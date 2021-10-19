LGBT là gì? Những thông tin không phải ai cũng biết về cộng đồng LGBT

Cũng chính điều này đã dẫn đến không ít những hiểu lầm và định kiến. Việc tìm hiểu và nhận diện giới tính thật của một người cũng khó hơn.

Nhìn chung, chủ đề về LGBT tại nước ta dường như vẫn chưa mấy cởi mở và vẫn chưa phổ biến những kiến thức liên quan đến vấn đề này. Thậm chí còn không được đề cập trong chương trình giáo dục giới tính phổ thông.

Những thuật ngữ như Gay, Lesbian, Bisexual đều được dùng để mô tả xu hướng tính dục của một người, tức là họ có sự hấp dẫn tình yêu và tình dục khác với những người dị tính.

LGBT là một cụm từ viết tắt, người ta dùng các chữ cái “LGBT” (hay “LGBTQ”) để miêu tả các xu hướng tính dục (ngoài dị tính) của con người. Vậy LGBT là gì? “LGBT” là từ viết tắt chữ cái đầu của 4 chữ Lesbian (đồng tính nữ) – Gay (đồng tính nam) – Bisexual (lưỡng tính) – Transgender (người chuyển giới).

+ Đồng tính luyến ái nữ (lesbian)

Người đồng tính nữ (Lesbian) là người phụ nữ bị thu hút bởi những người phụ nữ khác trên phương diện tình dục hoặc tình yêu. Không có đặc điểm bên ngoài nào để nhận biết người đồng tính nữ với những người khác.

Người đồng tính nữ (Lesbian) là người phụ nữ bị thu hút bởi những người phụ nữ khác trên phương diện tình dục hoặc tình yêu

+ Đồng tính luyến ái nam (gay)

Gay là từ dùng để mô tả một người nam bị thu hút bởi những người cùng giới về mặt tâm hồn và thể xác

Giống như lesbian, gay là từ dùng để mô tả một người nam bị thu hút bởi những người cùng giới về mặt tâm hồn và thể xác.

Không có nhiều khác biệt so với mối quan hệ giữa nam giới và nữ giới, đồng tính luyến ái không chỉ đơn thuần là tình dục mà còn bao gồm cả những rung động về mặt cảm xúc. Điểm đặc biệt cần lưu ý đó là đồng tính không phải là bệnh.

+ Song tính luyến ái (bisexual)

Song tính luyến ái hay còn gọi là lưỡng tính. Đây là khái niệm nhằm chỉ những người thuộc cả hai giới tính thu hút cả về mặt tình cảm lãng mạn và thể xác bị hấp dẫn về mặt cảm xúc và tình dục. Phụ thuộc vào trái tim và cảm xúc mà Bisexual sẽ không rõ ràng về việc thích nam hay nữ hơn.

Người song tính sẽ bị thu hút bởi cả hai giới

+ Người chuyển giới (transgender)

Người chuyển giới (Transgender) là mảnh ghép cuối cùng trong cộng đồng LGBT. Giống như việc được sinh ra vào nhầm cơ thể, đây là khái niệm miêu tả những đối tượng có cơ thể của một giới tính này, nhưng lại cảm thấy rằng họ là người thuộc về giới tính kia.

Cũng bởi luôn mang trong mình cảm giác bị nhầm cơ thể mà họ sẽ có khao khát phẫu thuật chuyển sang giới tính họ muốn một cách mãnh liệt.

Những người chuyển giới thường được xếp vào nhóm giới tính chung với lesbian và gay để xác định là cảm thấy họ không thuộc vào xu hướng giới tính “thẳng”.

“LGBT” là từ viết tắt chữ cái đầu của 4 chữ Lesbian (đồng tính nữ) – Gay (đồng tính nam) – Bisexual (lưỡng tính) – Transgender (người chuyển giới)

Kết quả thống kê tại Mỹ cho thấy, có khoảng 3,5% số người được xác định là người đồng tính hoặc song tính.

Tuy nhiên, có không ít những người trong số họ cảm thấy rằng họ không phải là 100% đồng tính, thẳng tính hay song tính. Những người này có xu hướng tình dục theo hướng liên tục, lâu dài và cố định.

Ngoài các loại giới tính được nêu trên, vẫn có trường hợp người không cảm nhận được bất kỳ sự hấp dẫn giới tính nào kể cả ở người cùng giới hay khác giới, đây được coi là trường hợp vô tính (Asexual).

Có thể họ không quan tâm đến nhu cầu giải tỏa sinh lý cá nhân, nhưng bản thân vẫn có thể có cảm xúc nhất định với những người khác.

2. Cộng đồng LGBT là gì?

Cộng đồng LGBT là cộng đồng của những người cùng có chung đặc điểm là xu hướng tính dục cũng như bản dạng giới khác biệt so với người thường.

Trong cộng đồng này sẽ gồm nhiều nhóm nhỏ khác như cộng đồng Les, cộng đồng Gay hay cộng đồng người chuyển giới... Với sự phát triển của khoa học giới tính ngày nay, có nhiều nghiên cứu chứng minh rằng không chỉ dừng ở 4 nhóm trên, con người còn có đa dạng các xu hướng tình dục hơn nữa. Cụm từ LGBT ngày nay đã dài hơn thành LGBTQIA, trong đó:

Q - Queer: Chỉ những cá nhân có xu hướng tính dục không thuộc các phân loại khác.

I - Intersex: Chỉ người liên giới tính, có đặc điểm giới tính không điển hình là nam hay nữ. Ví dụ, một bé trai có một rãnh nhỏ gần giống với âm đạo hoặc dương vật nhỏ hơn kích cỡ trung bình sẽ được xếp là loại này.

A - Asexual: Asexual (Ace) hay còn gọi là người vô tính là những người không cảm thấy hấp dẫn tình dục với bất kỳ giới tính nào.

Cộng đồng LGBT là cộng đồng của những người cùng có chung đặc điểm là xu hướng tính dục cũng như bản dạng giới khác biệt so với người thường

Do những khác biệt về xu hướng tính dục của bản thân, từ trước đến nay, cộng đồng LGBT+ vấp phải không ít những sự kỳ thị của xã hội. Theo quan niệm của nhiều người, Gay, Les... là một bệnh về tâm thần và có thể can thiệp bằng các liệu pháp tâm lý để chữa trị. Tuy nhiên, từ năm 1973, Hiệp hội Tâm thần học Mỹ đã không còn xem đồng tính luyến ái là một bệnh tâm thần nữa.

Trong vài ba thập kỉ nay, nền văn hóa LGBT+ dần được hình thành tại các nước phương Tây. Những người thuộc cộng đồng LGBT+ đã dần được đối xử như bình đẳng. Họ thậm chí còn được tham gia vào nhiều hoạt động chính trị, xã hội và có những thành tựu rất nổi bật.

Nhận thức của con người về LGBT+ theo đó cũng thêm phần được củng cố hơn và tiến đến việc tôn trọng, chống lại sự kỳ thị nhắm đến cộng đồng này.

Do những khác biệt về xu hướng tính dục của bản thân, từ trước đến nay, cộng đồng LGBT+ vấp phải không ít những sự kỳ thị của xã hội

Tại Việt Nam, vốn dĩ nền văn hóa chịu nhiều ảnh hưởng của Nho Giáo, dẫn đến sự e ngại của những người thuộc cộng đồng LGBT+, họ không dám công khai xu hướng tính dục của mình. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, người dân đã thoáng hơn về tư tưởng người đồng tính.

Những chương trình bàn luận về người đồng tính được tổ chức thường xuyên hơn. Cùng đó, đã có nhiều người thành đạt công khai xu hướng tính dục của mình. Đây là những bước đi đầu tiên đã tạo động lực cho cộng đồng LGBT+ trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn trong cuộc sống.

3. Ngày chống kỳ thị LGBT là ngày nào?

Ngày 17/5 từng được xem là Gay Day tại Đức. Vào ngày 17/5/1990, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới chính thức loại bỏ đồng tính luyến ái ra khỏi danh sách bệnh tâm thần.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, vào ngày 17/5/2014, có đến 24000 cá nhân và các tổ chức về LGBT lớn như: Hiệp hội đồng tính nữ và đồng tính nữ quốc tế ILGA, Ủy ban Nhân quyền Đồng tính và Đồng tính Quốc tế (IGLHRC), Hội nghị Thế giới của những người Do Thái LGBT và Liên minh Đồng tính nữ châu Phi...

Ngày 17/5 đã được Liên Hợp Quốc công nhận trở thành Ngày Quốc tế chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người đồng tính, song tính, dị tính và chuyển giới (LGBT) - IDAHOBIT (International Day Against Homophobia, Biphobia, Interphobia & Transphobia) gọi ngắn gọn là ngày Quốc tế chống kỳ thị LGBT.

Tại nhiều nước như Canada, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Bỉ, Anh, Mexico, Costa Rica, Croatia, Hà Lan, Pháp, Luxembourg, Venezuela và Liên minh châu Âu EU... ngày Quốc tế chống kì thị LGBT được chính thức công nhận.

Ngày Quốc tế chống kỳ thị LGBT có ý nghĩa giúp nâng cao nhận thức của xã hội về nạn bạo lực, kỳ thị, phân biệt đối xử với cộng đồng LGBT và định hướng cách nhìn đúng đắn của xã hội. Từ đó, tác động đến các nhà hoạch định chính sách.

Có đa dạng những hoạt động hưởng ứng đa dạng vào ngày này. Đây là những chương trình cũng đảm bảo phù hợp với văn hóa của từng quốc gia như: Diễu hành cờ lục sắc (lá cờ biểu tượng của cộng đồng LGBT+), tuần hành và lễ hội, các cuộc thi tài năng với tinh thần sôi động, liên hoan nghệ thuật, hội thảo.

Ngày hội của cộng đồng LGBT ở Hà Nội

Có thể kể đến những hoạt động tiêu biểu như lễ hội âm nhạc "Love Music Hate Homophobia", Global Rainbow Flashmob, cuộc diễu hành đường phố khổng lồ vinh danh ngày 17/5 trong suốt 3 năm qua do con gái của Chủ tịch Cuba Raul Castro dẫn đầu tại Cuba, Mariela Castro.

Tại Việt Nam, cũng có rất nhiều hoạt động bổ ích trong ngày Quốc tế chống kỳ thị LGBT nói riêng và "tháng Tự hào LGBT" nói chung. Có thể kể đến như diễu hành VietPride, các hội thảo về LGBT... Những chương trình này cũng đã nhận được nhiều sự ủng hộ của các nhãn hàng và các tổ chức xã hội trong và ngoài nước.

4. Cách bảo vệ sức khỏe cho LGBT

+ Luôn chăm sóc sức khỏe tinh thần

Với xã hội hiện đại ngày nay, LGBT vẫn phải đối mặt với rất nhiều áp lực đến từ xã hội và thậm chí là cả gia đình. Họ thường bị sự xa lánh, phân biệt đối xử hoặc kì thị. Tệ hơn đó là vấn đề lạm dụng tình dục hoặc bạo hành.

Chính những điều này đã dẫn đến tăng nguy cơ bị rối loạn lo âu hoặc trầm cảm của các LGBT. Để vượt qua nỗi lo này, hãy tìm một người tin tưởng được để tâm sự hoặc tìm đến chuyên gia tâm lý để bình tâm nhanh chóng khi có nhiều tiêu cực phát sinh.

Luôn chăm sóc sức khỏe tinh thần là cách bảo vệ sức khỏe cho LGBT

+ Tránh sử dụng chất kích thích

Nghiện rượu, thuốc lá hoặc các chất kích thích khác là điều thường gặp ở LGBT hay những người có xu hướng tình dục khác biệt. Lý do họ tìm đến các chất này là vì muốn thả lỏng và thư giãn bản thân hơn.

Nên tuyệt đối tránh sử dụng chất kích thích hoặc có thể tìm đến rất nhiều tổ chức phi chính phủ khác nhau chuyên hỗ trợ các LGBT có vấn đề với chất kích thích. Các liệu pháp tâm lý cùng hướng dẫn cách để tái hòa nhập với cộng đồng sau khi cai nghiện chất kích thích sẽ rất có ích.

+ Phòng tránh các bệnh tình dục

Nguy cơ mắc bệnh lây nhiễm cực cao khi bạn quan hệ tình dục đồng giới. Bạn nên cùng bạn tình nghiêm túc tuân theo để bảo sức khỏe:

Đặt việc đi khám sức khỏe định kỳ làm ưu tiên.

Luôn sử dụng bao cao su hoặc các biện pháp quan hệ khác khi quan hệ.

Nên sử dụng chất bôi trơn dạng nước, tránh các chất bôi trơn từ xăng dầu, sữa dưỡng thể,...

Tiêm chủng định kỳ hoặc theo chỉ dẫn của các bác sĩ

Chung thủy với bạn tình

Hy vọng rằng với những thông tin về LGBT cũng như cộng đồng LGBT vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp bạn có thêm nhiều hiểu biết đúng đắn về cộng đồng LGBT. Mỗi người trong chúng ta đều sẽ có những cơ hội sinh sống, học tập, làm việc bình đẳng như nhau, xóa bỏ sự kỳ thị là điều cần thiết.