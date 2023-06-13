Thực phẩm quen thuộc hàng ngày là thần dược được ví như kem chống nắng tự nhiên, chị em nên bổ sung vào mỗi bữa sáng

Dưới đây, một số các loại thực phẩm tốt cho chị em chống nắng hiệu quả và an toàn:

Chống nắng, bảo vệ làn da từ bên trong chính là điều mà các chị em đang rất quan tâm. Cùng với việc sử dụng những dòng sản phẩm chống nắng chuyên dụng. Thì việc sử dụng các thực phẩm tốt cho sức khỏe , tốt cho làn da là bí quyết chống nắng hiệu quả và an toàn nhất.

Sữa chua luôn là một trong những thành phần rất quan trọng trong nhiều công thức làm đẹp . Một trong những hiệu quả có được nếu như bạn ăn sữa chua thường xuyên là sẽ giúp tăng khả năng chống nắng cho da sâu bên trong. Axit lactic trong sữa chua có đặc tính chống lão hóa và tẩy tế bào chết, sẽ làm giảm nếp nhăn và giúp da mặt bạn sáng hồng khỏe mạnh.

Ảnh: Internet

Rau xanh

Rau xanh chính là thực phẩm rất tốt cho sức khỏe , sắc đẹp của chị em phụ nữ. Mà bạn nên bổ sung vào thực đơn ăn uống hàng ngày. Các chuyên gia sức khỏe cho rằng, rau xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa. Như carotenoid và polyphenol. Không chỉ là thực phẩm làm đẹp da. Mà rau xanh còn giúp làn da chống lại tác hại từ các tia cực tím UV. Hơn nữa, với một hàm lượng nhỏ các acid folic, một số vitamin E, A, C và sulforaphane (chất ngăn ngừa ung thư da). Rau xanh chính xác là thực phẩm mà bạn cần bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày của mình.

Cá

Cá cung cấp Protein, Vitamin A, D và các acid béo thiết yếu cho cơ thể. Những chất này là rất cần thiết cho một làn da sáng khỏe. Không những vậy, các acid béo thiết yếu còn là chất dưỡng ẩm rất tuyệt vời, thường được thêm vào các loại kem dưỡng da.

Trà xanh

Nhờ hợp chất chống oxy hóa EGCG, trà xanh được chứng minh có tác dụng làm giảm tổn thương da do tia UVA và bảo vệ chống lại sự suy giảm collagen trong cơ thể. Nhờ vậy mà thức trà này mang lại cho làn da sự căng bóng và săn chắc.

Theo một nghiên cứu tại Mỹ, uống từ 2 đến 6 tách trà xanh mỗi ngày trong vòng 12 tuần sẽ giảm khả năng bắt nắng tới 25% - Ảnh: Internet

‏Không những thế, trà xanh còn có thể được sử dụng giúp giảm kích ứng da, mẩn đỏ, hỗ trợ làm dịu tổn thương da do cháy nắng. Ngoài cách uống, bạn có thể sử dụng trà xanh để rửa mặt, đắp mặt nạ… để chăm sóc làn da trong mùa hè nắng nóng.

Đậu phụ, sữa đậu nành

Do có chứa isoflavone, các sản phẩm từ đậu nành, chẳng hạn như đậu phụ, đậu edamame, sữa đậu nành và tempeh, có thể tăng cường collagen trong da, trì hoãn sự hình thành nếp nhăn và bảo vệ da chống lại ung thư.

Ảnh: Internet

Ăn thực phẩm giàu đậu nành vào bữa sáng có thể giảm nguy cơ ung thư và bệnh tật, có lợi trong việc ngăn ngừa ung thư da và giữ cho các tế bào khỏe mạnh hơn. Đậu phụ cũng chứa nhiều vitamin khác, như vitamin E, giúp bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời.