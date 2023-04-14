Bộ phận "vừa bẩn vừa độc" của gà, thèm đến cách mấy cũng không nên ăn!

Dinh dưỡng 14/04/2023 06:05

Những bộ phận này của gà tuyệt đối bạn nên hạn chế ăn để bảo vệ sức khỏe, vì theo nhiều nghiên cứu thì những bộ phận này chứ cả 'ổ kí sinh' gây hại cơ thể đấy!

Phao câu gà

Phao câu gà là món ăn rất nhiều người thích bởi nó béo ngậy. Nhưng đây là phần ở tập trung nhiều tuyến dịch bạch huyết, vì đại thực bào trong tuyến dịch bạch huyết có thể ăn các loại vi khuẩn và độc tố gây bệnh cho con người chúng ta, thậm chí cả các chất gây ung thư. Chính vì vậy, bạn không nên ăn nhiều phao câu gà kẻo rước vi khuẩn, mầm bệnh vào cơ thể mình.

Bộ phận 'vừa bẩn vừa độc' của gà, thèm đến cách mấy cũng không nên ăn! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Da gà

Rất nhiều người trong đó có cả trẻ em thích ăn da gà vì da gà khá béo và giòn. Mặc dù vậy, đây là bộ phận chứa nhiều cholesterol có hại và có nhiều vi khuẩn nhất của con gà. Đặc biệt, với món gà quay, lượng cholesterol chứa trong đó sẽ cực kỳ nguy hiểm cho sức khỏe khi chúng bị chuyển hóa thành các chất gây bệnh nhờ sự xúc tác của nhiệt độ cao.

Bộ phận 'vừa bẩn vừa độc' của gà, thèm đến cách mấy cũng không nên ăn! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cổ gà

Cổ gà là bộ phận của gà được khá nhiều người ưa chuộng lựa chọn ăn. Nhưng cổ gà lại là nơi tập trung nhiều huyết mạch, tuyến hạch, tuyến bạch huyết và tuyến giải độc ở dưới mô da của cổ gà. Vì lẽ đó, đây cũng là bộ phận của gà tập trung khá nhiều chất độc hại.

Và để đảm bảo an toàn sức khỏe cho các thành viên gia đình, các bà nội trợ hãy tránh lựa chọn cổ gà để chế biến món ăn. Còn trong trường hợp “bất khả kháng” nên loại bỏ bớt lớp da trước khi dùng nước muối loãng để làm sạch cổ gà nhiều lần. Một phương thức khác nếu muốn loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn thì hãy thử bằng cách nấu thịt gà ở mức nhiệt độ cao, trung bình là khoảng 165 độ C.

Lòng mề gà

Một trong những sai lầm khi ăn thịt gà là bạn ăn nội tạng gà. Đặc biệt là phần mề gà, dù phần này khá ngon giòn sần sật và được nhiều người ưa thích nhưng là nơi chứa nhiều chất độc hại còn đọng lại của thức ăn nhiễm độc. Khi bạn ăn vào dễ nhiễm vi khuẩn, ký sinh trùng, sán… gây hại cho sức khỏe.

Bộ phận 'vừa bẩn vừa độc' của gà, thèm đến cách mấy cũng không nên ăn! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
4 nguyên liệu “Quốc dân” tẩy sạch vết ố trên thủy tinh, làm cốc trong veo, sáng bóng trong phút mốt

4 nguyên liệu “Quốc dân” tẩy sạch vết ố trên thủy tinh, làm cốc trong veo, sáng bóng trong phút mốt

Thủy tinh sau một thời gian sử dụng thường gặp những vết ố vàng, xỉn màu gây mất thẩm mỹ lại khó làm sạch bằng phương pháp thông thường. Đừng vội bỏ chúng đi mà hay áp dụng ngay những cách đơn giản, hiệu quả sau đây.

Xem thêm
Từ khóa:   dinh dưỡng phau câu gà bộ phận gà độc

TIN MỚI NHẤT

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 3 giờ 10 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 3 giờ 10 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 3 giờ 11 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 3 giờ 11 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 3 giờ 11 phút trước
3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 3 giờ 11 phút trước
Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Tâm sự 3 giờ 12 phút trước
Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Tâm sự 3 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?