Tịnh thất Bồng Lai có một nhân vật nổi hơn cả "thầy ông nội" Lê Tùng Vân, là ai đây?

Hậu trường 08/01/2022 08:11

Lê Thanh Huyền Trân - Á quân The Voice Kids 2014 là con ruột của "thầy ông nội" Lê Tùng Vân tại Tịnh thất Bồng Lai.

Những ngày qua, Tịnh thất Bồng Lai trở thành từ khóa hot nhất trên google và mạng xã hội. Bởi những người sống ở đây, tiêu biểu là người đứng đầu - Lê Tùng Vân hay còn gọi là "thầy ông nội" bị khởi tố vì những tội danh như: lợi dụng tôn giáo trục lợi, loạn luân.... Mới đây, có một cái tên còn nổi hơn cả, đó là Lê Thanh Huyền Trân, á quân của The Voice Kids 2014.

Cuối tháng 10/2021, sau buổi livestream của nữ streamer đình đám ở Bình Dương, cái tên Huyền Trân một lần nữa dậy sóng. Lê Thanh Minh Tùng - người nhận là con của ông Lê Tùng Vân, đã xuất hiện trong buổi livestream để vạch tội chính cha đẻ của mình. Anh còn cho biết Lê Thanh Huyền Trân - Á quân của The Voice Kids 2014 không phải là trẻ mồ côi. Sự việc khiến dư luận xôn xao một thời gian dài bởi liên tục xuất hiện các thông tin nhiễu loạn.

Tịnh thất Bồng Lai có một nhân vật nổi hơn cả 'thầy ông nội' Lê Tùng Vân, là ai đây? - Ảnh 1

Tịnh thất Bồng Lai có một nhân vật nổi hơn cả 'thầy ông nội' Lê Tùng Vân, là ai đây? - Ảnh 2

Lê Thanh Huyền Trân - á quân The Voice Kids 2014 là con của người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai - Lê Tùng Vân hay còn gọi là "thấy ông nội"

The Voice Kids 2014 từng xuất hiện một tài năng khá đặc biệt là Lê Thanh Huyền Trân, sinh năm 2002. Cô bé chuyên trị dòng nhạc Trịnh, hát rất cảm xúc và hoàn cảnh sống cũng rất đặc biệt. Cô bé mồ côi cha mẹ, được cô Cúc - một người tu tại gia cưu mang. Vì thế, từ nhỏ đến lớn, Huyền Trân đã thấm nhuần tinh thần đạo Phật nên quyết định xuống tóc làm Phật tử.

Tại The Voice Kids 2014, Huyền Trân chọn về đội của Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh. Được sự dẫn dắt của hai người thầy giỏi, cô bé đã đạt giải Á quân. Sau khi bước ra từ cuộc thi, ca sĩ Quang Lê đã nhận Huyền Trân làm con nuôi vì quá ấn tượng giọng hát và cảm thương cho cảnh đời.

Tuy nhiên, đến năm 2016, Huyền Trân bất ngờ chia sẻ trong một bài phỏng vấn là mối quan hệ với Quang Lê gặp trắc trở vì bất đồng quan điểm: "Em và chú Quang Lê vẫn bình thường, chú thỉnh thoảng dẫn em đi hát. Em có ký với chú Lê hợp đồng 5 năm, hiện tại hợp đồng đã kéo dài được 2 năm rồi.

Tịnh thất Bồng Lai có một nhân vật nổi hơn cả 'thầy ông nội' Lê Tùng Vân, là ai đây? - Ảnh 3

Tịnh thất Bồng Lai có một nhân vật nổi hơn cả 'thầy ông nội' Lê Tùng Vân, là ai đây? - Ảnh 4

Lê Thanh Huyền Trân chuyên hát dòng nhạc Trịnh rất được sự yêu mến của khán giả khi tham gia The Voice Kids 2014

Thật ra, em cũng mong sẽ có một ông bầu giúp mình định hướng được con đường âm nhạc và kiếm được nhiều show hơn. Nhưng hiện tại, em đã ký hợp đồng với chú Quang Lê. Em và chú Lê rất ít đi hát cùng nhau bởi bất đồng trong quan điểm. Chú Lê bắt em đội tóc giả, ra ngoài sống tự lập và thậm chí là nuôi tóc thật. Em không đồng ý điều đó nên hai chú cháu có chút mâu thuẫn do cả hai chưa cùng quan điểm với nhau".

Về phía Quang Lê, đại diện của nam ca sĩ từng cho biết ngay sau khi nhận Huyền Trân làm con nuôi, anh đã rất muốn nhận bé vào công ty để phát triển chuyên nghiệp vì thấy bé có tố chất nên muốn giúp đỡ. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, tiếp xúc, phía tịnh thất nơi Huyền Trân đang sống không hợp tác, không muốn làm theo cách xây dựng hình ảnh cho Huyền Trân như công ty đề ra: "Thời gian đầu, chúng tôi cũng tạo điều kiện cho bé đi show, giúp bé ra sản phẩm thu âm, làm nhạc… Bên đó muốn xây dựng hình ảnh theo ý của họ nên công ty không hợp tác nữa. Cuối cùng chúng tôi đành chấm dứt, không hợp tác nữa".

Tịnh thất Bồng Lai có một nhân vật nổi hơn cả 'thầy ông nội' Lê Tùng Vân, là ai đây? - Ảnh 5

Tịnh thất Bồng Lai có một nhân vật nổi hơn cả 'thầy ông nội' Lê Tùng Vân, là ai đây? - Ảnh 6

Cô từng được Quang Lê nhận làm con nuôi và nâng đỡ

Thành công của cuộc thi The Voice Kids 2014 đã giúp Huyền Trân cải thiện cuộc sống. Cô có thể kiếm tiền được nhiều hơn từ việc ca hát, được cho học ở trường quốc tế và còn có tiền để cho thầy, cho chùa và các em sống cùng mình. Tuy nhiên, Huyền Trân vẫn sống khá ẩn dật. Hơn 2 năm sau cuộc thi, giọng ca này mới chỉ chuẩn bị ra 1 sản phẩm âm nhạc cá nhân. Cô hiếm khi xuất hiện trước truyền thông và gần đây nhất, người hâm mộ chỉ có thể thấy Huyền Trân thông qua các đoạn clip trong kênh 5 chú tiểu - Thiền am bên bờ vũ trụ khi tham gia Thách Thức Danh Hài.

Tịnh thất Bồng Lai bị điều tra, ảnh Trấn Thành, Hoài Linh, Mr. Đàm thân thiết bên các “sư thầy” lại gây tranh cãi

Tịnh thất Bồng Lai bị điều tra, ảnh Trấn Thành, Hoài Linh, Mr. Đàm thân thiết bên các “sư thầy” lại gây tranh cãi

Những khoảnh khắc thân thiết bên các “sư thầy” Tịnh thất Bồng Lai của Trấn Thành, Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng trước khi nơi đây bị điều tra một lần nữa lại gây tranh cãi kịch liệt trên MXH.

Xem thêm
Từ khóa:   The Voice Kids 2014 Tịnh thất Bồng Lai Lê Thanh Huyền Trân

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 2 giờ 14 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 2 giờ 44 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 3 giờ 13 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 3 giờ 14 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?