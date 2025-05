Mặc dù biết rõ K.D. và H.T. là con gái ruột, ông Lê Tùng Vân vẫn thực hiện hành vi giao cấu với cả hai. Kết quả, K.D. sinh hai con vào các năm 2014 và 2015, còn H.T. sinh một con vào năm 2014.

Phiên tòa xét xử ông Lê Tùng Vân được diễn ra sáng nay - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, khi có dư luận, sợ bị phát hiện nên tháng 12/2020, ông Vân bàn bạc với ba người con trai ruột của mình là Lê Thanh Hoàn Nguyên (35 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (34 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (30 tuổi) và bà Cúc soạn một hợp đồng buôn bán tinh trùng ghi tháng 1/2014 giữa bị can Vân và bà L.T.V., rồi đọc lại cho mọi người nghe và nêu ý định để bà L.T.V. viết lại theo nội dung mà Hoàn Nguyên đã soạn sẵn.

Thời gian ghi trên 3 giấy hợp đồng mua bán tinh trùng giả này được ghi để trùng khớp với thời gian sinh của 3 đứa bé do K.D. và H.T. sinh ra trong 2 năm 2014, 2015.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã xác minh cho thấy K.D. và H.T. trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến 2015 không tiến hành phương pháp thụ tinh nhân tạo tại các cơ sở y tế trên cả nước cũng như không xuất cảnh để thực hiện việc thụ tinh nhân tạo ở nước ngoài.

Cùng với nhiều kết quả giám định cho thấy hành vi làm giả việc mua bán tinh trùng, giám định huyết thống cho thấy bị can Vân có quan hệ cha - mẹ - con với 2 người con gái ruột của mình và 3 bé sinh năm 2014, 2015 nói trên.

Cơ quan điều tra cũng kết luận chưa đủ căn cứ chứng minh H.T. và K.D. biết bị can Vân là cha ruột của mình, nên không xem xét trách nhiệm của 2 người này trong vụ án.

Bên cạnh đó, bà L.T.V. đã chết, không có căn cứ chứng minh bà Cúc đồng phạm với bị can Vân nên cũng không xem xét trách nhiệm.

Đối với Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương và bà Cúc có tham gia bàn bạc, thảo luận viết hợp đồng mua bán tinh trùng giữa bị can Vân với bà L.T.V. nhằm che giấu hành vi phạm tội của bị can Vân. Tuy nhiên cơ quan điều tra chưa đủ cơ sở chứng minh những người này là đồng phạm nên cũng không xem xét trách nhiệm hình sự.

Tháng 4/2024, ông Vân bị Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An khởi tố tội loạn luân sau khi xác minh thông tin tố giác tội phạm từ Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đức Hòa, Long An.