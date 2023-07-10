Uống trà mỗi sáng bạn có nguy cơ lãnh đủ những tác hại ảnh hưởng cực lớn đến sức khỏe

Trà là thức uống tuyệt vời để thưởng thức một mình hay cùng nhóm bạn. Chúng ta thường biết đến trà là loại thức uống mang nhiều lợi ích cho sức khỏe . Các chất chống oxy hóa trong trà có thể tăng cường khả năng miễn dịch và sự trao đổi chất trong cơ thể. Tuy nhiên, không phải uống trà lúc nào cũng tốt.

Uống trà khi bụng đói có thể hình thành khí trong hệ tiêu hóa của bạn. Trà có tính lợi tiểu, nó khiến bạn liên tục đi tiểu và thường xuyên đi tiểu, nếu không được bổ sung nước thường xuyên có thể gây ra tình trạng mất nước .

Trong trà có một nguyên tố gọi là tanin, chất này cản trở sự hấp thụ chất sắt từ thức ăn, caffeine có thể làm giảm sự hấp thụ các chất dinh dưỡng.

Tính axit

Trà phá vỡ cơ sở axit trong dịch dạ dày của bạn và sự cân bằng kiềm, gây ra axit. Khi bị trào ngược axit, bạn có thể cảm thấy đau ở ngực dưới, được gọi là chứng ợ nóng. Ợ chua là một phần của phản ứng trà có tính axit trong dạ dày của bạn.

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Làm mất nước

Theo ông Lokendra Tomar, một huấn luyện viên chăm sóc sức khỏe và giảm cân, trà có tính chất lợi tiểu và khiến chúng ta đi vệ sinh nhiều hơn.

Cơ thể chúng ta mất nước do ngủ khoảng 8 tiếng và chỉ uống một ngụm nước nhỏ. Việc uống trà vào buổi sáng sẽ làm trầm trọng hơn tình trạng mất nước của cơ thể. Ngoài ra, việc mất quá nhiều nước cũng ảnh hưởng sự cân bằng khoáng chất và dẫn đến hiện tượng đau cơ, chuột rút.

Tác dụng phụ khó chịu khác

Caffeine là một chất kích thích không chỉ có trong cà phê mà còn ở trà xanh. Caffeine được biết đến là chất giúp tăng cường năng lượng và kích thích hoạt động động của não bộ.

Nó chứa một axit amin L-Theaine khiến bạn tỉnh táo và tập trung tốt hơn. Tuy nhiên, việc cung cấp cho cơ thể một lượng lớn caffeine khi bụng đói có thể gây ra nhiều tác dụng phụ khác bao gồm buồn nôn, chóng mặt. Tốt nhất, bạn nên uống trà hoặc cà phê sau khi ăn sáng.

Ảnh minh họa: Internet

Làm đầy hơi

Ở một số nơi trên thế giới, trà thường được dùng kèm với sữa vì chúng có tác dụng đặc biệt khi tiêu thụ cùng nhau. Tuy nhiên, sữa trong trà có thể gây ra tình trạng đầy hơi. Lý do là hàm lượng lactose cao có trong sữa ảnh hưởng đến đường ruột của bạn. Hậu quả là chúng ta sẽ dễ bị đầy bụng và táo bón.

Nên uống trà vào thời điểm nào?

Theo chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng Pooja Makhija, thời điểm lý tưởng để uống trà là vào giữa buổi sáng sau khi ăn sáng. Đây là lúc hoạt động trao đổi chất bên trong cơ thể bắt đầu hoạt động bình thường. Một tách trà hoặc bất kỳ loại đồ uống nào đều được tiêu hóa dễ dàng mà không ảnh hưởng đến hoạt động của ruột.