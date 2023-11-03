Top 5 sai lầm khi sử dụng nước mắm, hầu như bà nội trợ nào cũng từng mắc phải

Một sai lầm khi dùng nước mắm rất phổ biến là dùng nó để ướp mọi loại thịt khi chế biến. Hậu quả là món thịt của bạn sẽ trở nên cứng và khô. Tốt nhất bạn nên ướp thịt bằng muối và đường để giúp món thịt mềm. Để kho thịt cho săn thì bạn kho gần chín rồi hãy nêm mắm để chúng mềm bên trong, săn bên ngoài thôi nhé chứ không bị cứng.

Khuyến cáo không sử dụng nước mắm cho trẻ dưới 1 tuổi, do hàm lượng muối có thể ảnh hưởng xấu đến thận của trẻ. Ngoài ra, người mắc bệnh tim mạch, cao huyết áp, suy thận cũng nên hạn chế sử dụng nước mắm hoặc ăn theo khuyến nghị từ bác sĩ.

Những sai lầm khi sử dụng nước mắm có thể gây hại cho sức khỏe và làm mất đi hương vị của món ăn. Hãy tránh những sai lầm này để tận hưởng các món ăn ngon và bảo vệ sức khỏe của bạn và gia đình.

Nêm nước mắm khi đang sôi

Cho nước mắm vào món ăn đang sôi trên bếp là sai lầm khi dùng nước mắm mà đa số người nội trợ mắc phải. Hậu quả là một phần axit amin trong nước mắm bị hủy hoại. Cách nêm nếm này không chỉ làm giảm độ ngọt hấp dẫn của món ăn mà còn khiến nó có màu sắc nâu xỉn không đẹp mắt.

Ảnh minh họa: Internet

Dùng nước mắm dùng lại

Nhiều gia đình rót nước mắm ra chấm không hết, sau đó cất đi tới hôm sau chấm tiếp vì tiết kiệm. Nhưng điều này có thể gây bệnh. Việc chấm thức ăn vào trong bát nước mắm có thể khiến chúng tăng nguy cơ nhiễm khuẩn. Nhưng vì mùi đặc trưng của nước mắm nên khó phát hiện ra chúng đã bị thiu. Do đó nên rót ít một cho mỗi lần chấm tránh thừa tránh để tồn dư sang bữa sau.

Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng nước mắm quá rẻ tiền

Loại nước mắm quá rẻ tiền thường không đáp ứng tiêu chuẩn về dinh dưỡng và có thể chứa chất phụ gia độc hại. Nhiều trường hợp đã phát hiện sử dụng soda công nghiệp để sản xuất nước mắm, gây nguy cơ cho sức khỏe. Để tránh điều này, chọn nước mắm lên men tự nhiên, không có hóa chất bổ sung, và có nguồn gốc rõ ràng.