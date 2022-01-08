Tịnh thất Bồng Lai có một nhân vật nổi hơn cả "thầy ông nội" Lê Tùng Vân, là ai đây?

Cuối tháng 10/2021, sau buổi livestream của nữ streamer đình đám ở Bình Dương, cái tên Huyền Trân một lần nữa dậy sóng. Lê Thanh Minh Tùng - người nhận là con của ông Lê Tùng Vân, đã xuất hiện trong buổi livestream để vạch tội chính cha đẻ của mình. Anh còn cho biết Lê Thanh Huyền Trân - Á quân của The Voice Kids 2014 không phải là trẻ mồ côi. Sự việc khiến dư luận xôn xao một thời gian dài bởi liên tục xuất hiện các thông tin nhiễu loạn.

Những ngày qua, Tịnh thất Bồng Lai trở thành từ khóa hot nhất trên google và mạng xã hội. Bởi những người sống ở đây, tiêu biểu là người đứng đầu - Lê Tùng Vân hay còn gọi là "thầy ông nội" bị khởi tố vì những tội danh như: lợi dụng tôn giáo trục lợi, loạn luân.... Mới đây, có một cái tên còn nổi hơn cả, đó là Lê Thanh Huyền Trân , á quân của The Voice Kids 2014.

The Voice Kids 2014 từng xuất hiện một tài năng khá đặc biệt là Lê Thanh Huyền Trân, sinh năm 2002. Cô bé chuyên trị dòng nhạc Trịnh, hát rất cảm xúc và hoàn cảnh sống cũng rất đặc biệt. Cô bé mồ côi cha mẹ, được cô Cúc - một người tu tại gia cưu mang. Vì thế, từ nhỏ đến lớn, Huyền Trân đã thấm nhuần tinh thần đạo Phật nên quyết định xuống tóc làm Phật tử.

Tại The Voice Kids 2014, Huyền Trân chọn về đội của Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh. Được sự dẫn dắt của hai người thầy giỏi, cô bé đã đạt giải Á quân. Sau khi bước ra từ cuộc thi, ca sĩ Quang Lê đã nhận Huyền Trân làm con nuôi vì quá ấn tượng giọng hát và cảm thương cho cảnh đời.

Tuy nhiên, đến năm 2016, Huyền Trân bất ngờ chia sẻ trong một bài phỏng vấn là mối quan hệ với Quang Lê gặp trắc trở vì bất đồng quan điểm: "Em và chú Quang Lê vẫn bình thường, chú thỉnh thoảng dẫn em đi hát. Em có ký với chú Lê hợp đồng 5 năm, hiện tại hợp đồng đã kéo dài được 2 năm rồi.

Lê Thanh Huyền Trân chuyên hát dòng nhạc Trịnh rất được sự yêu mến của khán giả khi tham gia The Voice Kids 2014

Thật ra, em cũng mong sẽ có một ông bầu giúp mình định hướng được con đường âm nhạc và kiếm được nhiều show hơn. Nhưng hiện tại, em đã ký hợp đồng với chú Quang Lê. Em và chú Lê rất ít đi hát cùng nhau bởi bất đồng trong quan điểm. Chú Lê bắt em đội tóc giả, ra ngoài sống tự lập và thậm chí là nuôi tóc thật. Em không đồng ý điều đó nên hai chú cháu có chút mâu thuẫn do cả hai chưa cùng quan điểm với nhau".

Về phía Quang Lê, đại diện của nam ca sĩ từng cho biết ngay sau khi nhận Huyền Trân làm con nuôi, anh đã rất muốn nhận bé vào công ty để phát triển chuyên nghiệp vì thấy bé có tố chất nên muốn giúp đỡ. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, tiếp xúc, phía tịnh thất nơi Huyền Trân đang sống không hợp tác, không muốn làm theo cách xây dựng hình ảnh cho Huyền Trân như công ty đề ra: "Thời gian đầu, chúng tôi cũng tạo điều kiện cho bé đi show, giúp bé ra sản phẩm thu âm, làm nhạc… Bên đó muốn xây dựng hình ảnh theo ý của họ nên công ty không hợp tác nữa. Cuối cùng chúng tôi đành chấm dứt, không hợp tác nữa".

Cô từng được Quang Lê nhận làm con nuôi và nâng đỡ

Thành công của cuộc thi The Voice Kids 2014 đã giúp Huyền Trân cải thiện cuộc sống. Cô có thể kiếm tiền được nhiều hơn từ việc ca hát, được cho học ở trường quốc tế và còn có tiền để cho thầy, cho chùa và các em sống cùng mình. Tuy nhiên, Huyền Trân vẫn sống khá ẩn dật. Hơn 2 năm sau cuộc thi, giọng ca này mới chỉ chuẩn bị ra 1 sản phẩm âm nhạc cá nhân. Cô hiếm khi xuất hiện trước truyền thông và gần đây nhất, người hâm mộ chỉ có thể thấy Huyền Trân thông qua các đoạn clip trong kênh 5 chú tiểu - Thiền am bên bờ vũ trụ khi tham gia Thách Thức Danh Hài.