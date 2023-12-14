3 quy định mới cần biết sau khi CMND bị 'khai tử' từ ngày 1/1/2025

Đời sống 14/12/2023 11:49

Theo quy định tại Điều 46 Luật Căn cước, do CMND sẽ bị "khai tử" từ 1/1/2025 nên công dân chỉ còn sử dụng các loại giấy tờ về căn cước như sau: CCCD mã vạch và CCCD gắn chip (còn hạn sử dụng) và thẻ Căn cước.

 

Theo thông tin từ báo Người Đưa Tin, dựa vào quy định chuyển tiếp tại Điều 46 Luật Căn cước, giấy CMND còn hạn sử dụng chỉ được sử dụng đến hết 31/12/2024. Tức là, Chứng minh nhân dân chỉ có thể sử dụng đến hết 31/12/2024, từ năm 2025, những ai đang dùng CMND - dù còn hạn hay hết hạn thì cũng không còn được sử dụng nữa. Thay vào đó, những người này phải làm thủ tục thay đổi CMND sang thẻ Căn cước theo quy định của Luật Căn cước mới nhất.

Do đó, nếu có thời gian thì người dân nên đi đổi sang thẻ Căn cước trước 01/01/2025 để việc sử dụng giấy tờ tùy thân về căn cước không bị gián đoạn.

Lưu ý: Để không quá gấp gáp hoặc khó khăn cho người dân khi sử dụng giấy tờ tùy thân này, khoản 3 Điều 46 Luật Căn cước có quy định, thẻ CCCD mã vạch, CCCD gắn chip hoặc CMND nếu hết hạn từ ngày 15/1/2024 đến hết ngày 15/1/2024 thì vẫn được sử dụng đến hết ngày 30/6/2024.

3 quy định mới cần biết sau khi CMND bị 'khai tử' từ ngày 1/1/2025 - Ảnh 1
Chứng minh nhân dân còn thời hạn được sử dụng đến hết 31/12/2024 - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, có hai thời điểm liên quan đến Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân mà người dân cần lưu ý:

Sử dụng hết 30/6/2024: Áp dụng với CMND, CCCD đã hết hạn trong thời gian từ 15/01/2024 - 30/6/2024.

Sử dụng đến hết 31/12/2024: CMND còn hạn sử dụng. Sau ngày này, tức từ 2025, mọi CMND đều phải làm thủ tục đổi sang thẻ Căn cước.

Không giống giấy CMND chỉ được sử dụng đến hết 31/12/2024, thẻ CCCD dù là mã vạch hay gắn chip thì sang năm 2025 vẫn được sử dụng bình thường nếu thời hạn trên thẻ vẫn còn.

Đặc biệt, thẻ CCCD chỉ bị đổi sang thẻ Căn cước nếu người dân có nhu cầu đổi và thực hiện yêu cầu đổi thẻ theo quy định tại khoản 1 Điều 46 Luật Căn cước mới nhất.

Lưu ý: Cùng với quy định mới từ 2025 dành cho người dùng CMND và CCCD nêu trên, các loại giấy tờ có thông tin về số CMND với số CCCD thì cơ quan quản lý không quy định thủ tục riêng để thay đổi, điều chỉnh thông tin về CMND, CCCD trong giấy tờ đã cấp.

3 quy định mới cần biết sau khi CMND bị 'khai tử' từ ngày 1/1/2025 - Ảnh 2
Công dân chỉ còn sử dụng các loại giấy tờ về căn cước như sau: CCCD mã vạch và CCCD gắn chip (còn hạn sử dụng) và thẻ Căn cước - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, những người có độ tuổi dưới đây phải đi đổi thẻ Căn cước: Đủ 14 tuổi, đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi. Do đó, trong năm 2025, những người có độ tuổi dưới đây phải cấp đổi sang thẻ Căn cước: Sinh năm 2011, sinh năm 2000, sinh năm 1985 và sinh năm 1965.

Trường hợp thẻ Căn cước đã được cấp, cấp đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước các độ tuổi nêu trên thì không cần phải đi đổi sang thẻ Căn cước trừ trường hợp có nhu cầu.

 

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