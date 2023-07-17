Theo VietNamNet, cải thiện chuyện ấy bằng thực phẩm tươi, sống luôn được ưu tiên. Trong đó, có món hàu được nhiều chị em khi lựa chọn khi bồi bổ sinh lý cho chồng vì giàu kẽm.

Ngoài ra, hàu còn chứa nhiều omega 3, vitamin A, E, C, khoáng chất kẽm, selen, đồng… đều có vai trò tốt cho sức khỏe sinh lý. Ví dụ, omega-3 có lợi cho sức khỏe nam giới, cải thiện chức năng rối loạn dương, tốt cho mạch máu, thúc đẩy tiêu hao năng lượng… Ăn hàu, nam giới được tăng cường thêm sức khỏe nền và khi đó khả năng tình dục cũng cải thiện đáng kể.

Kẽm là vi chất cần thiết cho cơ thể, nó có vai trò sửa chữa ADN hư hỏng. Kẽm cũng tốt cho quá trình sinh tinh. Người ta phân tích tinh dịch đồ ở nam giới giữa người vô sinh và sinh sản bình thường phát hiện có liên quan tới yếu tố thiếu kẽm ở người tinh trùng yếu.

Vì vậy, một số người được chỉ định bổ sung kẽm khi chất lượng tinh trùng kém. Chất này còn giúp tăng cường chống oxy hóa của cơ thể, bảo tồn chức năng của tinh trùng khi nó được tạo ra. Kẽm còn tham gia quá trình sản xuất hormone testosterone ở nam giới.Khi thiếu kẽm thì hàu là thực phẩm lý tưởng cho mọi người. Khi bổ sung hàu nam giới được bổ sung thêm chức năng sinh sản, một phần khả năng cương dương.

Cẩn trọng khi ăn hàu sống

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, hàu sống có chứa một số vật chất gây hại cho sức khỏe, bao gồm cả virus và vi khuẩn. Chúng thường tập trung trong cơ thể hàu và lây nhiễm sang cơ thể của những người ăn hàu sống hoặc chưa được nấu chín. Tình trạng này có thể có thể dẫn đến nhiễm trùng nguy hiểm gây tử vong. Nhiều trường hợp ăn hàu sống dẫn đến nhiễm một loại vi khuẩn có tên là Vibrio vulnificus đã được ghi nhận.

Nhiều người thích ăn hàu sống. Ảnh: Internet

Vi khuẩn Vibrio sinh sống tự nhiên ở vùng nước ven biển nơi hàu sinh sống. Như đã nói ở trên vì hàu ăn bằng cách lọc nước, Vibrio và các vi khuẩn và virus có hại khác có thể tập trung trong các mô của chúng. Khi bạn ăn hàu sống hoặc chưa nấu chín, dễ nhiễm loại vi khuẩn này.

Việc này có thể gây ra các triệu chứng như: buồn nôn, nôn, đau bụng, sốt và ớn lạnh. Trong những trường hợp nghiêm trọng hơn, nó có thể gây viêm mô hoại tử (ví dụ nếu nước từ hàu sống dính vào vết thương hở).

Tuy nhiên, tử vong do vibriosis là khá hiếm. Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ, khoảng 80.000 người ở Hoa Kỳ bị nhiễm vibriosis mỗi năm, nhưng chỉ có 100 người chết vì vi khuẩn này.Cách duy nhất để giảm nguy cơ mắc bệnh là nấu chín hàu trước khi ăn. Điều quan trọng là phải vứt bỏ bất kỳ con hàu nào có vỏ mở trước khi nấu. Hàu còn vỏ có thể luộc hoặc hấp cho đến khi hàu mở ra. Hàu đã tách vỏ nên được nướng hoặc luộc ít nhất 3 phút để đảm bảo chúng đạt đến nhiệt độ thích hợp.

Những lưu ý khác khi ăn hàu

Theo Báo Lao Động, ngoài việc sử dụng hàu sống là điều không nên, dưới đây là một số lưu ý khi bạn ăn hàu.

+ Không ăn quá nhiều hàu cùng lúc

Hàu tuy là một loại thực phẩm bổ dưỡng nhưng nếu ăn quá nhiều cùng một lúc sẽ gây lạnh bụng tiêu chảy. Ngoài ra, hàu chứa nhiều axit uric, nếu ăn nhiều bạn sẽ dễ mắc bệnh gout.

Trong hàu còn chứa selen tự nhiên, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều hàu, lượng selen mà cơ thể nhận được cao hơn bình thường, sẽ biến thành chất có hại cho cơ thể. Vì vậy, mỗi lần bạn chỉ nên ăn một lượng hàu với mức độ hợp lý. Một ngày, bạn chỉ cần bổ sung 100gram thịt hàu, chứa 40-45mg kẽm.

+ Người bụng yếu

Hàu là loại hải sản có vị tanh, tính mát, có thể gây lạnh bụng, tiêu chảy. Những người có tỳ vị yếu, khó tiêu hóa hay đang bị tiêu chảy thì tuyệt đối không nên ăn.Bởi vậy, người bụng yếu nên ăn các món hàu được nấu chín.

+ Người bị dị ứng hải sản

Nếu dị ứng với hải sản bạn tuyệt đối không nên ăn hàu. Nguyên nhân là bởi hàu chứa nhiều dinh dưỡng, bao gồm Omega 3, vitamin, kẽm, sắt, canxi… ăn vào sẽ gây dư thừa, không tốt cho sức khỏe, khiến tình trạng dị ứng nặng thêm. Ngoài ra, trong hàu cũng chứa lượng cholesterol đáng kể dễ gây béo phì, thừa cân.