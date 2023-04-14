Loại củ là "vựa" chất chống oxy hóa ví như nhân sâm ở Hàn Quốc, chợ Việt Nam bán vừa nhiều vừa rẻ, chỉ vài chục nghìn

Việc củ sen lớn lên trong bùn lầy khiến nhiều người cảm thấy chúng không an toàn và sạch sẽ. Tuy nhiên, hiểu lầm này đã khiến họ bỏ lỡ một loại thực phẩm siêu tốt.

Bạn đã bao giờ từng nghe về tên gọi Nelumbo Nucifera hay chưa? Đó chính là tên gọi khoa học của hoa sen . Loài hoa đẹp này không chỉ là quốc hoa của Ấn Độ mà còn của Việt Nam nữa. Hoa sen mang dấu ấn về mặt văn hóa và tín ngưỡng ở nhiều nền văn minh châu Á.

Theo Indiatimes, trong khi ở Nhật Bản và các nước phương Đông khác thường chế biến củ sen thành món trộn với các gia vị thì người dân Ấn Độ thường chiên, nấu cà ri hoặc thậm chí là muối chua.

Lá sen thường được sử dụng để điều trị bệnh ra mồ hôi quá nhiều, sốt, rối loạn chảy máu, chảy máu mũi và đi tiểu ra máu.

Củ sen thường được dùng để điều trị các bệnh ngoài da như nhiễm nấm và bệnh nấm ngoài da, ghẻ, sài, thủy đậu, bệnh phong, chứng nôn mửa, tiêu chảy, ho, kiết lỵ,....3. Điều trị nhiễm nấm

* Giảm sưng da

Bệnh sa trực tràng có thể điều trị bằng lá sen non. Hỗn hợp lá nghiền nhỏ giảm sưng da và hạ sốt.

* Hỗ trợ tuổi thọ sinh sản

Tinh chất nelumbo nucifera trong sen làm tăng khả năng sinh sản của cả nam và nữ.

Nhiều nghiên cứu cho thấy loại vitamin trong củ sen thúc đẩy sức khỏe làn da theo nhiều cách khác nhau, nhờ vào các chất chống oxy hóa của nó - Ảnh minh họa: Internet

* Giảm lượng cholesterol

Sen giúp giảm cholesterol, hạ huyết áp

* Giảm nguy cơ thiếu máu

Củ sen giàu sắt và đồng, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo tế bào hồng cầu, giảm nguy cơ mắc bệnh thiếu máu và tăng lưu lượng máu (thông huyết). Do đó, củ sen lưu thông mạch máu và tăng oxy cho các cơ quan phủ tạng. Nó cũng thúc đẩy các chức năng lục phủ ngũ tạng, tăng khí huyết và sức sống cho các cơ quan của cơ thể.

Nguồn kali trong củ sen giúp chúng trở thành một loại "thuốc" tuyệt vời, giúp giảm lượng cholesterol xấu trong máu - Ảnh minh họa: Internet

2. Một số lưu ý khi dùng củ sen

Người tỳ vị hư nhược, lạnh bụng, tiêu chảy không nên ăn củ sen sống

Củ sen sống có tính lạnh. Người có cơ địa nóng có thể ăn thực phẩm này để hạ hỏa cơ thể. Tuy nhiên, người tỳ vị hư nhược, lạnh bụng, tiêu chảy không nên ăn củ sen sống để tránh tình trạng khó tiêu, làm bệnh thêm nặng.

Không nấu củ sen trong nồi sắt

Củ sen có chứa nhiết chất sắt có tác dụng bồi bổ khí huyết.

Tuy nhiên, khi nấu củ sen, bạn không nên dùng nồi sắt vì nó có thể làm củ sen bị đen, không đẹp mắt. Nên dùng nồi sứ hoặc nồi inox để nấu củ sen.

Không ăn củ sen với gan động vật

Củ sen chứa nhiều chất xơ, axit aldehyde trong chất xơ có thể kết hợp với các khoáng chất tạo thành hỗn hợp sắt - đồng - kẽm làm giảm khả năng hấp thu các nguyên tố vi lượng trong gan động vật.

Vì vậy, bạn nên tránh nấu củ sen với gan động vật. Thay vào đó, hãy nấu củ sen với sườn hoặc thịt thái mỏng.