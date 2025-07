An Giang: Cha khóa cửa đi nhậu bên hàng xóm, con mắc kẹt trong ngôi nhà cháy và bị bỏng

Vụ cháy xảy ra lúc 21h ngày 8/7, người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát dữ dội bên trong căn nhà của anh Nguyễn Văn L. (trú tại xã Vĩnh Hanh, tỉnh An Giang).

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 9/7, Công an xã Vĩnh Hanh cho biết phối hợp Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Châu Thành thuộc Công an tỉnh An Giang giải cứu thành công một bé trai bị mắc kẹt bên trong căn nhà khóa trái cửa bốc cháy dữ dội.

Thời điểm này, căn nhà bị khóa trái cửa, bên trong con trai anh L. bị mắc kẹt không thể ra ngoài.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, nhận tin báo, Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Châu Thành huy động 2 xe chữa cháy cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với địa phương tiến hành khống chế đám cháy.

Quá trình dập lửa, lực lượng chức năng phát hiện bé trai 10 tuổi (con anh L.) mắc kẹt bên trong nên phá cửa, đưa bé ra ngoài an toàn.

Khoảng 22h50, đám cháy cơ bản được dập tắt. Vụ hỏa hoạn thiêu rụi hoàn toàn căn nhà ông L. cùng nhiều tài sản khác. Riêng bé trai bị bỏng nhẹ, được đưa đến bệnh viện điều trị, hiện sức khoẻ đã ổn định.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

