cho biết nếu người yêu cũ mời sẽ đến tham dự và thật tâm chúc phúc vì tất cả họ đều rất tốt. Lâm cho rằng hai người không thể đến với nhau thì vẫn có thể làm bạn. Chàng trai này cũng tin chắc rằng trong đám cưới của mình, “hội” người yêu cũ cũng sẽ vui lòng đến dự.

Khi được đưa ra khảo sát trên mạng xã hội, ngay lập tức câu hỏi này nhận được rất nhiều bình luận từ cư dân mạng. Hầu hết mọi người trả lời sẽ đến dự và đem theo quà. Nhưng những món quà mà họ mang đến, cô dâu, chú rể có thích hay không lại là một vấn đề khác. Những món quà người yêu cũ tặng không phải cô dâu, chú rể nào cũng dám nhận - Ảnh minh họa: Internet “Thuê một đứa bé, dắt đi, lúc làm lễ thì kêu nó hét to lên ‘Mẹ ơi mẹ đừng làm thế’, xong giả bộ dỗ dành, ôm lấy nó vào lòng, mắt nhìn về sân khấu, thở dài rồi bế nó ra về trong ánh mắt sững sờ của mọi người”, chắc hẳn sau màn “chào hỏi” của V.A, ai trong bữa tiệc cũng chẳng thể ăn ngon. “Vô lập hội chị em với mấy chục đứa người yêu cũ của chú rể, ăn sạch cái lễ Tân hôn đó và đặc biệt không quên bỏ bao thư trống vào thùng”, cô bạn N.A tuyệt đối không để người yêu cũ sống thoải mái. Một số bình luận lầy lội của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình “Mình sẽ ăn mặc đẹp lồng lộn, trang điểm đẹp hơn cô dâu và dẫn người yêu đi cùng. Nếu không có thì thuê một thằng 6 múi body chuẩn, ăn mặc đẹp hơn chú rể và đến đó cho nó biết nó không là cái gì cả”, T.H muốn người kia thấy rằng không có anh ta mình vẫn sống tốt. “Chỉ cần vừa bắt máy mà nghe thấy ‘hôm.... anh cưới’ là tôi tắt máy, chặn số”, M.N không cần phải suy nghĩ quá nhiều về việc này vì sẽ không cho người kia có cơ hội mời cưới. Còn bạn thì sao? Nếu người yêu cũ mời đến dự đám cưới thì sẽ làm thế nào?

Án chung thân cho kẻ đâm chết bạn trai người yêu cũ Bị bạn trai của người tình cũ đánh, Tấn (41 tuổi, ngụ Cần Thơ) đã lấy dao phục sẵn và đâm chết nạn nhân.

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