Những thực phẩm tốt cho người bị viêm loét dạ dày, giúp trung hòa axit, giảm cơn đau dạ dày

Axit dạ dày giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa thức ăn và làm rỗng dạ dày; kích thích ruột non và tụy sản xuất ra các enzyme tiêu hóa để phá vỡ các chất béo, protein; tiêu diệt các vi khuẩn có hại từ bên ngoài đi vào dạ dày…

Axit trong dạ dày đóng vai trò quan trọng đối với quá trình tiêu hóa thức ăn. Nhờ có axit dạ dày, thức ăn được phá vỡ và tiêu hóa trở thành các chất nuôi dưỡng cơ thể.

Niêm mạc dạ dày là lớp lót bên trong bộ phận này. Nó giúp bôi trơn các loại thực phẩm đến dạ dày, tạo điều kiện cho chúng di chuyển. Nó bảo vệ khoang dạ dày khỏi vi sinh vật gây hại. Khi niêm mạc dạ dày bị tổn thương, tình trạng viêm loét dễ dàng xảy ra hơn.

Khi lượng axit trong dạ dày cân bằng vừa đủ sẽ giúp cơ thể tiêu hóa thức ăn nhưng nếu dư thừa axit thì có thể gây tổn thương, bào mòn thành dạ dày, thực quản, làm tổn thương sâu hơn ở niêm mạc dạ dày dẫn đến trào ngược axit, viêm loét dạ dày, làm xuất hiện các cơn đau dạ dày.

Loét dạ dày là một vết thủng ở lớp niêm mạc bên trong bộ phận này. Nó có thể do tác dụng phụ của thuốc như aspirin hoặc nhiễm vi khuẩn helicobacter pylori. Vết loét nông hoặc sâu tùy thuộc mức độ. Chúng có thể dẫn đến đau, thậm chí chảy máu.

Uống nước ép cà rốt có thể giúp ngăn ngừa những vấn đề này. Bởi trong cà rốt chứa nhiều vitamin A – một chất bảo vệ niêm mạc, chống lại viêm nhiễm và nâng cao sức đề kháng.

Uống nước ép cà rốt có thể giúp bảo vệ niêm mạc, chống lại viêm nhiễm-Ảnh minh họa: Internet

Yến mạch

Yến mạch chứa nhiều chất xơ giúp tăng cường khả năng tiêu hóa và giảm các triệu chứng trào ngược axit. Beta glucan trong bột yến mạch tạo thành một chất giống như gel khi nó trộn với nước giúp bao phủ dạ dày và đường tiêu hóa. Lớp phủ này cung cấp vi khuẩn tốt trong ruột và làm tăng tốc độ phát triển của chúng trong ruột cho đường ruột khỏe mạnh.

Do đó, ăn yến mạch sẽ giúp chúng ta tiêu hóa tốt hơn và giảm thiểu các triệu chứng đầy hơi và làm dịu cảm giác khó chịu ở dạ dày.

Có nhiều loại yến mạch như yến mạch cắt thép, yến mạch cán dẹt, yến mạch ăn liền…Tuy nhiên, nếu bạn đang bị đau dạ dày thì nên chọn ăn bột yến mạch nấu nhanh sẽ giúp làm dịu cơn đau dạ dày và dễ tiêu hóa nhất.

Ăn yến mạch sẽ giúp chúng ta tiêu hóa tốt hơn và giảm thiểu các triệu chứng đầy hơi - Ảnh minh họa: Internet

Mật ong

Mật ong thô (loại chưa tiệt trùng) không chỉ tiêu diệt được vi khuẩn và nấm, mà còn chứa chất khử trùng tự nhiên. Mật ong thô còn mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe con người nhờ giàu chất dinh dưỡng và enzyme.

Một số nghiên cứu và bằng chứng truyền miệng cho biết mật ong có tác dụng làm dịu cổ họng, cũng như giảm các triệu chứng liên quan đến dạ dày

Nhờ vào kết cấu đặc trưng, mật ong có khả năng bao phủ tốt hơn so với màng nhầy của thực quản. Kết cấu sánh đặc và có độ dính của mật ong có thể giúp giảm axit, góp phần kiểm soát trào ngược dạ dày về lâu dài, cũng như chữa đau dạ dày bằng mật ong hiệu quả. Ngoài ra mật ong còn có tác dụng giảm các triệu chứng viêm, đau dạ dày nhờ đặc tính kháng khuẩn tự nhiên.

Bí đỏ

Bí đỏ có hàm lượng calo thấp. Song nó lại chứa nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm vitamin A và C – 2 chất giúp chữa loét dạ dày hiệu quả.

Vitamin C có tác dụng làm sạch dạ dày. Vitamin A bảo vệ dạ dày khỏi các loại vi khuẩn gây hại.

Bí đỏ còn làm giảm nguy cơ loét dạ dày bằng cách tăng hoạt động của một loại enzyme được gọi là phosphatase kiềm và tăng độ dày của niêm mạc.

Vitamin C có tác dụng làm sạch dạ dày- Ảnh minh họa: Internet

Gừng

Gừng hỗ trợ tiêu hóa bằng cách kích thích nước bọt và các enzym trong dạ dày. Gừng giúp loại bỏ khí dư thừa, làm dịu đường ruột và giảm các triệu chứng trào ngược axit. Cách đơn giản và hiệu quả nhất là đun sôi một vài lát gừng, gạn lấy nước để nguội và uống từng ít một hoặc ngậm kẹo gừng không đường.