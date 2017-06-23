6 cách hóa giải vận xui, rước ngay may mắn

Trong phong thủy , muối có công dụng xua đuổi tà ma và hóa giải vận xui hiệu quả. Vì vậy, khi gặp phải điều xui xẻo trong cuộc sống, hãy lấy một ít muối ném qua vai trái của mình hoặc rải muối xung quanh nhà hay phòng ngủ để gia đình ấm êm và tránh lục đục.

Vận xui là điều không một ai trong chúng ta mong muốn gặp phải. Nếu chẳng may gần đây bạn liên tiếp chứng kiến những điều không tốt như làm vỡ gương, đánh rơi chén bát, thấy mèo đen chạy qua... đây có thể là điềm báo cho sự nghiệp xuống dốc, sức khỏe yếu kém, chuyện tình yêu không như ý hay gia đình lục đục, hãy thử ngay một số mẹo mà người xưa thường áp dụng để xua đuổi những nguồn năng lượng tiêu cực và lấy lại sự may mắn.

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể dùng muối pha thành nước tắm để tẩy trần. Cách này thực hiện rất đơn giản, cho 2 - 3 muỗng canh muối hòa với nước ấm và tắm để xua đi điều rủi ro, giúp tinh thần thoải mái hơn.

2. Tắm nước lá

Trong văn hóa Việt, các loại hoa lá thường mang ý nghĩa “tẩy trần” để người được sạch sẽ và đón nhận nhiều vận may. Do đó, nếu gặp những điều xui xẻo, hãy dùng lá bưởi hoặc ngâm 7 loại hoa nhiều màu - trừ màu trắng - để làm nước tắm.

Đặc biệt, sau khi tắm xong, bạn hãy nhớ vứt ngay chúng đi, lí do là người ta tin rằng chúng đã hấp thụ điềm xui xẻo.

3. Thắp hương

Nếu đang gặp khó khăn, thắp hương cho tổ tiên hoặc các vị thần Phật cũng là cách để giúp xua đi những điều kém may mắn.

Lưu ý: chỉ nên thắp số nén hương lẻ và chọn những loại có mùi thơm như hoa nhài hoặc hương gỗ. Điều này không chỉ tỏ lòng thành kính mà còn giúp những điều khấn nguyện được thành hiện thực.

4. Mang theo bùa hộ mệnh

Bùa hộ mệnh là vật có thể mang lại may mắn và hóa giải vận xui cho bạn. Đó có thể là một sợi dây chuyền, vòng đeo tay, chiếc nhẫn…Nhưng chìa khóa mới được xem là bảo bối phong thủy phổ biến nhất. Một chùm dây đeo ba chìa khóa sẽ giúp mở ra cánh cửa của giàu sang, sức khỏe và tình yêu.

5. Làm từ thiện

Với quan niệm cho đi một điều tốt bạn sẽ nhận lại thứ khác tốt hơn thì làm từ thiện cũng là một cách để bù đắp lại những điều xấu đã làm trong kiếp này hoặc trước đó. Các nhà phong thủy khuyên rằng chúng ta nên làm những việc thiện với ước muốn chân thành, điều này sẽ giúp hóa giải những vận xui đang đeo bám.

6. Trưng bày đá phong thủy

Đá phong thủy có công dụng giúp bạn tránh được những luồng khí xấu. Vì vậy, chúng ta nên trưng bày chúng trong nhà, ở phòng làm việc hoặc mang theo bên người.

Mỗi loại đá phong thủy sẽ có tác dụng riêng. Nếu gặp trắc trở trong chuyện tình yêu thì nên dùng đá hồ ly. Trong khi đó, đá thạch anh sẽ giúp tránh xa tà khí và đá xà cừ giúp ngăn chặn những linh hồn bơ vơ không làm hại chúng ta.

* Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.