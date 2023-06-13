Hỗ trợ các quá trình trao đổi chất của cơ thể, bao gồm phá vỡ thức ăn như chất béo và protein, lấy năng lượng, vitamin và khoáng chất từ thức ăn, cùng với việc làm cho các chất độc ít gây hại cho cơ thể hơn và cũng loại bỏ chúng khỏi máu.

Gan là cơ quan nội tạng lớn nhất và là một trong những cơ quan quan trọng nhất, giúp cơ thể loại bỏ các độc tố có hại.

Chanh và các loại trái cây họ cam quýt đều là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào cho cơ thể. Chanh còn có tác dụng làm sạch và điều trị các vấn đề về dạ dày.

Ngoài ra, chanh còn có hiệu quả trong việc giải độc khi uống với nước ấm. Nên uống nước chanh khi vừa thức dậy và uống cùng với gừng tươi để giải độc tốt hơn.

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Bơ

Loại quả này chứa nhiều vitamin A, C, E cần thiết cho cơ thể. Ngoài ra, quả bơ còn chứa nhiều chất chống oxy hóa glutathione có chức năng hỗ trợ gan thải độc, làm đẹp da,... Việc sử dụng khoảng 1-2 quả bơ mỗi tuần sẽ giúp cơ thể bổ sung các chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe và ngăn ngừa nhiều loại bệnh.

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Dưa hấu

Dưa hấu là loại trái cây chứa rất nhiều nước. Việc sử dụng loại quả này mang lại nhiều lợi ích cho gan, giúp thanh nhiệt cho cơ thể, đặc biệt là trong những ngày hè nóng bức. Dù vậy, bạn cũng nên duy trì sử dụng loại quả này ở mức độ vừa phải bởi nó có thể khiến tăng lượng đường trong máu.

Tỏi

Hợp chất allicin trong tỏi có tác dụng giải độc gan hiệu quả. Nó giúp cơ thể loại bỏ nhiễm độc thủy ngân, các chất phụ gia thực phẩm nhất định và các hormones estrogen.