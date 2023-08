- Làm đẹp: Trong chanh có chứa rất nhiều Vitamin C giúp thúc đẩy sản sinh collagen cho da và ngăn ngừa dấu hiệu lão hóa xảy ra như vết nhăn, đồi mồi hay vết chân chim xấu xí. Ngoài ra, vitamin C còn giúp cải thiện kết cấu da, tăng cường độ đàn hồi và săn chắc tốt hơn.

Axit Citric trong nước chanh có khả năng điều trị mụn trứng cá phục hồi các vết thâm do mụn để lại hoặc da bị rám nắng sẽ được chữa lành, bề mặt da căng đầy và láng mịn hơn. Tuy nhiên không nên lạm dụng vì axit "đậm đặc" trong nước chanh sẽ khiến da bị bỏng, rát, thậm chí có thể làm làn da xấu đi một cách nghiêm trọng, gây khó khăn hơn cho quá trình điều trị mụn.

Chanh có tác dụng trong việc làm đẹp. Ảnh: Internet

- Sức khỏe

Nước chanh làm giảm nguy cơ ung thư. Một số nhà nghiên cứu đã cho rằng các hợp chất thực vật được tìm thấy trong chanh - chẳng hạn như limonene và naringenin - có thể có tác dụng chống ung thư, nhưng giả thuyết này cần được nghiên cứu thêm.

Hỗ trợ tim mạch. Trong chanh chứa nhiều Vitamin C giúp giảm nguy cơ mắc bệnh về tim và đột quỵ.

Axit citric có trong chanh giúp ngăn ngừa sỏi thận thậm chí còn được dùng điều trị sỏi thận.

Chanh có tiêu diệt tế bào ung thư?

Theo PGS.TS.BS. Lâm Vĩnh Niên - Trưởng Khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - chia sẻ trên Báo Phụ Nữ Việt Nam cho biết, đến nay, nước chanh không được xem là giải pháp điều trị ung thư. Chưa có công trình khoa học nào chứng minh nước chanh có thể tiêu diệt được tế bào ung thư.

Theo chuyên gia, nước chanh là đồ uống giải nhiệt trong những ngày hè, cung cấp lượng vitamin C khá dồi dào cho cơ thể. Nước chanh có thành phần axit citric, điều này giúp chanh có vị chua, kích thích bài tiết dịch vị.

Nước chanh không có tác dụng chữa bệnh ung thư. Ảnh: Internet

Theo PGS.TS.BS Niên, do nước chanh có chứa axit citric nên nếu lạm dụng có thể gây ra tổn thương niêm mạc dạ dày, đặc biệt ở những người có bệnh lý viêm dạ dày thì điều này có thể gây ra những cơn đau cấp tính.

Ngoài ra, do nước chanh có tính axit, sử dụng nhiều kéo dài có thể gây ra mòn men răng (do axit có tính ăn mòn).

"Nước chanh nếu biết sử dụng đúng cách sẽ trở thành một thực phẩm tốt cho sức khoẻ. Trong dinh dưỡng, vấn đề điều độ vừa phải là rất quan trọng. Mùa hè uống nước chanh cũng là cách cung cấp nước, vitamin cho cơ thể. Khi uống nước chanh, cần uống với mức độ chua vừa phải theo cảm nhận của mỗi người. Không nên uống nước chanh quá chua.

Khi pha nước chanh cần lưu ý vấn đề cho thêm đường vào nước chanh vì sử dụng quá nhiều đường sẽ không tốt cho sức khoẻ", PGS,TS.BS Niên chia sẻ trên Báo Phụ Nữ Việt Nam.

Lưu ý gì khi sử dụng chanh?

Theo Tiền Phong, những quan niệm sau đây đều không đúng khi sử dụng chanh:

Những lưu ý khi sử dụng chanh. Ảnh: Internet

- Uống nước chanh giải rượu

Hầu hết mọi người đều lầm tưởng uống nước chanh hoặc đồ uống chua có thể giúp giải rượu nhanh hơn mà không biết loại đồ uống này có thể gây tổn thương dạ dày. Thêm nữa, các “ma men” thường rất dễ ngủ trong lúc say, nếu cho uống nước chanh gây nôn trong lúc ngủ có thể khiến dịch nôn, thức ăn chui vào phổi gây sặc, ngạt thở và có thể tử vong nếu không được sơ, cấp cứu kịp thời. Do vậy, thay vì uống nước chanh thì nên cho người say uống các đồ uống có đường, mật ong, muối, nước canh, sữa...

- Uống nước chanh để giảm cân

Uống một cốc nước chanh vào buổi sáng là phương pháp giảm cân được ưa chuộng. Nhưng phương pháp này sẽ là thảm họa cho dạ dày nếu bạn uống nước chanh lạnh, hoặc uống khi đói. Nếu muốn dùng nước chanh để giảm cân, bạn cần pha chanh với nước ấm, thêm vài giọt mật ong nếu dạ dày bạn nhạy cảm.

- Uống nhiều nước chanh

Nước chanh dù tốt cho sức khỏe nhưng bạn không nên uống quá nhiều nước chanh nếu không muốn đối mặt với chứng ợ nóng. Bên cạnh đó, khi pha nước chanh nhất định phải pha loãng, một lát chanh nguyên vỏ có thể pha với 3-4 cốc nước.

- Những người không nên uống nước chanh

+ Người bị tiêu chảy do chế độ ăn

Nếu tiêu chảy do vi khuẩn, uống nước chanh có thể có lợi vì đặc tính kháng khuẩn của nó. Tuy nhiên, trường hợp tiêu chảy là do phản ứng với chế độ ăn thì nên tránh uống thêm nước chanh.

+ Người đang đói bụng

Uống nước chanh khi đói sẽ ảnh hưởng không tốt đến dạ dày như khiến dạ dày bạn bị ăn mòn bởi axit, gây ra viêm, loét, thậm chí xuất huyết bao tử. Vì thế, mọi người chỉ nên uống nước chanh sau khi đã ăn no khoảng 30 phút.

+ Người gai gai lạnh, mệt mỏi

Đối với người cảm thấy lạnh hay mệt mỏi không nên uống nước chanh vì càng bị lạnh thêm, mệt mỏi hơn, dễ bị cảm hàn hơn hoặc có thể cứng các khớp ngón tay, đau dây thần kinh. Bởi chanh có tính hàn.

+ Người có bệnh dạ dày

Uống nước chanh quá nhiều có thể làm nghiêm trọng thêm các triệu chứng như hội chứng trào ngược. Bởi chanh là một trong những trái cây có nhiều tính acid nhất. Nếu người thường bị trào ngược, ợ chua thì khi uống nhiều nước chanh bạn sẽ làm cho những triệu chứng này nặng hơn.