Thực phẩm rẻ tiền, dễ kiếm giàu canxi bậc nhất, "nuôi dưỡng" xương chắc khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 13/04/2023 09:26

Theo các chuyên gia y tế, canxi tồn tại dưới hai dạng chính trong cơ thể mỗi người, chủ yếu tại xương và dịch tế bào

 

1. Tại sao bạn nên bổ sung canxi vào chế độ ăn uống?

Canxi đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tổng thể của cơ thể. Khoảng 99% canxi nằm trong xương và răng của bạn.

Theo chuyên gia sức khỏe, người trưởng thành nên tiêu thụ ít nhất 1000 mg canxi mỗi ngày.

Canxi có nhiều trong sữa. Thông thường những người ăn chay sẽ không lựa chọn uống sữa, do đó bạn nên tìm các nguồn thực phẩm khác chứa canxi để tránh tình trạng hạ canxi trong máu.

2. Các loại thực phẩm giàu canxi

Mật mía

Khi cơn thèm ngọt đã dâng tới cổ thì bạn không thể bỏ qua mật mía. Đây là 1 lựa chọn tự nhiên và an toàn. Mật mía dồi dào canxi, sắt và nhiều loại vitamin. Thêm mật mía vào món ăn cũng rất tuyệt. Bạn có thể rưới mật mía lên bánh hoặc dùng chế biến đường nâu.

Mè cực kì tốt cho sức khỏe, giúp hạ đường huyết, chống viêm nhiễm và còn có tính năng chống lại một số bệnh ung thư. Bạn có thể rắc mè vào bất kì món ăn nào, hoặc ăn mè với cơm vào buổi sáng cũng rất ngon, giúp nhuận tràng, tránh táo bón.

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Hạt mè cũng là một nguồn cung cấp canxi mà bạn có thể đưa vào chế độ ăn uống của mình - Ảnh minh họa: Internet

Sữa và các chế phẩm từ sữa

1 ly sữa bò có khoảng 300 mg canxi, bằng 1 ly sữa chua, 1/9 ly pho mát nguyên chất hay 1/4 ly pho mát chế biến.

Vậy nên, sữa và các chế phẩm từ sữa là nguồn cung cấp canxi dồi dào, dễ hấp thụ cho cơ thể, có sản phẩm tương thích với mọi lứa tuổi. Chưa kể, các loại sữa thường được bổ sung thêm lượng vitamin D cần thiết, là xúc tác giúp cơ thể hấp thụ hiệu quả canxi.

Tốt nhất nên dùng sữa nguyên chất, ít béo hoặc không béo nhưng nếu cảm thấy khó uống bạn vẫn có thể chọn hương vị theo sở thích. Còn nếu không uống được sữa, có thể thay thế bằng các chế phẩm từ sữa khác như sữa chua, pho mát, bơ, đậu nành,...

Thực phẩm rẻ tiền, dễ kiếm giàu canxi bậc nhất, 'nuôi dưỡng' xương chắc khỏe mỗi ngày - Ảnh 2
Nên dùng sữa nguyên chất, ít béo hoặc không béo nhưng nếu cảm thấy khó uống - Ảnh minh họa: Internet

Rau lá xanh: Rau cải ngọt, rau dền

Một nguồn cung cấp canxi khác là các loại rau lá xanh như rau bina, cải xoăn, rau cải xanh, v.v. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn rau cải xanh có thể làm tăng lượng canxi của bạn lên 21%. Không chỉ chứa nhiều canxi, rau cải xanh còn chứa nhiều sắt và folate.

Thực phẩm rẻ tiền, dễ kiếm giàu canxi bậc nhất, 'nuôi dưỡng' xương chắc khỏe mỗi ngày - Ảnh 3
 Nguồn cung cấp canxi khác là các loại rau lá xanh như rau bina, cải xoăn, rau cải xanh - Ảnh minh họa: Internet

Quả sung

Quả sung rất giàu chất xơ, chất chống oxy hóa và canxi. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng quả sung chứa 70 miligam canxi. Chúng cũng là nguồn cung cấp kali và vitamin K dồi dào. Đây chính là 2 trong số những vi chất dinh dưỡng cần thiết nhất cho sức khỏe của xương.

Nhóm trái cây

Cam, quất, dâu tây, chuối, kiwi, me,... là những loại trái cây chứa nhiều canxi, dễ tìm mua và dễ ăn/uống, có thể chế biến theo nhiều dạng để sử dụng như vắt/ép nước, xay sinh tố, làm kem, trái cây trộn sữa/sữa chua, ăn trực tiếp,...

Trong đó, cam đứng đầu danh sách thực phẩm bổ sung canxi dễ dàng với mỗi 100 g cam chứa 40 mg khoáng chất canxi. Trong cam còn chứa một số chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể khác bao gồm vitamin B1, chất xơ, folate, kali.

Quất, dâu tây, chuối, kiwi…cũng chứa nhiều vitamin B1, B2, canxi, phốt pho, sắt, kali, kẽm, crôm và khoáng chất rất tốt cho cơ thể.

Thực phẩm rẻ tiền, dễ kiếm giàu canxi bậc nhất, 'nuôi dưỡng' xương chắc khỏe mỗi ngày - Ảnh 4
Những loại trái cây chứa nhiều canxi, dễ tìm mua và dễ ăn/uống - Ảnh minh họa: Internet
Trứng gà nấu cùng 4 loại rau này thành thuốc đại bổ, chống lão hóa, phòng ngừa ung thư

Trứng gà nấu cùng 4 loại rau này thành thuốc đại bổ, chống lão hóa, phòng ngừa ung thư

Kết hợp những loại rau này với trứng không chỉ tạo ra món ăn ngon mà còn rất bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe.

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