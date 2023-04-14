Làm món thịt viên nếu kết hợp với nguyên liệu này thì vừa ngon vừa bổ dưỡng lại đẹp da

Món ngon mỗi ngày 14/04/2023 11:36

Thịt viên củ sen mềm ngọt, giòn giòn vị củ sen lại thấm đều gia vị sốt nước tương đậm đà. Món ăn rất thích hợp để ăn cùng cơm trắng.

 

Thịt xay là một trong những nguyên liệu nấu ăn thường xuyên xuất hiện trong căn bếp của nhiều gia đình. Có rất nhiều cách chế biến thịt xay ngon, và dưới đây là một trong những cách bạn nhất định nên thử nha!

Bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau để làm thịt viên củ sen:

1. Thịt lợn xay 300g

2. Củ sen 1 củ

3. Cà rốt ½ củ

4. Gia vị: Nước tương, dầu hào, muối, hạt tiêu, tinh bột ngô, hành lá, gừng.

Cách làm thịt viên củ sen

1. Sơ chế nguyên liệu

Củ sen nạo bỏ phần vỏ, rửa sạch các lỗ trong củ sen. Thái sợi rồi băm nhỏ củ sen. Cà rốt dùng nửa củ băm nhỏ giống củ sen.

Làm món thịt viên nếu kết hợp với nguyên liệu này thì vừa ngon vừa bổ dưỡng lại đẹp da - Ảnh 1
 Củ sen chứa hàm lượng vitamin C cao - Ảnh minh họa: Internet

2. Trộn nguyên liệu

Cho thịt băm vào bát, thêm củ sen, cà rốt vào. Tiếp đó thêm chút nước tương, rượu nấu ăn, hành lá và gừng băm nhỏ, hạt tiêu, dầu hào, muối.

Trong một bát nhỏ trộn đều củ sen, thịt băm và cà rốt băm nhỏ với 1/2 thìa nước tương, 1/2 thìa dầu hào, nửa thìa rượu nấu ăn, 1/3 thìa tiêu, 1/3 thìa hạt nêm, 2 lát gừng băm nhỏ cùng chút hành lá tươi thái. Bạn có thể cho thêm 1 thìa tinh bột bắp để các nguyên liệu kết nối với nhau tốt hơn.

Làm món thịt viên nếu kết hợp với nguyên liệu này thì vừa ngon vừa bổ dưỡng lại đẹp da - Ảnh 2
Củ sen có thể chế biến được nhiều món ngon, chẳng hạn như chiên, xào, hầm canh, kho - Ảnh minh họa: Internet

3. Viên và hấp thịt

Thoa một ít dầu ăn vào tay sau đó viên thịt thành từng viên tròn nhỏ vừa ăn.

Xếp các lát cà rốt vào đáy đĩa sau đó đặt thịt viên củ sen lên trên. Đặt đĩa thịt viên củ sen vào nồi hấp, khi nước trong nồi hấp sôi thì chuyển sang lửa vừa, hấp trong khoảng 20 phút là thịt viên chín.

Làm món thịt viên nếu kết hợp với nguyên liệu này thì vừa ngon vừa bổ dưỡng lại đẹp da - Ảnh 3
Củ sen chứa khá nhiều khoáng chất quan trọng như kẽm, mangan, magie, sắt và đồng giúp cải thiện chức năng miễn dịch trong cơ thể - Ảnh minh họa: Interne
 

4. Nấu nước sốt

Trong lúc hấp thịt viên củ sen thì nấu nước sốt. Đổ nước tương vào chảo, thêm dầu hào, tinh bột ngô và chút nước lọc vào khuấy đều. Đun cho sốt đặc lại thì tắt bếp.

5. Hoàn thành

Đổ nước sốt lên trên đĩa thịt viên củ sen đã hấp chín là xong.

Vào những ngày giao mùa, thời tiết vào buổi sáng và chiều tối có sự khác biệt rõ rệt. Vì thế mọi người vẫn nên ăn nhiều thực phẩm có công dụng thanh nhiệt cơ thể như củ sen. Có nhiều cách chế biến củ sen như nấu canh, xào, nộm. Tuy nhiên, để món củ sen trở nên bớt đơn điệu thì hãy chúng ta hãy thử làm một đĩa thịt viên củ sen sốt nước tương này nhé. Món ăn thơm ngon mà không nhiều dầu mỡ, phù hợp với mọi lứa tuổi.

Làm món thịt viên nếu kết hợp với nguyên liệu này thì vừa ngon vừa bổ dưỡng lại đẹp da - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

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