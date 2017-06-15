5 thời điểm 'vàng' để uống nước mật ong

Hãy tham khảo 5 thời điểm “vàng” tốt nhất để dùng loại nước này như dưới đây:

Mật ong là nguyên liệu tự nhiên không chỉ dùng để làm đẹp hiệu quả mà còn rất tốt cho sức khỏe . Do đó, thường xuyên sử dụng nước mật ong sẽ giúp giảm cân, bổ sung nguồn năng lượng, hỗ trợ hoạt động tiêu hóa... Tuy nhiên, việc uống đúng thời điểm sẽ giúp cơ thể hấp thụ đầy đủ các chất dinh dưỡng và phát huy tối đa công dụng của loại nước uống này.

Thời đểm tốt nhất để uống nước mật ong là vào sáng sớm ngay khi vừa thức dậy. Bởi vì mật ong có công dụng hỗ trợ và kích thích dạ dày hoạt động nhịp nhàng trở lại sau một đêm dài. Đồng thời, uống loại nước này cũng giúp thanh lọc cơ thể và cung cấp nguồn năng lượng dồi dào gấp 5 lần so với sữa.

Nếu uống đúng thời điểm sẽ giúp cơ thể hấp thụ đầy đủ các chất dinh dưỡng và phát huy tối đa công dụng của nước mật ong - Ảnh: Internet

4. Trước bữa ăn

Các thành phần trong mật ong có khả năng điều chỉnh hoạt động tiết axit ở dạ dày. Cho nên, uống một ly trước bữa ăn 30 phút để làm giảm tiết dịch vị và hạn chế kích thích niêm mạc dạ dày.

Đối với những người bị viêm loét dạ dày, thường xuyên uống nước mật ong ấm trong một thời gian dài có thể giảm tình trạng bệnh đáng kể.

3. Sau bữa ăn

Không chỉ trước mà sau bữa ăn từ 1 đến 2 tiếng, chúng ta cũng nên dùng một 1 ly nước mật ong để điều tiết chức năng tiêu hóa và hỗ trợ đường ruột hoạt động tốt. Loại nước uống tuyệt vời này không chỉ giúp tăng cường vai trò của nhu động ruột mà còn thúc đẩy bài tiết axit dạ dày, nhất là “giải quyết” triệt để các trường hợp như đầy bụng, khó tiêu...

2. Buổi chiều

Sau một ngày dài hoạt động, cơ thể bắt đầu xuất hiện dấu hiệu mệt mỏi vào buổi chiều. Chất đường tự nhiên trong mật ong có thể cải thiện được tình trạng thiếu dinh dưỡng ở máu. Chính vì vậy, một ly nước mật ong sẽ bổ sung nguồn năng lượng lớn để điều hòa và giúp cơ thể tiếp tục hoạt động bình thường trong 2 - 3 tiếng.

Đặc biệt, những người lao động nặng và mất nhiều sức cần uống ngay một ly nước mật ong để giảm tình trạng kiệt sức và căng thẳng.

1. Trước khi đi ngủ

Mật ong là một trong những nguyên liệu có thể điều chỉnh chức năng hệ thần kinh và giảm căng thẳng hiệu quả. Đặc biệt, loại nước này được xem là “thần dược” giúp những người khó ngủ hay mắc chứng mất ngủ kinh niên cải thiện chất lượng của giấc ngủ hiệu quả hơn mà không cần sử dụng đến thuốc.