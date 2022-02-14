Tất tần tật về trào lưu Sugar Mommy là gì?

So với xu hướng Sugar Daddy – Sugar Baby thì độ hot của Sugar Mommy – Sugar boy cũng không hề kém. Điều kiện để làm ba nuôi, mẹ nuôi đó là phải có kinh tế tốt. Nếu như những người ba nuôi muốn tìm những cô gái trẻ trung, xinh đẹp. Thì những mẹ nuôi muốn chàng trai khỏe mạnh, chiều chuộng được mình.

Sugar Mommy là những người phụ nữ có nhu cầu “bao nuôi” một chàng trai trẻ để nhằm phục vụ cho việc giường chiếu, hay chăm sóc bản thân khi cần thiết.

Các Sugar Mommy thường là những người phụ nữ cô đơn. Họ cô đơn, hoặc chồng mất, từng tan vỡ hoặc muốn tìm kiếm thú vui mới. Đa số những Sugar Mommy thường là những phụ nữ kém sắc, không có ngoại hình, không chịu được cô đơn và luôn khao khát được chiều chuộng.

Các Sugar Mommy thường sẽ không muốn Sugar Boy của mình có nhiều Sugar Mommy khác.

Sugar Mommy là những người phụ nữ có nhu cầu “bao nuôi” một chàng trai trẻ để nhằm phục vụ cho việc giường chiếu, hay chăm sóc bản thân khi cần thiết

Về phần Sugar boy, đây thường là những chàng trai trẻ thích sống hưởng thụ, không muốn lao động. Đời sống riêng tư phức tạp, nghèo rớt mồng tơi. Vì tiền, họ luôn sẵn sàng nghe lời, chiều chuộng mẹ nuôi để có tiền cũng như những thứ mình muốn.

II. Các kiểu Sugar Mommy phổ biến nhất hiện nay

Khác với Sugar Daddy – những người đàn ông tỏ ra sự trưởng thành và chín chắn, thì Sugar Mommy sẽ có nhiều style phổ biến khác nhau.

2.1. Sugar Mommy thành đạt nhưng thiếu thốn tình cảm

Điển hình nhất trong các mối quan hệ giữa Sugar Mommy và Sugar Boy đó là kiểu phụ nữ thành đạt nhưng đời sống tình cảm buồn chán, nhạt nhòa.

Tuy rằng có công danh, địa vị sự nghiệp hay có tài sản kếch sù đồ sộ. Nhưng họ không có cuộc sống hạnh phúc, thiếu vắng tình cảm của đàn ông. Hoặc rằng đã có chồng nhưng không còn cảm xúc dành cho nhau.

So với những cô gái độc thân, có bản tính độc lập về tài chính, những Sugar Mommy có sức mạnh để tự đi tìm hạnh phúc mà bản thân mong muốn. Với điểm mạnh tài chính vốn sẵn, họ có thể khiến cho các cậu trai trẻ phải xiêu lòng bởi những món quà đắt tiền hay những những cuộc vui bất tận, những chuyến du lịch xa xỉ tại địa điểm đắt đỏ trong và ngoài nước.

Điển hình nhất trong các mối quan hệ giữa Sugar Mommy và Sugar Boy đó là kiểu phụ nữ thành đạt nhưng đời sống tình cảm buồn chán, nhạt nhòa

2.2. Sugar Mommy dìu dắt Sugar Boy vào đời

Loại Sugar Mommy thứ hai phải kể đến đó là những người phụ nữ có kinh nghiệm trong cuộc sống xã hội lẫn tình trường.

Họ có nhiều sự trải nghiệm và đã lớn tuổi, do đó đây thường là những người phụ nữ rất biết cách tính toán, khôn khéo.

Đây là kiểu Sugar Mommy sẵn sàng đứng ra, bảo bọc, đồng thời dẫn dắt các Sugar Boy của mình bước vào cuộc sống của những người trưởng thành.

Bên cạnh khả năng dạy dỗ, bảo ban các Sugar Boy về những điều liên quan đến cách cư xử, công việc hay cách yêu. Họ cũng không ngại hướng dẫn và dạy bảo các chàng trai trẻ chuyện phòng the.

2.3. Sugar Mommy có học thức, bận rộn với công việc

Kiểu Sugar Mommy phổ biến thứ ba đó là những người phụ nữ có học thức, luôn luôn bận rộn với công việc.

Họ bận rộn với sự nghiệp nên không có thời gian để yêu đương, gặp gỡ cũng như hẹn hò, kết hôn và sinh con. Họ đặt vai trò của đàn ông là thứ yếu. Có thể không có đàn ông nhưng tuyệt đối không thể thiếu tiền và công việc.

Tập trung quá nhiều thời gian để vun vén cho sự nghiệp nên những người phụ nữ này thường đánh mất thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất. Do vậy, họ cần những chàng trai trẻ để đáp ứng nhu cầu giường chiếu. Tuy nhiên, tần suất gặp gỡ cũng không nhiều. Sugar Mommy dùng tiền và món quà có giá trị trong mỗi lần gặp mặt để Sugar Boy bớt tủi thân.

2.4. Sugar Mommy lớn tuổi

Tuổi đời của những Sugar Mommy kiểu này thường sẽ lớn hơn rất nhiều so với Sugar Boy. Các mommy có thể lớn hơn từ 15-20 tuổi, thậm chí là 30-40 tuổi.

Tuy rằng độ tuổi bỏ xa các Sugar Boy nhưng sức khỏe của những người phụ nữ này vẫn rất tốt, khỏe mạnh, mong muốn yêu và được yêu một cách nồng nhiệt. Ở tuổi tứ tuần, họ nắm trong tay tài sản lớn nhưng không còn được dành nhiều tình cảm như trước.

Do đó, những chàng trai trẻ trung, phóng khoáng sẽ là người giúp họ sống lại những giây phút thanh xuân.

III. Sugar Mommy và Sugar Boy có được xem là bán dâm hay không?

Mối quan hệ Sugar Boy và Sugar Mommy không được xem là bán dâm. Tại Việt Nam, không hề có bất kỳ điều luật nào cấm phụ nữ lớn tuổi phát sinh quan hệ với người nhỏ tuổi hơn mình. Chỉ cần đáp ứng tiêu chí đối phương đủ 18 tuổi và hoàn toàn không bị ép buộc hay bị ức hiếp.

Các “mẹ nuôi” thực hiện chu cấp về mặt vật chất như tiền bạc hay nhà cửa hoặc các món quà đắt tiền trên tinh thần tự nguyện. Họ mong muốn được chăm sóc cho các Sugar Boy trẻ đẹp của mình. Ngược lại, các Sugar Boy thì luôn muốn được Mommy yêu quý và bao nuôi mình.

Đây sẽ là hành vi bán dâm trái pháp luật trong trường hợp giữa hai người xuất hiện hành vi giao cấu khi Sugar Boy chưa đủ tuổi hay “ăn bánh trả tiền” nhiều lần.

Mối quan hệ Sugar Boy và Sugar Mommy không được xem là bán dâm

IV. Tìm Sugar Mommy ở đâu?

Dễ dàng tìm thấy Sugar Mommy ở bất kỳ mạng xã hội hay hội nhóm kín trên Zalo, Facebook hoặc tại các ứng dụng dating Sugar Mommy và Sugar Boy. Với thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ như hiện nay, tùy từng nền tảng mà số lượng cũng như chất lượng “mẹ nuôi” và “con nuôi” sẽ có sự khác nhau nhất định.

V. Tại sao cụm từ “Sugar Mommy” lại trở thành trend HOT?

Cụm từ ‘Sugar Mommy” là từ khóa tìm kiếm “nóng hổi” nhất trong năm 2021 vừa qua và dự đoán sẽ tiếp tục làm mưa làm gió vào năm 2022 sắp tới đây.

Ngày càng có nhiều người tìm kiếm cách thức để trở thành “mẹ nuôi” hay “con nuôi”. Bởi những câu chuyện về Sugar Mommy hoàn hảo cùng với các Sugar Boy được lan truyền và hiển thị mạnh mẽ trên khắp các mạng xã hội. Càng lúc càng có nhiều người biết đến và mong muốn mình có được mối quan hệ như vậy.

Thêm một lý do nữa phải kể đến đó là xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của cuộc sống. Với đời sống mỗi ngày một phát triển hơn, sự đầy đủ về mặt vật chất khiến con người bị sa sút về mặt tinh thần là một lẽ tất nhiên. Trào lưu Sugar Mommy – Sugar Boy nổ ra cũng không ngoại lệ.

Người phụ nữ tìm cách để hâm nóng thanh xuân đã chẳng may để nguội lại. Sugar Mommy chính là những kiểu người phụ nữ như vậy. Có thể rằng tuổi tác và nhan sắc giờ đây đã không còn là những điểm mạnh mà họ có. Tuy nhiên, tiền bạc, của cải cũng như kinh nghiệm của họ chắc chắn là điểm thu hút các chàng trai trẻ Sugar Boy.

Cụm từ ‘Sugar Mommy” là từ khóa tìm kiếm “nóng hổi” nhất trong năm 2021 vừa qua và dự đoán sẽ tiếp tục làm mưa làm gió vào năm 2022 sắp tới đây.

VI. Tình huống dở khóc dở cười của trào lưu Sugar Mommy

Một chàng trai họ Lý, 23 tuổi, người Trung Quốc đã có một bài đăng khiến cư dân mạng rầm rộ. Anh ta tự tin rằng được bao nuôi bởi dì Vương – Sugar Mommy với giọng điệu hãnh diện.

“Tôi có làm quen được người phụ nữ họ Vương qua ứng dụng Tinder. Ban đầu, phần giới thiệu ghi cô ấy 36 tuổi, nhưng đến khi gặp mặt tôi mới biết hóa ra dì đã ở tuổi 63. Tôi đã định chấm dứt nhưng dì liên tục tặng tôi những món quà đắt giá. Tôi đã mở lòng và chấp nhận tình cảm cách biệt tuổi tác”, anh Lý chia sẻ.

Những hình ảnh tập gym, đi chơi cùng dì Vương được anh thường xuyên đăng tải. Chàng trai 23 tuổi còn tự hào khoe: “Iphone12 Pro không thể nào sánh ngang với sắc đẹp của dì Vương, cảm ơn dì Vương đã giúp tôi nâng cấp từ Iphone 7 lên Iphone 12, cuộc sống cần không nỗ lực thật là thoải mái”.

Nhiều người liên tục ném đá việc chàng trai sống ỷ lại “mẹ đường”. Anh Lý không chịu được áp lực và đã giải thích rằng dùng Face App để biến bạn gái mình 20 tuổi thành dì Vương.

Việc anh chàng mang chuyện tình cảm của mình ra câu like đã khiến nhiều người ném đá vì bị lừa cũng như khó chịu.

VII. Phi công trẻ ở Việt Nam vô tư tìm Sugar Mommy

Trào lưu Sugar Mommy ngày càng nở rộ ngay tại Việt Nam. Ngay trên facebook có một nhóm kín tên “Sugar Daddy & mommy dạy con nuôi dùng xxx” với lượng thành viên khủng. Trong nhóm này thường xuyên đăng tải những bài viết về những cậu trai trẻ đăng tìm Sugar Mommy.

Các Sugar Mommy đăng thông tin muốn tìm Sugar boy với nhu cầu đi chơi, ăn uống kèm theo chu cấp 15 – 20 triệu/tháng. Các cậu trai thì đăng thông tin kèm hình ảnh. Các Sugar Mommy sẽ dựa theo đó để dễ dàng lựa chọn. Cùng với những group kín, có nhiều trang web kết nối Sugar Mommy, Sugar Daddy, Sugar Baby, Sugar Boy với nhau.

Xét theo hình thức, đây là trào lưu không có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, sự thật thì cái gì cũng có biến tướng. Đây có thể là nơi để những người thiếu thốn tình cảm tìm đến nhau. Hoặc có thể trở thành những giao dịch mua bán dâm, lừa đảo,…

Phi công trẻ ở Việt Nam vô tư tìm Sugar Mommy

VIII. Sự khác nhau giữa sugar daddy, sugar baby, sugar mommy

Sugar daddy có nghĩa là gì?

Theo như nghĩa tiếng việt, Sugar Daddy là “Quý Ông Ngọt Ngào”. Tuy nhiên, nghĩa của nó ở trên những trang mạng xã hội lại khác, cụm từ Sugar daddy này dùng để ám chỉ những cặp đôi có mối quan hệ yêu đương chênh lệch về độ tuổi khá lớn.

Theo giới trẻ hiện nay, thì sugar daddy còn có nghĩa bóng là “Bố Nuôi”. Là từ được dùng để ám chỉ Người có tài chính tốt, cao hay là đại gia, chuyên cung cấp tài chính cho những cô con gái nuôi (hay được gọi là sugar baby). Những cô này sẽ đáp ứng nhu cầu về sinh lý hay chuyện “tình cảm”.

Và đây chính là điểm khác nhau giữa Sugar mommy và Sugar daddy.

Sự khác nhau:

A) Đặc điểm

Giữa sugar daddy, sugar mommy và sugar baby có điểm khác biệt rõ ràng đó là những biểu hiện trong cuộc sống.

Đối với sugar daddy, đây là mẫu người thành đạt, mạnh về kinh tế và có khả năng chu cấp toàn bộ chi phí trong mối quan hệ tình cảm với sugar baby. Có thể chia sugar daddy thành 5 loại thường gặp như sau:

+ Sugar daddy bận rộn

+ Sugar daddy thành đạt

+ Quý ông học thức

+ Quý ông lãng mạn

Đối với Sugar Mommy, họ lại thường là những người phụ nữ có nhu cầu giường chiếu cao nên cần bao nuôi một chàng trai. Đa số họ không có chồng, chồng mất, từng kết hôn và tan vỡ hoặc cô đơn, muốn tìm kiếm thú vui mới.

Sugar Mommy kém sắc, không có ngoại hình, không chịu được cô đơn và luôn khao khát được chiều chuộng.

Cuối cùng, các sugar baby thường đặt ra yêu cầu được nuông chiều, được tặng những món quà đắt tiền, những buổi tiệc tùng thâu đêm suốt sáng ở những nơi ăn chơi sành điệu bậc nhất, những chuyến du lịch nước ngoài, những bữa ăn tối sang trọng. Các sugar baby cũng rất thích được daddy của mình chu cấp tiền bạc mỗi tháng để thoài mái tiêu xài.

Cũng có một số trường hợp, sugar baby là gái mại dâm trá hình. Họ không muốn lao động nhưng vẫn muốn được tận hưởng cuộc sống xa xỉ, ăn ngon mặc đẹp, đi du lịch sang chảnh.

B). Đối tượng hướng đến

Các sugar daddy nhắm đến là những cô gái trẻ trung, xinh đẹp, có thân hình bốc lửa. Họ đồng ý với những thoả thuận về mặt tình cảm cũng như tài chính mà các sugar daddy đưa ra.

Với các sugar mommy, đối tượng mà họ hướng đến là những chàng trai trẻ, có ngoại hình bắt mắt và đồng ý với những thoả thuận về mặt tình cảm cũng như tài chính mà các sugar mommy đưa ra.

Cuối cùng, đối tượng mà sugar baby hướng đến là những người đàn ông thành đạt, có tiềm lực về tài chính mạnh hay còn gọi là sugar daddy.

Thứ sugar daddy nhận lại được từ sugar baby là tình cảm và những điều “sau tình cảm”. Để nhận được những điều này thì những người đàn ông này sẵn sàng chu cấp về tài chính cho sugar baby.

IX. Hệ lụy của mối quan hệ này

Sự suy đồi đạo đức là hệ lụy lớn nhất của mối quan hệ này. Một mối quan hệ vì giá trị vật chật chất đề cao hơn là tình cảm. Những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ như công dung ngôn hạnh bị bỏ qua.

Cùng đó, nguy cơ phá vỡ hạnh phúc gia đình bởi những kiểu mối quan hệ như thế này là rất cao với rất nhiều ví dụ thực tế ngoài xã hội.

Với những thông tin vừa chia sẻ trên đây, chắc hẳn bạn đọc đã có cái nhìn tổng quát nhất về Sugar Mommy là gì? Đồng thời nắm được một số điểm khác nhau giữa sugar daddy, sugar mommy và sugar baby. Đây là trào lưu trong xã hội hiện đại ngày nay đang nở rộ phản ánh chân thực những tình trạng một phần giới trẻ hiện nay ham chơi, nhác làm và chỉ biết hưởng thụ.