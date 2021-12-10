Thất tịch là gì? Ăn chè đậu đỏ trong lễ thất tịch có ý nghĩa gì?

Trong văn hóa của người phương Đông, Lễ Thất Tịch không còn xa lạ. Ngày lễ này được dựa trên câu chuyện cổ tích từ Trung Quốc mang tên Ngưu Lang Chức Nữ. Hay còn có tên gọi khác ở Việt Nam là Ông Ngâu Bà Ngâu.

Nguồn gốc của ngày Lễ thất Tịch có từ Trung Quốc. "Lễ thất tịch" còn có tên gọi là "lễ tình nhân của người châu Á". Theo văn hóa phương Đông, Lễ Thất Tịch được tổ chức vào ngày 7 tháng 7 âm lịch hằng là ngày lễ tình yêu hay đôi khi còn được người phương Tây gọi là ngày Valentine Đông Á.

Tương truyền rằng, Ngưu Lang là một anh chàng chăn trâu tuy nghèo nhưng rất đã dành được tình cảm của nàng tiên dệt vải Chức Nữ, con gái út của Vương Mẫu Nương Nương, chuyên dệt các đám mây ngũ sắc trên bầu trời.

Ngày lễ Thất tịch năm 2021 sẽ diễn ra vào thứ Bảy ngày 14 tháng 8 Dương lịch.

Ngưu Lang vốn là vị thần chăn trâu chăm chỉ, thiện lương của Ngọc Hoàng đãsay mê Chức Nữ, con gái út của Vương Mẫu Nương Nương là một tiên nữ chuyên dệt các đám mây ngũ sắc trên bầu trời.

Họ kết duyên vợ chồng, cùng nhau sống hạnh phúc và có được 2 người con, một trai một gái.

Nhưng rồi, theo lệnh của Ngọc Đế, Chức Nữ phải trở về thiên đình. Ngưu Lang đuổi theo, nhưng lại bị con sông Thiên Hà - ranh giới giữa hai cõi phàm tiên chặn lại. Thế rồi, Ngưu Lang lòng đầy đau khổ đã nhất quyết chờ đợi ở đó, mãi không chịu rời đi.

Cũng chính từ đây, đã có thêm một vì sao ở bên cạnh sông Thiên Hà. Mọi người gọi đó là sao Ngưu Lang. Cảm động trước tấm chân tình của Ngưu Lang, Vương Mẫu đã đồng ý cho họ mỗi năm vào ngày Thất tịch (7.7 âm lịch) được gặp nhau một lần.

Trong văn hóa của người phương Đông, Lễ Thất Tịch được dựa trên câu chuyện cổ tích từ Trung Quốc mang tên Ngưu Lang Chức Nữ

Trong lúc tiễn biệt, giọt nước mắt của họ đã rơi xuống trần gian hóa thành cơn mưa và được đặt tên là mưa ngâu.

2. Lễ Thất Tịch có ý nghĩa gì trong văn hóa phương Đông?

+ Ngày Thất Tịch ở Việt Nam

Ngày lễ Thất Tịch được biết đến từ lâu trong văn hóa người Việt Nam. Tên gọi khác của truyện Ngưu Lang Chức Nữ đó là ông Ngâu bà Ngâu, mang ý nghĩa giải thích về hiện tượng thời tiết Việt Nam là mưa ngâu vào tháng 7 âm lịch.

Nhiều người kiêng kỵ cưới hỏi trong ngày này bởi lo sợ gặp phải những điều không may mắn như Ngưu Lang và Chức Nữ.

Thay vào đó, trong ngày này, để cầu bình an, những điều tốt đẹp và sự thuận lợi trong con đường tình duyên người ta thường đi chùa cầu duyên.

Theo truyền miệng của giới trẻ, ăn chè đậu đỏ trong ngày này là cách để hi vọng tình yêu đôi lứa thêm bền vững. Đối với người độc thân, sẽ dễ dàng tìm được tình duyên cho bản thân.

+ Ngày Thất Tịch ở Trung Quốc

Vì có nguồn gốc xuất phát từ Trung Quốc nên Lễ Thất Tịch và câu chuyện về Ngưu Lang Chức Nữ được xem là ngày hội truyền thống ở nơi đây.

Ngày Thất Tịch ở Trung Quốc được xem là ngày hội truyền thống ở nơi đây

Có nhiều hoạt động sôi nổi diễn ra trong ngày lễ này. Nhằm cầu mong lấy được tấm chồng tốt, sẽ có những hoạt động diễn ra rất sôi nổi trong ngày này. Đặc biệt, các cô gái trẻ sẽ chuẩn bị sẵn các vật dụng nghệ thuật và trưng bày.

Bánh xảo quả là món ăn không thể thiếu trong ngày này. Đây là loại bánh được làm từ các nguyên liệu như: bột mỳ, đường, mè đen, mật ong. Bánh có nhiều hình dáng khác nhau.

Bánh xảo quả là món ăn không thể thiếu trong ngày này

+ Ngày Thất Tịch ở Hàn Quốc

Ở Hàn Quốc, ngày lễ Thất Tịch còn được gọi là Chilseok. Theo truyền thống của người Hàn Quốc, nhằm có sức khỏe tốt họ sẽ tắm vào ngày này. Đồng thời, bánh mì bột mì và bánh mì nướng là những món ăn mà họ sẽ thưởng thức trong ngày này.

Tiếp đến, người ta thường xem dịp lễ này sẽ là cơ hội cuối cùng để thưởng thức các món ăn làm từ lúa mì. Lý do bởi những cơn gió lạnh sau ngày Chilseok sẽ làm hỏng hương thơm của lúa mì.

+ Ngày Thất Tịch ở Nhật Bản

Ở Nhật Bản, Lễ Thất Tịch còn có tên gọi là lễ hội Tanabana. Vào ngày lễ này, người dân sẽ trang trí các cây trúc nhỏ tại các địa điểm như sân nhà, trường học,... Mọi người sẽ dùng các mảnh giấy ngũ sắc hình chữ nhật để viết các điều ước như vụ mùa bội thu và sự thịnh vượng rồi gắn lên cây cùng các vật trang trí khác.

vụ mùa bội thu và sự thịnh vượng. Các bạn trẻ cũng tới các đền thờ trong ngày lễ Tanabata để cầu nguyện, mong tìm được ý trung nhân.

Mọi người sẽ dùng các mảnh giấy ngũ sắc hình chữ nhật để viết các điều ước

Trang trí với 5 màu sắc chủ đạo: Xanh lục, vàng, hồng, trắng, đen. Tiếp đến, mì soumen lạnh là món ăn đặc biệt trong ngày này.

Bên cạnh đó, vào ngày này, các cặp tình nhân sẽ cùng nhau đến đền thờ trong ngày lễ Tanabata để cầu được trọn đời bên nhau, còn những người độc thân sẽ cầu may mắn về tình duyên, nguyệnmong tìm được ý trung nhân.

3. Ngày Thất Tịch không nên làm gì?

Từ rất lâu, ngày lễ Thất tịch đã tồn tại trong văn hóa người Việt Nam. Vốn là ngày mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, nên theo quan niệm dân gian thì ngày lễ này có một số điều cần tránh như:

+ Không nên làm đám cưới

Trong ngày này để tránh gặp phải những điều không may mắn, xa cách, thương nhớ như Ngưu Lang và Chức Nữ, nhiều người đã kiêng kỵ tổ chức cưới hỏi.

Thay vào đó, để cầu mong những điều tốt đẹp, sự bình an cũng như thuận lợi trong con đường tình duyên, người ta thường đi chùa cầu duyên vào ngày này.

Không nên làm đám cưới trong ngày Thất Tịch

+ Không nên xây nhà dựng cửa

Có nhiều cách để lý giải cho vấn đề này, thứ nhất đó là bởi theo thời tiết Việt Nam thì thường sẽ có mưa vào ngày 7 tháng 7. Gây không ít khó khăn, ảnh hưởng đến việc thi công nhà cửa.

Thứ hai, tháng 7 thường được gọi với tên "tháng cô hồn" - thời điểm ma quỷ thường quấy phá. Do đó, xây dựng nhà cửa là việc trọng đại cần kiêng cữ.

+ Tránh làm những điều ác

Không chỉ riêng vào ngày Thất Tịch, làm việc thiện lành và tránh làm những điều ác là điều mà ai cũng nên làm. Đặc biệt, để cầu bình an, tránh làm điều ác là điều rất cần thiết vào ngày này. Thêm vào đó sẽ tạo ấn tượng tốt đẹp với người mình thương yêu.

Song song đó, tránh xa những điều ác trong ngày này cũng là cách để giúp bạn gặp nhiều may mắn trên con đường tình duyên của mình.

4. Những điều nên làm trong ngày Thất Tịch

+ Đi chùa cầu duyên

Nhằm cầu bình an và hạnh phúc cho gia đình mình, đây được xem là cách mà nhiều người vẫn làm.

Để sống thoải mái và thư giãn, sau những ngày làm việc mệt mỏi, bạn cần thời gian tĩnh tâm. Đi chùa cầu duyên còn là dịp để thể hiện mong cầu gặp thuận lơi trong con đường tình duyên với những ai còn độc thân.

Đi chùa cầu duyên trong ngày Thất Tịch

+ Ăn chè đậu đỏ

Ngoài ra, ăn chè đậu đỏ được giới trẻ thường truyền miệng nhau sẽ giúp tăng thêm bền vững cho tình yêu đôi lứa hay người độc thân tìm được tình duyên cho bản thân.

Ngoài ra, đây là món chè chứa nhiều dưỡng chất rất tốt cho cơ thể nên vào ngày này bạn cũng nên thử thưởng thức.

Ăn chè đậu đỏ được giới trẻ thường truyền miệng nhau sẽ giúp tăng thêm bền vững cho tình yêu

Trên đây là những thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về ngày lễ Thất Tịch là gì, cũng như những điều nên làm và nên kiêng cữ trong ngày lễ tình nhân này. Hy vọng rằng với bài viết này bạn sẽ có một ngày lễ Thất Tịch thật đáng nhớ.