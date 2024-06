Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang bắt giam Lê Hồng Trọng (25 tuổi) và Trần Văn Hùng (38 tuổi, cùng ngụ TP Long Xuyên), 2 người đánh trả lực lượng công an để giải vây cho đồng bọn bị truy nã đặc biệt.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, ngày 22-6, Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Hồng Trọng (25 tuổi) và Trần Văn Hùng (38 tuổi, cùng ngụ TP Long Xuyên) về tội chống người thi hành công vụ. Trước đó 2 người này đánh trả công an để giải vây cho đồng bọn đang bị truy nã đặc biệt. Lê Hồng Trọng đã dùng hung khí tấn công công an để giải vây cho anh trai là tội phạm bị truy nã. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM. Theo báo Tuổi Trẻ đưa tin, khoảng 16h30 ngày 13-6, tổ công tác của Công an TP Long Xuyên phối hợp với Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang bắt giữ Trần Hồng Sang (30 tuổi, ngụ TP Long Xuyên) đang bị truy nã đặc biệt về tội cướp tài sản. Khi công an đang thi hành bắt giữ Sang (đang lẩn trốn tại khu vực khóm Trung Hưng, phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên) thì Trọng (là em của Sang) sử dụng hung khí chống trả lực lượng làm nhiệm vụ. Còn Hùng dùng tay xô ngã lực lượng làm nhiệm vụ, nhằm giải vây cho Sang. Bị can Trần Văn Hùng. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM. Tuy nhiên, lực lượng công an nhanh chóng khống chế, bắt giữ Trọng và Hùng đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, bước đầu cả hai thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Khám xét nơi ở của Sang, công an thu giữ 8 cây dao tự chế, mã tấu các loại; 1 cây chĩa, 2 cây gậy 3 khúc, 4 khẩu súng các loại, 1 bọc ni lông bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy và nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Hiện vụ việc đang được lực lượng điều tra Công an TP Long Xuyên tiếp tục điều tra làm rõ.