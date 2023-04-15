Những người 'đại kỵ' với bún, tuyệt đối không nên ăn kẻo tự 'hạ độc' cơ thể

Dinh dưỡng 15/04/2023 07:15

Bún là loai thực phẩm yêu thích của nhiều người, tuy nhiên những đối tượng sau đây tốt nhất đừng nên ăn bún vì có thể gây 'nguy hiểm' cho tính mạng.

Người bị bệnh, bị sốt

Khi bị bệnh, bị sốt, thấy không khỏe trong người cũng không nên ăn bún, vì lúc này cơ thể mệt mỏi, tiêu hóa cũng không tốt như ngày thường. Ngoài tinh bột gạo là thành phần chính làm bún, nhà sản xuất còn có thể thêm các phụ gia có thể không an toàn như bột huỳnh quang để làm sáng, chất tẩy để làm trắng, hàn the tạo độ dai và bảo quản lâu.

Những người 'đại kỵ' với bún, tuyệt đối không nên ăn kẻo tự 'hạ độc' cơ thể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không tốt cho trẻ nhỏ

Bún là món ăn nhanh, dễ chế biến nhất là đối với trẻ nhỏ. Tuy nhiên, vì lợi nhuận, một số người sản xuất bún thường cho hóa chất trong quá trình chế biến. Nếu trẻ nhỏ thường xuyên ăn phải loại bún không đảm bảo chất lượng này sẽ ảnh hưởng tới đường tiêu hóa chưa hoàn thiện của trẻ. Vì vậy, tốt nhất không nên cho trẻ ăn bún quá sớm, hoặc hạn chế món này với trẻ.

Người bị dạ dày, đại tràng

Bún là món ăn sáng, ăn trưa hay ăn tối rất phổ biến với nhiều người. Tuy nhiên những người có bệnh ở đường tiêu hóa thì không nên ăn bún. Trước khi chế biến bún, người ta phải mang ngâm gạo 48 cho đến 72 tiếng, do đó khiến cho tinh bột bị lên men. Vì thế những người bị bệnh dạ dày, bệnh đại tràng khi ăn bún vào càng dễ dàng đầy hơi, tiêu hóa khó với bị chướng bụng,  không tốt đối với bao tử. Ngoài ra đối với những cửa hàng làm bún không sạch và đảm bảo còn có thể gây hại cho dạ dày. Do vậy, những người bị viêm dạ dày hoặc hội chứng dạ dày, tá tràng không nên ăn bún.

Những người 'đại kỵ' với bún, tuyệt đối không nên ăn kẻo tự 'hạ độc' cơ thể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ sau sinh

Phụ nữ sau sinh cũng là đối tượng được khuyên không nên ăn bún, bởi bún được làm từ gạo ngâm nở chua, và các hóa chất đi kèm được người sản xuất sử dụng để chế biến sẽ ảnh hưởng không tốt đến hệ tiêu hóa của cơ thể người mẹ và bé.

Trên đây là những người không nên ăn bún. Với những người bình thường có thể ăn bún nhưng chỉ ăn ở mức vừa đủ.

Những người 'đại kỵ' với bún, tuyệt đối không nên ăn kẻo tự 'hạ độc' cơ thể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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Làm món thịt viên nếu kết hợp với nguyên liệu này thì vừa ngon vừa bổ dưỡng lại đẹp da

Thịt viên củ sen mềm ngọt, giòn giòn vị củ sen lại thấm đều gia vị sốt nước tương đậm đà. Món ăn rất thích hợp để ăn cùng cơm trắng.

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