Top 2 loại thực phẩm được ví như "vàng lỏng" giúp kéo dài tuổi thọ, loại thứ nhất đắng như thuốc vẫn đắt khách, nhiều người "ghiền"

Dinh dưỡng 29/07/2023 07:44

Loại đồ uống này dùng thường xuyên và đều đặn sẽ giúp giảm bệnh tật, giảm nguy cơ tử vong và kéo dài tuổi thọ.

Cà phê

Top 2 loại thực phẩm được ví như 'vàng lỏng' giúp kéo dài tuổi thọ, loại thứ nhất đắng như thuốc vẫn đắt khách, nhiều người 'ghiền' - Ảnh 1

uống cà phê thường xuyên và đều đặn sẽ giúp giảm bệnh tật, giảm nguy cơ tử vong và kéo dài tuổi thọ. Ảnh minh họa: Internet

Uống cà phê thường xuyên và đều đặn sẽ giúp giảm bệnh tật, giảm nguy cơ tử vong và kéo dài tuổi thọ.

Ngoài thành phần chính nổi bật là caffein thì nó cũng chứa nhiều các hoạt chất tốt cho sức khỏe như: Axit chlorogenic, alkaloid và hợp chất phenolic,… Chính những chất này đã hỗ trợ kéo dài tuổi thọ.

 

Ngoài ra, các chất trong cà phê còn có tác dụng chống oxy hóa, kháng viêm, giúp cải thiện các chức năng nội mô, hỗ trợ ức chế ngưng tập tiểu cầu và chống đông máu hiệu quả. Hơn nữa, axit chlorogenic trong cà phê còn giúp hạ huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương trong cơ thể hiệu quả.

Cà phê tuy mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nhưng không phải ai cũng sử dụng được thức uống này. Với những người đang điều trị bệnh lý thì tuyệt đối phải hạn chế, hoặc phải xin ý kiến bác sĩ trước khi uống cà phê mỗi ngày kẻo gây bệnh.

Mật ong

Top 2 loại thực phẩm được ví như 'vàng lỏng' giúp kéo dài tuổi thọ, loại thứ nhất đắng như thuốc vẫn đắt khách, nhiều người 'ghiền' - Ảnh 2
Mật ong thường được sử dụng như một chất làm ngọt trong thực phẩm cũng như sử dụng như một loại thuốc. Ảnh minh họa: Internet

Mật ong thông thường có vị ngọt, hương thơm dịu nhẹ. Mật ong chứa thành phần chủ yếu là đường, cũng như hỗn hợp các axit amin, vitamin, khoáng chất, sắt, kẽm và chất chống oxy hóa. Nó thường được sử dụng như một chất làm ngọt trong thực phẩm cũng như sử dụng như một loại thuốc.

Tuy nhiên để mật ong phát huy được tác dụng thì cần phải sử dụng đúng cách. Nên nhớ rằng, loại chất lỏng này chỉ an toàn đối với người lớn và những trẻ hơn 1 tuổi. Đối với trẻ dưới 1 tuổi thì tuyệt đối không sử dụng để tránh tình trạng nghiêm trong liên quan đến hệ tiêu hóa.

Phụ nữ mang thai và cho con bú có thể sử dụng nhưng không nên lạm dụng. Một số bệnh nhân bị tiểu đường cũng không nên sử dụng quá nhiều mật ong.

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Từ khóa:   mật ong cà phê dinh dưỡng

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