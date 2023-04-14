Phao câu gà là món ăn rất nhiều người thích bởi nó béo ngậy. Nhưng đây là phần ở tập trung nhiều tuyến dịch bạch huyết, vì đại thực bào trong tuyến dịch bạch huyết có thể ăn các loại vi khuẩn và độc tố gây bệnh cho con người chúng ta, thậm chí cả các chất gây ung thư. Chính vì vậy, bạn không nên ăn nhiều phao câu gà kẻo rước vi khuẩn, mầm bệnh vào cơ thể mình.

Rất nhiều người trong đó có cả trẻ em thích ăn da gà vì da gà khá béo và giòn. Mặc dù vậy, đây là bộ phận chứa nhiều cholesterol có hại và có nhiều vi khuẩn nhất của con gà. Đặc biệt, với món gà quay, lượng cholesterol chứa trong đó sẽ cực kỳ nguy hiểm cho sức khỏe khi chúng bị chuyển hóa thành các chất gây bệnh nhờ sự xúc tác của nhiệt độ cao.

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Cổ gà

Cổ gà là bộ phận của gà được khá nhiều người ưa chuộng lựa chọn ăn. Nhưng cổ gà lại là nơi tập trung nhiều huyết mạch, tuyến hạch, tuyến bạch huyết và tuyến giải độc ở dưới mô da của cổ gà. Vì lẽ đó, đây cũng là bộ phận của gà tập trung khá nhiều chất độc hại.

Và để đảm bảo an toàn sức khỏe cho các thành viên gia đình, các bà nội trợ hãy tránh lựa chọn cổ gà để chế biến món ăn. Còn trong trường hợp “bất khả kháng” nên loại bỏ bớt lớp da trước khi dùng nước muối loãng để làm sạch cổ gà nhiều lần. Một phương thức khác nếu muốn loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn thì hãy thử bằng cách nấu thịt gà ở mức nhiệt độ cao, trung bình là khoảng 165 độ C.

Lòng mề gà

Một trong những sai lầm khi ăn thịt gà là bạn ăn nội tạng gà. Đặc biệt là phần mề gà, dù phần này khá ngon giòn sần sật và được nhiều người ưa thích nhưng là nơi chứa nhiều chất độc hại còn đọng lại của thức ăn nhiễm độc. Khi bạn ăn vào dễ nhiễm vi khuẩn, ký sinh trùng, sán… gây hại cho sức khỏe.