Dưới đây là nhóm người không nên ăn nhãn.

Nhãn là loại quả không còn xa lạ đối với người Việt Nam. Nhãn có vị ngọt và đem lại nhiều dinh dưỡng tốt cho sức khỏe . Tuy nhiên, không phải ai ăn nhãn cũng tốt mà ngược lại còn ảnh hưởng tới sức khỏe.

Nhãn có nhiều chất dinh dưỡng và chất xơ. Nếu người béo phì ăn nhiều nhãn, lượng đường trong quả này tích tụ trong cơ thể, sẽ gây ra béo phì nặng hơn.

Những người béo phì, tiểu đường, huyết áp nên hạn chế ăn nhãn.

Ngoài ra, do quả nhãn có tính ôn nên người béo phì ăn nhãn sẽ gây nóng trong người, mụn nhọt nhiều hơn.

Người bị tiểu đường, gan nhiễm mỡ

Báo Vietnamnet dẫn nguồn Lương y Bùi Đắc Sáng - Hội Đông y Hà Nội cho biết, nhãn là trái cây có hàm lượng đường cao, nó vừa cung cấp nhiều năng lượng vừa cung cấp lượng đường lớn trong máu. Với người có bệnh tiểu đường, ăn nhãn không có lợi vì khiến đường huyết tăng cao đột ngột rất nguy hiểm.

Người bệnh tăng huyết áp

Cũng như xoài hay mít, nhãn cũng là loại quả mà người bị bệnh tăng huyết áp không nên ăn vì trong những loại quả này có tính nhiệt cao, nếu ăn vào sẽ gây áp lực cho tim mạch, dẫn đến tăng huyết áp, không tốt cho sức khỏe.

Nhãn tuy ngon ngọt, là loại quả được nhiều người yêu thích nhưng nếu bạn thuộc nhóm những người trên thì hãy tránh xa loại quả này nhé.

Phụ nữ mang thai

Theo Đông y, nhãn có mùi thơm vị ngọt, tính ôn nhiệt, có chức năng bổ ích tâm tỳ, ích khí, dưỡng huyết an thần, còn có thể sinh tân dịch, nhuận ngũ tạng, là loại quả ngon, bổ dưỡng tốt. Tuy nhiên, nhãn tính ngọt thơm, ấm, nên đối với người đờm hỏa bên trong và bị bệnh nóng trong thì không nên ăn, nhất là phụ nữ có thai lại càng phải kiêng.

Ăn nhãn không tốt cho phụ nữ mang thai.

Phụ nữ có thai, phần lớn xuất hiện âm hỏa hư, có triệu chứng nóng trong và thường có các hiện tượng như táo bón, tiểu tiện sẻn đỏ, rêu lưỡi khô và vàng, miệng đắng, họng rát, cần tư âm thanh nhiệt, lương huyết an thai, nếu lúc này ăn nhãn, chẳng những không có tác dụng bồi bổ, ngược lại còn làm tăng nóng trong, động thai, ra huyết đau bụng, đau tức bụng dưới, thậm chí tổn thương thai khí, dẫn tới sảy thai, đặc biệt là phụ nữ có thai thời kỳ đầu đến 7-8 tháng, càng phải kiêng ăn nhãn.

Người bị mụn nhọt

Ăn nhiều nhãn cũng là nguyên nhân gây ra mụn nhọt, mẩn ngứa… Bởi nhãn chứa nhiều đường nên khi ăn nhiều sẽ làm tăng đường trong máu, ảnh hưởng đến da. Nếu người nóng trong, hay nổi mụn nhọt, khi ăn nhãn cần bổ sung đủ nước (2-2,5l/ngày) và rau xanh (200-300g/ngày).