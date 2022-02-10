Chồng Việt Hương là ai? Chi tiết những điều ít ai biết về chồng Việt Hương

Chồng của Việt Hương tên thật là Hoài Phương. Anh được biết đến là một ca sĩ, nhạc công chỉ đạo âm nhạc . Hiện đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Trong Showbiz, ông xã Việt Hương là cái tên không còn mấy xa lạ.

Việt Hương luôn có những tác phẩm ấn tượng. Thường xuyên xuất hiện với những vai diễn là vợ Hoài Linh khiến nhiều người tò mò chồng Việt Hương là ai? Liệu đó có phải là Hoài Linh.

Từ nhỏ anh đã được phát hiện năng khiếu âm nhạc và được gia đình cho luyện tập . Anh quyết tâm học tập để tiếp bước với truyền thống nghệ thuật của gia đình. Cho đến năm 1989 anh đã thi đỗ thủ vào khoa ngành kèn Clarinet trong nhạc viện Hà Nội.

Hoài Phương được sinh trưởng và lớn lên trong một gia đình âm nhạc tại Hà Nội. Nên anh cũng là một nhạc sĩ nổi tiếng. Được biết gia đình có truyền thống nghệ thuật sớm hướng anh sự nghiệp âm nhạc ngay từ nhỏ.

Chồng của Việt Hương tên thật là Hoài Phương, anh được biết đến là một ca sĩ, nhạc công chỉ đạo âm nhạc

Chi tiết tiểu sử chồng Việt Hương

Tên đầy đủ: Hoài Phương

Sinh năm: 1971

Nghề nghiệp: Nhạc sĩ

Quê quán: Hà Nội

Nơi sinh sống hiện tại: Mỹ

Tuổi: 40 (tính đến năm 2021)

Vợ: Việt Hương

Học vấn: Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam

Khi còn là sinh viên Hoài Phương từng tham gia nhóm nhạc nổi tiếng. Nhóm nhạc này có cả ca sĩ Bằng Kiều. Sau đó, anh quyết định sang mỹ du học sau một thời gian.

II. Hoài Phương – chồng Việt Hương bao nhiêu tuổi?

Hoài Phương chồng của Việt Hương sinh năm 1971 và tính đến hiện tại anh đã 51 tuổi.

Cuộc đời và sự nghiệp của Hoài Phương:

Khi mới lên 6 tuổi, Phương bắt đầu học nhạc. Anh bắt đầu học kèn Clarinet năm 11 tuổi.

Năm 1989, anh đỗ tốt nghiệp hệ trung cấp và đỗ thủ khoa trong kỳ thi tuyển vào đại học chuyên ngành kèn Clarinet tại nhạc viện quốc gia Hà Nội.

Anh cùng một số bạn bè, trong đó có Bằng Kiều tham gia một nhóm nhạc có tên “Chìa Khóa Vàng” vào những năm đầu đại học cùng một số bạn bè trong trường trong đó có Bằng Kiều.

Sau một thời gian, nhóm nhạc dần phát triển và hoạt động tại các chương trình lớn nhỏ. Bang nhạc cũng may mắn xuất hiện tại rất nhiều sự kiện lớn. Có được nhiều thành công nhưng nhóm vẫn quyết định tan rã khi ông xã Việt Hương du học.

Để nâng cao trình độ âm nhạc lên cao hơn, Phương quyết định đi du học tại Hoa Kỳ sau khi tốt nghiệp. Phương tham gia nhiều hoạt động âm nhạc tại Mỹ sau thời gian du học và đạt được nhiều phần thưởng và bằng khen có thành tích xuất sắc.

Anh được nhận dạy trường đại học Snow tiểu bang Utah ngay sau khi tốt nghiệp.

Phương tham gia nhiều hoạt động âm nhạc tại Mỹ sau thời gian du học và đạt được nhiều phần thưởng và bằng khen có thành tích xuất sắc, anh cũng được nhận dạy trường đại học Snow tiểu bang Utah ngay sau khi tốt nghiệp

III. Những ca khúc và tác phẩm hòa tấu đi vào lòng người

Album Dáng Xưa là album đầu tay của Hoài Phương được phát hành cuối năm 2009. Đây là sản phẩm âm nhạc đánh dấu bước ngoặt mới trong sự nghiệp âm nhạc của anh.

Anh sáng tác nhiều ca khúc trong album Dáng xưa và Tình Xa. Vốn có ưu thế sử dụng nhạc cụ và có nhiều kinh nghiệm trong các thể loại nhạc, hầu như tất cả những bản nhạc anh sáng tác đều được các ca sĩ hải ngoại lựa chọn để thu thanh.

Đặc biệt chương trình âm nhạc cho trung tâm Thúy Nga được anh đang đảm nhận với trách nhiệm hòa âm phối khí và chỉ huy dàn nhạc.

Vốn có ưu thế sử dụng nhạc cụ và có nhiều kinh nghiệm trong các thể loại nhạc, hầu như tất cả những bản nhạc anh sáng tác đều được các ca sĩ hải ngoại lựa chọn để thu thanh

IV. Cuộc hôn nhân giữa vợ chồng Việt Hương

Cuộc gặp mặt định mệnh của Việt Hương và Hoài Phương

Hoài Phương gặp Việt Hương trong lần đầu chuyến lưu diễn ở Mỹ 2005. Họ hoàn toàn không biết đối phương là ai cả.

Khi này Hoài Phương là một thành viên của một ban nhạc. Việt Hương đại diện cho thầy là Minh Nhí lên phỏng vấn Hoài Phương.

Khi chuẩn bị lên sân khấu thì micro củaViệt Hương bị hư. Lúc này, cô vô tình đụng mặt Hoài Phương trong dáng vẻ một người đàn ông tóc dài, da đen, răng trắng. Cô cứ đinh ninh anh là người Philipphines và hỏi mượn mic bằng tiếng anh.

Sau khi diễn xong, anh trêu Việt Hương: “em nói tiếng anh dở thật”. Cũng chính từ đây, những cuộc gặp của cô và chồng. Có hôm, anh đến trễ nên mọi người đã ăn xong hết. Thấy vậy nên Việt Hương đã chia cho anh nửa hộp cơm “Tôi hay ghẹo là chắc ăn nửa hộp cơm trúng ‘ngải’ mà yêu tôi luôn từ đó” Việt Hương cười lớn.

Sau một thời gian, anh nói thật rằng mình ấn tượng với cô chăm chút tỉ mỉ cho cô từng tí.

Hoài Phương gặp Việt Hương trong lần đầu chuyến lưu diễn ở Mỹ 2005, họ hoàn toàn không biết đối phương là ai cả

IV. Cuộc hôn nhân đầy viên mãn của vợ chồng Việt Hương

Mặc dù là gương mặt không xa lạ trong showbiz, tuy nhiên ông xã Việt Hương không mấy khi lộ diện trước khán giả. Có dịp nhạc sĩ Hoài Phương – Chồng danh hài Việt Hương cùng con gái đã đến cổ vũ cho mẹ tại ghế nóng chương trình Vietnam’s Got Talent. Đây chính là dịp khá hiếm hoi nữ giám khảo phá lệ ‘khoe’ tổ ấm của mình trước công chúng.

Cả hai quyết định tiến tới hôn nhân năm 2007 sau nhiều lần gặp gỡ, nảy sinh sự đồng điệu về cảm xúc, yêu nhau. Thời điểm đó, sự nghiệp của Việt Hương đang kỳ nở rộ tại quê nhà nhưng cô vẫn quyết định bỏ lại sau lưng sự nghiệp và cùng chồng sang Cali vun vén hạnh phúc gia đình.

Khi này, Hoài Phương đang dạy học tại tiểu bang Utah cũng ngừng hẳn để về ‘xây tổ ấm’ cùng vợ mình. Việt Hương không tiếc dành những lời khen về ông xã của mình.

Cô từng chia sẻ với báo chí: “Tôi chỉ thực sự cảm nhận được thế nào là sự hạnh phúc từ khi lấy Hoài Phương”.

Cả hai quyết định tiến tới hôn nhân năm 2007 sau nhiều lần gặp gỡ, nảy sinh sự đồng điệu về cảm xúc, yêu nhau

Theo lời kể của Việt Hương, chồng chính là chỗ dựa lớn để cô lăn lộn hết mình với nghề.

Ngay sau khi sinh con, Việt Hương đã bắt đầu đi diễn lại. Từ việc chăm sóc con đến thu vén nhà cửa đều được một tay ông xã cáng đáng hết. Mỗi khi thấy vợ ‘mắt nhắm, mắt mở’ thức dậy lo công việc, Hoài Phương lại ân cần: ‘Em ngủ thêm một chút nữa đi’ rồi rời giường vào bếp làm đồ ăn sáng cho vợ.

Từng trải qua đổ vỡ hôn nhân giúp Việt Hương nhận ra được giá trị của tình yêu: ‘Sao có thể không yêu người chăm sóc, hay lo lắng cho mình như chính bản thân họ?’.

Việt Hương tự hào kể lại rằng: “Ông xã nhớ kỹ từng sở thích của cô, và mỗi lần đi ăn đều gọi cho vợ những món ăn ngon nhất tới mức không ngờ”.

Việt Hương luôn tất bật với những chuyến đi diễn xa nhà bởi cô là diễn viên hài đắt show cả trong và ngoài nước. Mặc dù vậy, Hoài Phương chưa từng phàn nàn khi vợ bê trễ công việc của người mẹ, người vợ

Việt Hương luôn tất bật với những chuyến đi diễn xa nhà bởi cô là diễn viên hài đắt show cả trong và ngoài nước. Mặc dù vậy, Hoài Phương chưa từng phàn nàn khi vợ bê trễ công việc của người mẹ, người vợ. Việt Hương từng tâm sự: “Chúng tôi luôn sống vì nhau và sẵn sàng hy sinh nếu người kia cần. Thỉnh thoảng, vợ chồng tôi cùng nhau khóa lại lịch làm việc, tắt điện thoại để đi du lịch. Tôi muốn đó chính là thời gian riêng tư và thoải mái nhất. Tôi quan niệm: làm việc hết mình, và chơi hết sức”.

Trong vai trò của một người cha tốt, người chồng trong gia đình, Hoài Phương ghi điểm tuyệt đối.

Thấu hiểu tính chất công việc thường xuyên đi về giữa Việt Nam và Mỹ của Việt Hương nên anh luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dạy con gái và thu vén chuyện nhà cửa.

Đáp lại sự thương yêu hết mực của bạn đời, Việt Hương cũng cố gắng dành hết thời gian cho gia đình khi trở lại Mỹ. Chị luôn nghe lời ông xã và thường vào bếp nấu ăn, chăm sóc nhà cửa

Theo chia sẻ của Hoài Phương, làm nghệ thuật có thời nên sẵn lòng lùi lại để trở thành hậu phương để Việt Hương tiếp tục phấn đấu phát triển sự nghiệp. Anh ấy từng nói rằng “Cả Việt Hương và Hoài Phương đều hiểu một điều rằng làm nghệ thuật chỉ có thời. Khi mình còn sung sức, Tổ nghiệp lại ban phước thì mình phải cố gắng nắm bắt thời cơ để làm việc hết sức mà cống hiến cho cuộc đời và cũng là cho mình. Vì thế khi Việt Hương có cơ hội trong công việc ở Việt Nam lúc này, tôi luôn sẵn sàng tạo điều kiện cho vợ”.

Đáp lại sự thương yêu hết mực của bạn đời, Việt Hương cũng cố gắng dành hết thời gian cho gia đình khi trở lại Mỹ. Chị luôn nghe lời ông xã và thường vào bếp nấu ăn, chăm sóc nhà cửa.

Đầu tháng 7/2020, vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương – Hoài Phương đã tổ chức tiệc kỷ niệm 14 năm ngày cưới ở Mỹ. Cặp đôi luôn bên cạnh đồng hành với nhau để xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Theo chia sẻ của nhạc sĩ Hoài Phương: “14 năm qua chúng mình đã tiến một bước xa về mọi mặt nhưng điều quan trọng rằng là hình như càng yêu thương nhau hơn. Anh sẽ có những điều chưa làm em hoàn toàn hài lòng. Anh luôn muốn cố gắng làm tốt hơn nữa để em không phải phiền lòng vì anh yêu em nhiều lắm”.

Đầu tháng 7/2020, vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương – Hoài Phương đã tổ chức tiệc kỷ niệm 14 năm ngày cưới ở Mỹ. Cặp đôi luôn bên cạnh đồng hành với nhau để xây dựng một gia đình hạnh phúc.

V. Thường bị gắn mác là “gà trống nuôi con”

Hoài Phương dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc con gái nhỏ. Khi con đủ cứng cáp cũng là lúc Việt Hương đi lại giữa Việt Nam và Mỹ để hoạt động nghệ thuật.

Việt Hương phải xa chồng con thường xuyên nên luôn cảm thấy có lỗi khi anh xã thường bị bạn bè trêu “gà trống nuôi con”.

Dù rằng một năm, vợ chồng Việt Hương chỉ gặp nhau được vài lần nhưng cả hai luôn dành nhiều tin tuyệt đối và không bao giờ xảy ra chuyện ghen tuông.

Dù rằng một năm, vợ chồng Việt Hương chỉ gặp nhau được vài lần nhưng cả hai luôn dành nhiều tin tuyệt đối và không bao giờ xảy ra chuyện ghen tuông

Việt Hương chia sẻ về ông xã, anh không chỉ giúp cô việc phối khí, hòa âm các tiết mục khi cô chuẩn bị cho liveshow mà còn lo về giấy tờ, thương lượng đối tác, hay mua nguyên liệu trong tất cả dự án kinh doanh mỹ phẩm, nhà hàng của vợ ở Việt Nam và Mỹ.

Bởi khoảng cách địa lý, Việt Hương mỗi năm chỉ có một vài ngày ngắn ngủi để sum vầy bên chồng con. Trong những dịp lễ, giáng sinh, tết nữ nghệ sĩ từ chối mọi lời mời để về Mỹ đoàn tụ gia đình.

Mặc dù đã bước đến tuổi 51 và hơn vợ 5 tuổi. Tuy nhiên, nhạc sĩ Hoài Phương vẫn giữ nguyên được vẻ ngoài điển trai, lãng tử. Thậm chí anh còn hay bị gắn mác “phi công trẻ” nhờ ngoại hình trẻ trung hơn nghệ sĩ Việt Hương.

Sau 15 năm sống chung với nhau, nhạc sĩ Hoài Phương thích tất cả mọi thứ ở Việt Hương và sự nể phục tôn trọng lẫn nhau. Nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày cưới, Hoài Phương dành những lời có cánh cho Việt Hương. Nam nghệ sĩ từng nhắn nhủ: "Đối với anh, từng giây phút anh sống bên em là vô giá".

Mặc dù đã bước đến tuổi 51 và hơn vợ 5 tuổi nhưng nhạc sĩ Hoài Phương vẫn giữ nguyên được vẻ ngoài điển trai, lãng tử, thậm chí anh còn hay bị gắn mác “phi công trẻ” nhờ ngoại hình trẻ trung hơn nghệ sĩ Việt Hương

* * Tổng kết

Thời gian lúc ở hải ngoại, Hoài Phương gặt hái nhiều thành công trong vai trò làm nhạc công kiêm chỉ đạo âm nhạc. Mặc dù vậy, sau đó, anh đã có quyết định đưa con gái về Việt Nam sinh sống cùng vợ. Sau khi về nước, Hoài Phương có tham gia một số chương trình truyền hình.

Với vẻ ngoài lãng tử, phong thái điềm đạm, cách nói chuyện nhẹ nhàng cũng như tình cảm ngọt ngào, anh dễ dàng gây ấn tượng. Từng là 1 giảng viên ở Mỹ tuy nhiên khi về Việt Nam để đi từ thiện bởi dịch Covid, anh không ngại đi tận vào những vùng sâu và khuân vác gạo, để phát quà đến mức bị thương nặng ở chân. Tấm lòng của hai vợ chồng Việt Hương thật đáng khâm phục.

Với những thông tin chia sẻ trong bài viết trên, hi vọng sẽ giúp bạn đọc biết được chi tiết Chồng Việt Hương là ai cùng nhiều thông tin liên quan.