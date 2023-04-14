Nước rau má cực tốt nhưng nếu uống sai cách sẽ gây ra nhiều tác dụng 'đáng sợ', thậm chí có thể khiến bạn 'mất mạng'

Dinh dưỡng 14/04/2023 12:05

Nước rau má là loại đồ uống yêu thích của phần lớn người Việt Nam. Tuy nhiên, rất ít người biết uống rau má đúng cách để rồi cơ thể gặp những tác dụng phụ gây nguy hiểm cho cơ thể.

Không uống rau má khi tiêu chảy

Một trong những thời điểm bạn cực kỳ không nên uống nước rau má đó là khi bạn đang bị lạnh bụng, tiêu chảy. Rau má cũng như nhiều loại rau có tính hàn, có công dụng giải nhiệt thì khi uống quá nhiều nước rau má sẽ gây lạnh bụng, chướng bụng khiến bạn bị mất nước ảnh hưởng tới chức năng điện giải gây hoa mắt chóng mặt. Đặc biệt, với những người bụng yếu, uống nước rau má cũng dễ gây ra đầy bụng và tiêu chảy vô cùng nguy hiểm.

Nước rau má cực tốt nhưng nếu uống sai cách sẽ gây ra nhiều tác dụng 'đáng sợ', thậm chí có thể khiến bạn 'mất mạng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không uống khi đang dùng thuốc

Đây là hành động kết hợp vô cùng nguy hiểm. Rau má có thể tương tác với các thuốc gây buồn ngủ và thuốc chống co giật, barbiturat, benzodiazepin, thuốc mất ngủ và các thuốc chống trầm cảm... Nó cũng có thể làm giảm hiệu quả của insulin và thuốc tiểu đường uống khác, cũng như các thuốc hạ cholesterol.

Uống nước rau má khi đang sử dụng một số loại thuốc này có thể gây họa cho tình trạng sức khỏe của bạn. Do đó, nếu đang uống thuốc, tốt nhất bạn không nên uống nước rau má để thuốc phát huy tác dụng tốt nhất, tránh ảnh hưởng sức khỏe.

Không dùng khi bị tiểu đường

Rau má có tính hàn giúp giải nhiệt trong những ngày nắng nóng, thải độc cơ thể hiệu quả. Do đó, nhiều người thường xuyên mua rau má về chế biến thay rau, thay nước giải khát.

Song sử dụng quá nhiều rau má sẽ làm tăng lượng cholesterol và lượng đường trong máu gây nguy hiểm cho sức khỏe, đặc biệt, người bị tiểu đường càng không nên sử dụng nước rau má.

Nước rau má cực tốt nhưng nếu uống sai cách sẽ gây ra nhiều tác dụng 'đáng sợ', thậm chí có thể khiến bạn 'mất mạng' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không đi nắng ngay sau khi uống rau má

Để đã cơn khát, nhiều người có thói quen uống nước mát để giải nhiệt. Tuy nhiên, đối với nước rau má thì đấy là một sai lầm. Theo lương y Bùi Hồng Minh, khi uống nước rau má xong, bạn cần hạn chế ra nắng vì trong rau má có hoạt chất phản ứng rất nhạy cảm với ánh nắng mặt trời. Nếu uống nhiều nước rau má rồi đi ra ngoài nắng, bạn có thể bị bất tỉnh, mê man.

Lương y khuyến cáo, tốt nhất nếu xác định phải ra ngoài trời nắng thì không nên uống nước rau má trước đó nữa. Nên uống khi cơ thể được nghỉ ngơi, thư giãn là tốt nhất.

Nước rau má cực tốt nhưng nếu uống sai cách sẽ gây ra nhiều tác dụng 'đáng sợ', thậm chí có thể khiến bạn 'mất mạng' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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