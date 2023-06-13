Thực phẩm quen thuộc hàng ngày là thần dược được ví như kem chống nắng tự nhiên, chị em nên bổ sung vào mỗi bữa sáng

Dinh dưỡng 13/06/2023 17:14

Tia UV là tác nhân hàng đầu gây lão hóa da, đồng thời làm tăng nguy cơ cháy nắng. Vì vây, các chị em nên bổ sung vào chế độ ăn những loại thực phẩm này để tăng cường hiệu quả bảo vệ da.

Chống nắng, bảo vệ làn da từ bên trong chính là điều mà các chị em đang rất quan tâm. Cùng với việc sử dụng những dòng sản phẩm chống nắng chuyên dụng. Thì việc sử dụng các thực phẩm tốt cho sức khỏe, tốt cho làn da là bí quyết chống nắng hiệu quả và an toàn nhất.

Thực phẩm quen thuộc hàng ngày là thần dược được ví như kem chống nắng tự nhiên, chị em nên bổ sung vào mỗi bữa sáng - Ảnh 1
Ảnh: Internet

Dưới đây, một số các loại thực phẩm tốt cho chị em chống nắng hiệu quả và an toàn:

Sữa chua

Sữa chua luôn là một trong những thành phần rất quan trọng trong nhiều công thức làm đẹp. Một trong những hiệu quả có được nếu như bạn ăn sữa chua thường xuyên là sẽ giúp tăng khả năng chống nắng cho da sâu bên trong. Axit lactic trong sữa chua có đặc tính chống lão hóa và tẩy tế bào chết, sẽ làm giảm nếp nhăn và giúp da mặt bạn sáng hồng khỏe mạnh.

Thực phẩm quen thuộc hàng ngày là thần dược được ví như kem chống nắng tự nhiên, chị em nên bổ sung vào mỗi bữa sáng - Ảnh 2
Ảnh: Internet

Rau xanh

Rau xanh chính là thực phẩm rất tốt cho sức khỏe , sắc đẹp của chị em  phụ nữ. Mà bạn nên bổ sung vào thực đơn ăn uống hàng ngày. Các chuyên gia sức khỏe cho rằng, rau xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa. Như carotenoid và polyphenol. Không chỉ là thực phẩm làm đẹp da. Mà rau xanh còn giúp làn da chống lại tác hại từ các tia cực tím UV. Hơn nữa, với một hàm lượng nhỏ các acid folic, một số vitamin E, A, C và sulforaphane (chất ngăn ngừa ung thư da). Rau xanh chính xác là thực phẩm mà bạn cần bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày của mình.

Cá cung cấp Protein, Vitamin A, D và các acid béo thiết yếu cho cơ thể. Những chất này là rất cần thiết cho một làn da sáng khỏe. Không những vậy, các acid béo thiết yếu còn là chất dưỡng ẩm rất tuyệt vời, thường được thêm vào các loại kem dưỡng da.

Trà xanh

Nhờ hợp chất chống oxy hóa EGCG, trà xanh được chứng minh có tác dụng làm giảm tổn thương da do tia UVA và bảo vệ chống lại sự suy giảm collagen trong cơ thể. Nhờ vậy mà thức trà này mang lại cho làn da sự căng bóng và săn chắc.

Thực phẩm quen thuộc hàng ngày là thần dược được ví như kem chống nắng tự nhiên, chị em nên bổ sung vào mỗi bữa sáng - Ảnh 3
Theo một nghiên cứu tại Mỹ, uống từ 2 đến 6 tách trà xanh mỗi ngày trong vòng 12 tuần sẽ giảm khả năng bắt nắng tới 25% - Ảnh: Internet

‏Không những thế, trà xanh còn có thể được sử dụng giúp giảm kích ứng da, mẩn đỏ, hỗ trợ làm dịu tổn thương da do cháy nắng. Ngoài cách uống, bạn có thể sử dụng trà xanh để rửa mặt, đắp mặt nạ… để chăm sóc làn da trong mùa hè nắng nóng.

Đậu phụ, sữa đậu nành

Do có chứa isoflavone, các sản phẩm từ đậu nành, chẳng hạn như đậu phụ, đậu edamame, sữa đậu nành và tempeh, có thể tăng cường collagen trong da, trì hoãn sự hình thành nếp nhăn và bảo vệ da chống lại ung thư.

Thực phẩm quen thuộc hàng ngày là thần dược được ví như kem chống nắng tự nhiên, chị em nên bổ sung vào mỗi bữa sáng - Ảnh 4
Ảnh: Internet

Ăn thực phẩm giàu đậu nành vào bữa sáng có thể giảm nguy cơ ung thư và bệnh tật, có lợi trong việc ngăn ngừa ung thư da và giữ cho các tế bào khỏe mạnh hơn. Đậu phụ cũng chứa nhiều vitamin khác, như vitamin E, giúp bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời.

Mách nhỏ cho bạn 4 lợi ích khi ăn gừng trong mùa nắng nóng không phải ai cũng biết

Mách nhỏ cho bạn 4 lợi ích khi ăn gừng trong mùa nắng nóng không phải ai cũng biết

Đối với những người sống ở các khu vực có nhiệt độ cao và nắng nóng, việc tìm kiếm những loại thực phẩm giúp giải nhiệt và tăng cường sức khỏe là rất quan trọng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn 4 lợi ích khi ăn gừng vào mùa hè nắng nóng.

Xem thêm
Từ khóa:   chống lão hóa bảo vệ da thực phẩm chống nắng

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 52 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 2 giờ 52 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 3 giờ 47 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ