Lộc phụ hồ - Chàng Youtube kiếm được hàng trăm triệu mỗi tháng là ai?

Lộc phụ hồ có tên thật là Phạm Văn Lộc, sinh năm 1994 (27 tuổi), quê ở Diên Khánh, Khánh Hòa. Anh chàng này nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh "Thánh comment dạo" nhờ vào những câu bình luận hài hước trên những fanpage lớn nhỏ. Ngoài ra, Lộc phụ hồ còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi đã sở hữu cho mình kênh YouTube với thu nhập hàng trăm triệu mỗi tháng.

Từ một anh chàng phụ hồ khá chăm chỉ đi bình luận dạo, Lộc phụ hồ đang trở thành YouTuber được nhiều người quan tâm hiện nay. Vậy điều gì đã tạo nên sức hút của chàng trai có ngoại hình không mấy nổi bật này?

Tối 21/8/2021, Lộc phụ hồ đã phá kỷ lục livestream của doanh nhân Phương Hằng hay gammer Độ Mixi với hơn 200.000 người xem trực tiếp chỉ bằng nội dung dạy làm thợ hồ của mình.

Hiện nay, Lộc phụ hồ còn lập một số nhóm dạy online trên Facebook như nhóm Lộc fuho – Lớp học oll phụ hồ, Lớp học Fuho – Thầy Lộc. Thành viên của hai nhóm này lên đến hơn 10.000 người theo dõi.

2. Lộc phụ hồ sinh năm bao nhiêu?

Lộc phụ hồ sinh năm 1994. Anh bắt đầu đi làm phụ hồ để kiếm tiền nuôi bản thân và em gái. Cũng chính từ đó, cái tên Lộc phụ hồ cũng theo anh.

Tuy cuộc sống vất vả nhưng bản thân anh luôn yêu đời, lạc quan. Ngay từ khi chưa được nhiều người biết đến, anh liên tục đăng hình ảnh cuộc sống, công việc hàng ngày. Kèm theo đó là những status hóm hỉnh, vui tươi.

3. Lộc phụ hồ quê ở đâu?

Lộc phụ hồ quê ở thôn Trung 1, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Hiện tại, anh đang sinh sống và làm việc tại Khánh Hòa.

Theo quan niệm của nhiều người, phụ hồ là công việc còn mang nhiều định kiến, là nghề thấp kém. Chẳng hạn, nếu con không chăm chỉ học hành thì sau này sẽ chỉ có đi phụ hồ. Tuy nhiên, Lộc không vậy, anh biết cách để tận dụng cơ hội, nghề nghiệp của mình để thu hút cộng đồng mạng.

Lộc phụ hồ quê ở thôn Trung 1, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, hiện tại, anh đang sinh sống và làm việc tại Khánh Hòa

4. Lộc phụ hồ cao bao nhiêu?

Hiện nay, về chiều cao của Lộc phụ hồ vẫn chưa có thông tin chính xác. Thông qua các hình ảnh đăng tải lên Facebook, có thể ước chừng Lộc phụ hồ cao trên 1.65 m.

5. Lộc phụ hồ nặng bao nhiêu?

Hiện nay, cũng chưa có thông tin chính xác về cân nặng của Lộc phụ hồ. Mặc dù vậy, thông qua những hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội có thể thấy anh rất gầy. Ước chừng khoảng 45 – 50 kg.

6. Lộc phụ hồ sinh ra trong gia đình như thế nào?

Lộc phụ hồ có hoàn cảnh gia đình nghèo khó, bố anh lấy 2 người vợ và mẹ anh là người vợ thứ hai. Sau khi mẹ anh mất sớm để lại cho anh chàng một người em gái. Lộc sống với em gái mình trong một ngôi nhà đang xây dở dang, hằng ngày phải kiếm sống bằng công việc phụ hồ để mưu sinh và nuôi em gái. Sự cực khổ đã thể hiện rõ nét qua làn da đen sạm và gương mặt già dặn trước tuổi của anh.

Dù rằng cuộc sống rất vất vả nhưng Lộc phụ hồ lại vô cùng yêu đời và có tính hài hước

Dù rằng cuộc sống rất vất vả nhưng Lộc phụ hồ lại vô cùng yêu đời và có tính hài hước. Minh chứng là anh thường xuyên chia sẻ những tấm ảnh đời thường của mình lên mạng xã hội với những dòng caption vui nhộn, pha lẫn sự hóm hỉnh khi thường xuyên đùa rằng mình rất đẹp trai.

Mặc dù công việc phụ hồ vẫn vẫn khiến nhiều người có định kiến và thường lấy ra trêu đùa là không được học hành đến nơi đến chốn hay thất nghiệp, nhưng đối với riêng Lộc phụ hồ thì khác, anh luôn lại tận dụng yếu điểm này để tạo ấn tượng mạnh mẽ với cộng đồng mạng.

7. Tại sao Lộc Fuho trở thành chàng phụ hồ nổi tiếng nhất Việt Nam?

Lộc phụ hồ bắt đầu nổi tiếng hơn ngay sau khi đăng lên Facebook dòng nội dung sau “Kể từ hôm nay, kể từ giây phút này, xin mọi người hãy gọi tôi là Lee Min Ho – Lộc Fuho“. Hàng nghìn khán giả nhanh chóng bị thu hút chính bởi sự ảo tưởng, vui vẻ của Lộc.

Bên cạnh đó, Lộc Fuho còn thường xuyên đăng tải những hình ảnh làm lố, những clip bắt chước nửa mùa hài hước. Anh thường xuyên bình luận dạo khắp các trang trên Facebook. Những bình luận của anh thu hút được đông đảo lượng tương tác bởi sự mặn mòi, gây cười.

Với nguồn thu nhập mỗi lúc một ổn định hơn nhưng Lộc vẫn giữ nguyên sự giản dị với bộ đồ phụ hồ. Khi rảnh rỗi anh thường tâm sự, chia sẻ về cuộc sống thường ngày để khán giả hiểu mình hơn.

Lộc phụ hồ đã phá kỷ lục livestream của doanh nhân Phương Hằng hay gammer Độ Mixi với hơn 200.000 người xem trực tiếp chỉ bằng nội dung dạy làm thợ hồ của mình

8. Lộc phụ hồ bắt đầu nổi tiếng từ khi nào?

Lộc phụ hồ thường xuyên tranh thủ chụp một bức ảnh trong lúc rảnh rỗi rồi khoe kèm caption "Đẹp trai buồn quá? Đẹp trai khổ quá mọi người ơi! Có em nào nói chuyện cho vui không?". Dần dà những câu nói vui này của anh biến thành các viral cực hot trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, với sự hỗ trợ của các anh em đồng nghiệp, Lộc phụ hồ cũng thường xuyên đăng tải những video hài hước, đem đến nhiều tiếng cười giải tỏa căng thẳng cho mọi người.

Không chỉ nổi tiếng dựa vào những hình ảnh và những dòng caption hài hước, Lộc phụ hồ còn được cộng đồng mạng thích thú với nhiều bình luận độc đáo trên các fanpage. Vào giai đoạn 2017 - 2018, hầu như lướt qua một vòng là chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp tên anh chàng này với những dòng comment hài hước, độc đáo trên các trang nhóm.

Lộc phụ hồ thường xuyên tranh thủ chụp một bức ảnh trong lúc rảnh rỗi rồi khoe kèm caption "Đẹp trai buồn quá? Đẹp trai khổ quá mọi người ơi! Có em nào nói chuyện cho vui không?"

Nhờ vào những bình luận, bức ảnh chân chất, hài hước mà Lộc phụ hồ ngày càng được nhiều bạn trẻ chú ý và nhớ đến. Đỉnh điểm là bài viết vào năm 2019: "Kể từ hôm nay, kể từ giây phút này, xin mọi người hãy gọi tên tôi là Lee Min Ho - Lộc Fuho" đã giúp Lộc phụ hồ nhận về hàng trăm nghìn lượt yêu thích, chia sẻ và bình luận từ cộng đồng mạng, khiến cái tên của anh được nhắc đến rộng rãi chỉ sau một đêm.

9. Từ thợ phụ hồ đến hot TikToker, Youtuber, kiếm hàng trăm triệu đồng mỗi tháng

Với độ hot không ngừng tăng của mình, Lộc phụ hồ đã bắt đầu lập kênh YouTube Lộc Fuho TV vào tháng 7/2019, tính đến nay kênh đã có 1,18 triệu lượt đăng ký theo dõi. Nội dung các video chủ yếu tập trung xoay quanh cuộc sống thường ngày của anh chàng như làm việc, nấu ăn, review phiên bản nhà vườn,... phần lớn đều rất giản dị và hài hước.

Mặc dù không có tài năng đặc biệt hay ngoại hình đẹp trai nhưng Lộc phụ hồ vẫn được nhiều người yêu quý bởi tính cách thật thà, yêu đời của mình. Đa phần các video, hình ảnh do anh chàng đăng trên cá nhân đều nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình từ cộng đồng mạng khi lượt mỗi video của Lộc thường thu hút 500.000 - 700.000 lượt xem, cao nhất có lúc lên đến 1,3 triệu lượt.

Lộc phụ hồ thường xuyên tranh thủ chụp một bức ảnh trong lúc rảnh rỗi rồi khoe kèm caption "Đẹp trai buồn quá? Đẹp trai khổ quá mọi người ơi! Có em nào nói chuyện cho vui không?"

Cũng chính công việc làm YouTube đã giúp cho cuộc sống của Lộc phụ hồ cải thiện đáng kể. Có những lúc Lộc chia sẻ tháng cao nhất anh kiếm được đến 200 triệu đồng, còn trung bình từ 40-50 triệu đồng/tháng. Nhờ vậy, anh có thể sắm sửa cho mình nhiều món đồ đắt tiền như điện thoại iPhone 11 Pro Max, xe máy SH, sắm xe Mercedes, sửa sang nhà cửa... Mặc dù thu nhập khá cao nhưng Lộc phụ hồ vẫn rất giản dị với bộ đồ phụ hồ của mình.

Ngoài Youtube, Lộc phụ hồ còn sở hữu kênh TikTok được thành lập từ tháng 5/2021. Dù chỉ mới chỉ đăng tải khoảng 50 video nhưng video nào của anh cũng thu hút hàng triệu lượt thích, có video lên đến hơn 3 triệu lượt xem. Hầu hết các video trên Tiktok của anh đều kể về nghề phụ hồ.

Ngoài việc chia sẻ cuộc sống đời thường, Lộc còn mang đến những "bài học" về cách đóng gạch, trộn vữa, xây nhà,... cho những ai cần. Để tăng tương tác hơn, Lộc cũng tự phong mình là thợ chính, xưng là "thầy" và hứa hẹn sẽ trao bằng thợ phụ cho các "học viên online" đang theo dõi và làm theo hướng dẫn của mình.

Có những lúc Lộc chia sẻ tháng cao nhất anh kiếm được đến 200 triệu đồng, còn trung bình từ 40-50 triệu đồng/tháng

Vào tối ngày 21/8/2021, kênh TikTok của Lộc phụ hồ đã chính thức lập nên kỷ lục mới với 257.000 người xem trực tiếp khi livestream, vượt qua cả "thánh livestream" Độ Mixi và CEO Nguyễn Phương Hằng. Trong livestream này, Lộc chỉ đơn giản dạy về cách làm phụ hồ - một công việc quen thuộc của anh. Nhưng chính nhờ lối nói chuyện mộc mạc, hài hước đã giúp video này đã thu hút lượng theo dõi và bình luận cao ngất ngưởng.

10. Thực hư thông tin Lộc phụ hồ bị đánh?

Vào tháng 5/2021, Lộc Fuho và cô giáo hot girl Trần Thị Nam Trân đang review đồ ăn thì có người đàn ông lạ mặt bất ngờ bước tới. Anh ta kiếm chuyện gây sự chỉ vì nhìn ngứa mắt. Mời Lộc uống bia nhưng Lộc từ chối. Thế là anh ta hất cốc bia vào mặt Lộc và gây gổ.

Thấy vậy, một số người đã chạy đến can ngăn.Bên cạnh đó thì Lộc phụ hồ cũng chia sẻ anh và Trân phải bỏ bữa ăn đó về ngay.

Dù biết rằng, khi làm Youtube chắc hẳn sẽ có người thương, kẻ ghét nhưng anh không nghĩ có người lại phản ứng gay gắt đến vậy.

11. Lộc phụ hồ đã kết hôn?

Vợ Lộc phụ hồ có tên là Kim Thủy. Cô gái này có ngoại hình tương đối xinh xắn và cũng là một YouTuber với hơn 100.000 người theo dõi. Trước khi tiến đến hôn nhân, Kim Thủy được khán giả biết đến khi thường xuyên xuất hiện trong các clip của chồng. Vào thời điểm đó, cả hai chưa hề công khai mối quan hệ.

Đó là lý do mà khi Lộc phụ hồ đăng tải ảnh đính hôn với Kim Thuỷ vào tháng 3/2021, rất nhiều cư dân mạng đã vô cùng ngạc nhiên, thậm chí còn cho rằng Kim Thủy chỉ muốn dựa hơi anh chàng Lộc để nổi tiếng. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn bỏ qua mọi điều tiếng và sống hạnh phúc cùng nhau cho đến hiện tại.

Sau khi kết hôn, Lộc vẫn tiếp tục công việc thợ hồ và làm Youtube của mình còn vợ anh thì mở một shop kinh doanh quần áo. Cả hai cũng sẽ chính thức đón em bé đầu lòng vào vài tháng tới.

Lộc phụ hồ đăng tải ảnh đính hôn với Kim Thuỷ vào tháng 3/2021

12. Từng gây tranh cãi với phát ngôn làm phụ hồ ăn đứt lương văn phòng

Vài tháng trước, Lộc phụ hồ từng đăng tải một đoạn video TikTok cho biết công việc phụ hồ của mình có thể kiếm được được từ 600.000 đến 1 triệu đồng mỗi ngày. Thậm chí lương một tháng phụ hồ có thể ăn đứt lương văn phòng. "Giờ các em cứ nghĩ đi, các em đi phụ hồ sẽ mua được iPhone 11 - iPhone 12 như thầy cho các em coi, lương chỗ thầy cao lắm, những chỗ khác trong Sài Gòn cũng cao nữa. Nếu các em đi làm khối lượng, có khi một 1 triệu cũng có nữa. Các em đi làm văn phòng, tháng 5 triệu chứ nhiêu? Giờ các em đi học, qua mùa dịch đi làm là được, phụ hồ nay giá cao lắm!", Lộc phụ hồ chia sẻ.

Chính những phát ngôn này từng khiến anh nhận nhiều ý kiến trái chiều phản bác và cho rằng không phải ai cũng có sức khỏe để làm những công việc nặng nhọc như thợ hồ. Hơn thế nữa, cũng không phải ai làm văn phòng lương cũng 5 triệu/tháng như anh nói.

13. Lộc phụ hồ của hiện tại đang viên mãn với hạnh phúc gia đình và thu nhập ổn định

Hiện tại Lộc phụ hồ đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc với vợ đẹp con ngoan. Bên cạnh đó, anh vẫn tiếp tục duy trì công việc YouTuber với thu nhập cao, lượng người theo dõi kênh của anh cũng ngày càng tăng cao.

Tính đến hiện tại, Fanpage của Lộc phụ hồ đang ở mức trên 938 nghìn người theo dõi, trong khi đó kênh YouTube của anh cũng vừa đạt nút Vàng với hơn 1,1 triệu người đăng ký.

Dù đã đạt nhiều thành công như hiện tại nhưng Lộc phụ hồ vẫn giữ cho mình được bản tính hiền lành, thật thà vốn có. Anh từng tâm sự bản thân cần phải cố gắng thật nhiều để thoát nghèo, mang lại cho vợ con cuộc sống sung túc hơn. Ngoài ra, chàng trai sinh năm 1994 này còn đem đến cho người xem nguồn năng lượng tích cực khi đưa ra các lời khuyên, kinh nghiệm sống bổ ích, nhất là cho các bạn trẻ.