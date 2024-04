Nâng tầm sức khỏe người Việt cùng sữa non 'chuẩn dinh dưỡng quốc tế' Colos Iggold

Bí mật dinh dưỡng từ sữa non thuần khiết 24h tại New Zealand

Trong thị trường sữa và sản phẩm dinh dưỡng bổ trợ hiện nay, sữa bò vẫn là phân khúc được quan tâm hàng đầu. Nổi bật trong xu hướng này là sự ưu tiên khai thác sữa non thuần khiết - nguồn dinh dưỡng quý giá với hàm lượng kháng thể cao, giúp tăng cường hệ miễn dịch và sức đề kháng.

Tại New Zealand nổi tiếng với những nông trại bò sữa tự nhiên, nơi bò mẹ được chăn thả tự do trên những cánh đồng cỏ xanh mướt, tập trung mang đến nguồn sữa non thuần khiết 24h - được coi là nguồn sữa chất lượng cho sức khỏe.

Theo các chuyên gia, sữa non 24h là nguồn dinh dưỡng quý giá được lấy từ bò sữa mẹ trong 24 giờ đầu tiên sau khi sinh. Điểm nổi bật của sữa non 24h là hàm lượng cao thành phần dinh dưỡng như protein, canxi hữu cơ, vitamin, khoáng chất và lợi khuẩn tốt cho đường ruột, hệ tiêu hóa. Đây là nguồn dinh dưỡng thiết yếu cho mọi lứa tuổi, giúp tăng cường sức khỏe, thúc đẩy phát triển toàn diện.