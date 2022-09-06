Thức uống giải nhiệt tức thì đánh tan cơn khát và cái nóng mùa hè mà bạn chớ nên bỏ qua

Dinh dưỡng 06/09/2022 07:25

Với cảnh báo sóng nhiệt được ban hành ở một quốc gia, chắc chắn rằng sức khỏe của bạn đáng được quan tâm hơn một chút. Không áp dụng các biện pháp thích hợp trong bối cảnh nhiệt độ tăng cao có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bạn.

Thức uống giải nhiệt tức thì đánh tan cơn khát và cái nóng mùa hè mà bạn chớ nên bỏ qua - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một số "tai ương" phổ biến nhất chứng kiến ​​trong đợt nắng nóng bao gồm mất nước, chuột rút vì nóng, chóng mặt, nôn mửa, đau đầu, mệt mỏi, cháy nắng và thậm chí là say nắng.

Ngoài một số việc khác bạn có thể làm để bảo vệ mình khỏi đợt nắng nóng, thì việc cung cấp đủ nước cho cơ thể là điều quan trọng nhất. Cho dù bạn đang đi du lịch, làm việc tại văn phòng hay chỉ đơn giản là ở nhà, việc uống đủ nước là điều bắt buộc để ngăn chặn thảm họa của đợt nắng nóng. Không chỉ nước, bạn cũng có thể nhâm nhi một số thức uống giải khát giúp cung cấp nước cho cơ thể và giữ cho đường ruột mát mẻ.

Một số thức uống tốt nhất và dễ pha chế sau đây bạn có thể nhâm nhi để đánh bay cơn nóng.

1. Nước chanh

Vị nồng của chanh, được tăng cường thêm với một chút muối và đường, là một cách chắc chắn để làm mới bản thân bạn! Một ly nước chanh ướp lạnh chứa nhiều vitamin C, giúp thúc đẩy quá trình hydrat hóa và tiêu hóa tốt.

Thức uống giải nhiệt tức thì đánh tan cơn khát và cái nóng mùa hè mà bạn chớ nên bỏ qua - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cách làm nước chanh: Vắt nửa quả chanh và thêm một chút muối và nửa thìa cà phê đường vào ly. Trộn đều tất cả lại rồi thêm nước lạnh. Khuấy đều tất cả các thành phần và thưởng thức. Khá dễ dàng, phải không nào?

2. Sữa bơ

Sữa bơ là một thực phẩm chủ yếu được yêu thích vào mùa hè. Nó giữ cho đường ruột khỏe mạnh và được ca ngợi là siêu có lợi cho tiêu hóa tốt. Tốt nhất là nên có nó vào ban ngày khi nhiệt độ cao. Một chút gia vị như muối và hạt thì là rang càng làm cho thức uống nước sữa đông này có hương vị rất ngon.

Thức uống giải nhiệt tức thì đánh tan cơn khát và cái nóng mùa hè mà bạn chớ nên bỏ qua - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cách làm sữ bơ: Lấy nửa cốc sữa đông và đánh nhuyễn với một chút đường và muối, bơ.Bây giờ, cho một cốc nước vào tô và dùng máy xay đánh đều. Đổ thức uống vào ly và rắc hạt thìa là rang lên trên. 

3. Nước ép dưa hấu

Dưa hấu là một trong những loại trái cây tốt nhất cho mùa hè! Bạn có thể thưởng thức nó như vậy, hoặc ngâm nó ở dạng nước trái cây để đánh bại cái nóng trong bối cảnh nhiệt độ tăng cao.

Thức uống giải nhiệt tức thì đánh tan cơn khát và cái nóng mùa hè mà bạn chớ nên bỏ qua - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cách làm nước ép dưa hấu: Bạn chỉ cần cắt dưa hấu và bỏ hạt, cắt miếng vừa ăn. Cho chúng vào máy xay sinh tố cùng với một chút nước và đá viên, xay cho đến khi mịn. Đổ vào ly và rải lên trên cùng với một chút nước cốt chanh và muối để tăng thêm hương vị.

4. Nước ép dưa chuột và bạc hà

Thức uống giải nhiệt tức thì đánh tan cơn khát và cái nóng mùa hè mà bạn chớ nên bỏ qua - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Một thức uống giải khát khác mà bạn có thể sử dụng trong đợt nắng nóng và mùa hè là nước ép dưa chuột và bạc hà. Nó lành mạnh, siêu dưỡng ẩm và rất dễ làm.

Cách làm: Đầu tiên, gọt vỏ dưa chuột và cắt thành từng miếng vuông. Cho vào máy xay sinh tố cùng với một ít lá bạc hà tươi, một chút đường, nước cốt chanh và xay cho đến khi mịn. Bạn có thể đổ nó vào ly và thưởng thức, hoặc lọc nước trái cây trước để loại bỏ bã.

Thức uống giải nhiệt tức thì đánh tan cơn khát và cái nóng mùa hè mà bạn chớ nên bỏ qua - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng có thể uống nước dừa để giữ nước cho cơ thể. Tuy nhiên, tránh uống trà, cà phê, soda, đồ uống có ga và rượu vì chúng làm cơ thể mất nước.

Theo Indiatoday

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